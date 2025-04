Revelan más detalles de la visita del hijo de Lady Tabares en ‘La casa de los famosos Colombia’: viajó en avión por primera vez

La visita sorpresa del hijo de Lady Tabares en ‘La casa de los famosos Colombia’ conquistó a la audiencia del programa - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Un momento cargado de emociones ocurrió en un episodio de La casa de los famosos Colombia, cuando el hijo mayor de la actriz paisa Lady Tabares ingresó al reality como parte de la dinámica llamada “congelados”, una actividad que consiste en que los participantes reciben la visita de un ser querido mientras deben permanecer inmóviles.

En esta ocasión, el hijo de Lady, Fernando José Ortega Tabares, sorprendió a la actriz con palabras de aliento y cariño que no solo conmovieron a su madre, también a los seguidores del programa.

“Estoy muy feliz de verte, ma. Estoy muy orgulloso de estar apoyándote. Todos en la casa te extrañamos mucho. Tú haces mucha falta (…) Quería decirte que estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado y del potencial que tienes (…) Mucha gente te apoya”, expresó el joven.

La conmovedora visita de Fernando José, que viajó en avión por primera vez para encontrarse con su madre, generó una oleada de reacciones de los seguidores del programa - crédito @rastreandofamosos/Instagram

El encuentro no solo fue destacado por el mensaje de apoyo, también por los detalles que lo rodearon. El equipo de Lady Tabares reveló que esta fue la primera vez que Fernando José viajaba en avión, lo que añadió un toque especial al momento.

“Gracias por todos los mensajes hermosos que nos mandan. Un dato curioso es que gracias a este congelado, el hijo de Lady montó en avión por primera vez y estaba muy nervioso”, compartieron en una publicación en la red social Instagram.

Este dato generó mensajes conmovedores por parte de los usuarios: “Fue hermoso 😢se me salieron las lágrimas”; “Sii muy hermoso ese niño temblaba y no dejaba de abrazar y besar a su mami 😢”; “😍 que belleza 👏 lo único bueno que he escuchado de este programa”; “Un congelado lleno de amor❤️ y reconciliación 🙌 como deberían de ser todos, en vez de estar destilando tanto veneno y bochinche”; “Muy hermoso 😍😍😍 me encantó el hijo de Lady muy respetuoso y amoroso con su mamá”.

Con una visita sorpresa de Fernando José, ‘La casa de los famosos Colombia’ brinda a Lady Tabares una oportunidad para sanar y fortalecer los lazos familiares - crédito cortesía de prensa Canal RCN

Fernando José es el fruto de la relación entre Lady y Ferney Ortega, que fue asesinado en 2001. Desde entonces, la actriz paisa ha enfrentado múltiples adversidades para sacar adelante a su familia.

Lady pasó 12 años en prisión tras verse involucrada en un trágico incidente. Durante ese tiempo, dio a luz a su segundo hijo, Julián Esteban Castañeda Tabares, fruto de una nueva relación. Actualmente, Julián Esteban se encuentra privado de la libertad, lo que ha añadido más complejidad a la vida de la actriz.

La relación entre Lady Tabares y sus hijos no siempre ha sido fácil. La actriz confesó en una conversación dentro del reality cómo, tras recuperar su libertad, enfrentó el rechazo de sus hijos. En sus palabras, relató cómo su hijo mayor, Fernando José, evitaba cruzarse con ella en la calle e incluso cambiaba de acera al verla.

Fernando José Ortega Tabares había tenido un distanciamiento con su madre antes de entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

“Cuando empecé ya después de grandecitos a sentir ese rechazo de ellos hacia mí, sobre todo del mayor… Cuando salí en libertad, comenzaron a pasar cosas como que yo salir y ver a mi hijo venir y él cambiarse de acera simplemente por verme”, comentó la actriz paisa.

Sin embargo, el paso de Lady por La casa de los famosos Colombia parece haber transformado esta dinámica. El reality permitió que Fernando José viera a su madre desde una perspectiva diferente, lo que habría contribuido a mejorar su relación. Esto quedó evidenciado durante el emotivo encuentro en la dinámica de “congelados”, donde el joven no solo le dedicó palabras de apoyo, también la llenó de besos y abrazos.

La casa de los famosos Colombia, actualmente en su segunda temporada, se ha convertido en tendencia televisiva porque combina polémicas, enfrentamientos y momentos conmovedores. La dinámica de “congelados” es una de las favoritas del público, ya que permite a los concursantes recibir el apoyo de sus seres queridos en medio de la competencia.

Con una emotiva sorpresa, Fernando José Ortega Tabares fue a ‘La casa de los famosos Colombia’ para apoyar a su madre - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

El caso de Lady Tabares y su hijo mayor es un ejemplo de cómo el reality puede servir como un puente para sanar relaciones y generar momentos de conexión. A medida que avanza la temporada, los televidentes del programa continúan atentos a las historias que se desarrollan dentro de la casa, donde cada capítulo promete nuevas sorpresas y emociones.