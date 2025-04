Andrea Echeverri recordó la razón por la que no le gusta la música de Shakira: “No voy con la sexualización”

Andrea Echeverri comparó a Shakira con Madonna y explicó por qué no le gusta su música - crédito @Shakira y @andrea_chevere/Instagram

Andrea Echeverri, que en el pasado ya ha expresado en diversas ocasiones que la música de Shakira no es de su agrado, pese a que reconoce que es una gran cantante, revivió el motivo por el que no milita con los mensajes de sus canciones.

“Eso no es para nada libertad, por el contrario, es un yugo”, expresó.

En esta oportunidad, la vocalista de banda de rock bogotano Aterciopelados reiteró que considera a “La Loba” como símbolo sexual y la comparó con Madonna, artista norteamericana que tampoco le agrada. “A todo mundo le gusta, pero a mí no”.

En redes sociales comenzó a cobrar fuerza fragmento de entrevista que Andrea Echeverri concedió con la Radio Nacional de Colombia, en donde le hicieron de nuevo la recurrente pregunta acerca de sus preferencias sonoras, puntualmente, si escucha o le gusta Shakira, artistas que actualmente rompe récords con su gira mundial Las mujeres ya no lloran. “No”, contestó Andrea sin titubear ni dar más explicaciones, no obstante, la locutora quiso ampliar en las razones.

Andrea Echeverri salió de nuevo a hablar en contra de Shakira y esta vez la comparó con Madonna - crédito @eslomazzz/TikTok

Estas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales: “No todos por ser colombianos tenemos que admirar a Shakira”, “Shakira jamás ha sido un símbolo sexual”, “Andrea siempre le ha tenido envidia a Shakira”, “dime que eres envidiosa sin decir que eres envidiosa”, entre otras.

Desde el 2007, Andrea viene dejando claro que acepta la figura que representa Shakira en el mundo y lo alto que ha dejado el nombre del país, sin embargo, asimismo ha mencionado sin pelos en la lengua que su estética, estilo y género musical no es de sus afectos. Así lo hizo cuando critico su vestuario y desde el 2013 viene diciendo que ve a “La Lola” como un símbolo sexualizado.

“De alguna manera siguió los pasos de Madonna o algo así ¿sí o qué? Ese tipo de artista no me gusta… esa chica que utiliza su cuerpo y energía para atraer a las audiencias. Es una gran cantante, pero a mí la vaina de símbolo sexual no va conmigo. Por eso mismo es que tampoco me gusta Madonna, es como que todo el mundo la ama y que gracias a ella somos libres. A mí me parece Que eso no es nada libertad, eso es un yugo”, este es el discurso que Andrea repite en contra de su coterránea.

Andrea Echeverri se ha comparado con Shakira y afirmó que sigue estándares de belleza

Andrea Echeverri reconoció que se ha comparado físicamente con Shakira

La artista bogotana contó que a sus 59 años de edad todavía se preocupa por verse y sentirse bien, pero además, confesó que su colega Shakira es el referente de belleza que tiene fijado y con el que se compara cada que se ve al espejo.

Andrea Echeverri habló con Yolanda Ruiz sobre los estándares de belleza confesando que ella se compara con Shakira - crédito @menopausicasyque/Instagram

“Me miro con su imagen en la mente, pienso y digo: ‘juepucha, aquí cómo hago para verme así, qué me pongo’”, confesó la cantante de Aterciopelados.

Contrario a lo que el público y sus seguidores podrían imaginarse sobre ella por su estilo irreverente, alejado de las tendencias sociales, la vocalista de Aterciopelados compartió que no se siente una mujer fuera del molde y que, aunque no lo crean, se preocupa por su apariencia física. “Si no me importara, no escribiría canciones al respecto”, mencionó.

La imagen disruptiva que se hizo la gente de Andrea Echeverri por sus letras contestarias y vos de protesta contra los estándares de belleza llevaron a que las personas la empezaran ver como una mujer a la que seguir esos estereotipos no le preocupaba, sin embargo, la también activista social y ambiental se incluyó dentro del porcentaje de mujeres que se sienten inconformes con su cuerpo.

En diálogo con el pódcast Menopáusicas y qué, la artista compartió a la periodista Yolanda Ruiz acerca de esos ‘pecados’ que no la dejan tener la figura que desearía tener, ya que, así no diga directamente, sí se siente pasado de peso, pero tiene claro el por qué.

“Pues es que yo no es que esté salida. Es algo duro porque vivimos todo el tiempo en una sociedad que te recuerda a diario el tema y te dice lo contrario. Pero en mi caso tengo dos debilidades que son la cerveza y las papas fritas, no las voy a dejar. De hecho, en mi último disco incluí una canción en la que mencionó esos dos gustos y canto: ‘las hembras mamíferas engordamos. Es natural, adecuado’”.