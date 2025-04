Joven denunció que le cobraron $40.000 por dos almojábanas en su primera vez en Monserrate

La joven tuvo que pagar el valor que se le exigió, pero consideró que era exagerado - crédito TikTok

Una joven que visitó por primera vez Monserrate, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Bogotá, denunció a través de redes sociales un presunto abuso en los precios de los alimentos ofrecidos en el lugar. Según relató en un video publicado en TikTok, pagó $40.000 por dos almojábanas y dos tajadas de queso, un costo que calificó como excesivo y que generó indignación entre los usuarios de la plataforma.

De acuerdo con lo compartido por la afectada, que se identifica como Ana, su experiencia en Monserrate no fue la mejor por este cobro, lo que la llevó a advertir a otros visitantes sobre la importancia de preguntar los precios antes de realizar cualquier compra: “Mi primera vez subiendo Monserrate y me cobraron $40.000 por dos almojábanas y dos tajadas de queso. Muy duro”, expresó en su publicación, que rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre los costos en este popular destino turístico.

El caso de la joven no es el único que se ha presentado en el cerro, pues otros usuarios compartieron mediante los comentarios vivencias similares en Monserrate, donde los precios de los alimentos y bebidas parecen estar muy por encima de lo esperado. Una internauta relató que intentaron cobrarle de más por un almuerzo: “A mi me querían cobrar $180.000 por dos ajiacos jajajaja me tocó pelear”, mientras que otra persona mencionó haber pagado $60.000 por dos cervezas y dos chocorramos.

Además, otro usuario señaló que una botella de agua le fue ofrecida por $15.000 y un Gatorade en $20.000, un precio que calificó como exagerado. Estos relatos desataron todo un debate sobre la regulación de los precios en lugares turísticos y la necesidad de proteger tanto a los ciudadanos como a los visitantes extranjeros de posibles abusos.

Cabe mencionar que, Monserrate está ubicado a más de 3.150 metros sobre el nivel del mar y es uno de los puntos más visitados de Bogotá, conocido por su santuario religioso, sus vistas panorámicas de la ciudad y su oferta gastronómica. Sin embargo, este tipo de denuncias pone en evidencia un problema recurrente en algunos destinos turísticos: la falta de control sobre los precios para los visitantes.

Y es que los casos compartidos por los usuarios en redes sociales demuestran la necesidad de mayor supervisión en los establecimientos que operan en el lugar, teniendo en cuenta que los turistas, tanto nacionales como internacionales, podrían verse afectados por precios que no corresponden con el valor real de los productos ofrecidos, lo que podría impactar negativamente la percepción del destino.

Advertencias para futuros visitantes

La joven que denunció el cobro de $40.000 por dos almojábanas y dos tajadas de queso aprovechó el video para advertir a otros visitantes sobre la importancia de preguntar los precios antes de realizar una compra. Este consejo fue respaldado por otros usuarios, que recomendaron negociar o buscar alternativas más económicas en las inmediaciones del lugar.

El caso también sirvió como recordatorio para que los turistas estén atentos a posibles abusos en otros destinos turísticos, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, pues la transparencia en los precios es un aspecto clave para garantizar una experiencia justa y agradable para todos los visitantes.

La situación en Monserrate plantea preguntas importantes sobre cómo se gestionan los destinos turísticos en Colombia y la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos de los consumidores. Y es que a pesar de que lugares como Monserrate representan una fuente significativa de ingresos para los comerciantes locales, también es fundamental garantizar que los precios sean justos y accesibles para todos.