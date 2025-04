Jhon Durán fue visto con expareja de compañero de selección Colombia y famoso reguetonero cenando en un restaurante de Medellín

El jugador fue visto con creadora de contenido en restaurante de Medellín - crédito redes sociales

El jugador colombiano Jhon Jáder Durán, que desde inicio de 2025 viste la camiseta del Al Nassr en Arabia Saudita, fue visto hace unos días por las calles de Medellín manejando una motocicleta llamativa, infringiendo varias normas de seguridad, lo que no demoró en generar reacciones.

Sin embargo, en las últimas horas, por medio de las redes sociales, ha circulado una fotografía de Durán con Nicole Rivera, conocida como ‘La Suprema’, en un restaurante de Medellín.

La creadora de contenido ganó mayor reconocimiento luego de tener un romance con Richard Ríos, compañero de Durán en la selección Colombia.

La imagen no tardó en causar revuelo en las redes sociales y se ha estado compartiendo como si fuera una noticia mediática, teniendo en cuenta que el jugador nacional debería haber regresado a Asia tan pronto terminó la concentración con la selección Colombia como lo hicieron los demás de sus compañeros, no obstante, permaneció un par de días más en el país.

Varios han sido los comentarios, unos de sorpresa y otros refiriéndose a las vidas privadas de las dos figuras públicas. “Lo dice la Constitución, el Corán, los pergaminos del Mar Muerto y un día Dios plasmó en piedra: ‘Negro con plata no come negra’... Jhon Durán y la Suprema...”, “pero la suprema va acabar con la selección Colombia, ojala y no le pase lo de Richard Ríos, que no volvió hacer el mismo con la sele”, y “Tmb te digo q esa parcera está llenando el álbum panini”, fueron unos de los comentarios con respecto a la imagen.

Es importante mencionar que ‘La Suprema’ también fue vinculada sentimentalmente con el cantante antioqueño Blessed.

Por el momento, ni Durán ni Rivera se han referido a la situación, pero desde ya se les empieza a vincular por tener una posible relación cercana.

Jhon Jáder Durán podría enfrentar sanciones por conducir una motocicleta

El delantero colombiano de 21 años, podría estar en el centro de una controversia contractual tras ser vinculado al uso de una motocicleta, una actividad que suele estar restringida en los acuerdos de los futbolistas profesionales. Según informó el diario español Marca, los clubes de fútbol suelen incluir cláusulas específicas que prohíben a sus jugadores realizar actividades consideradas de alto riesgo, como desplazarse en motocicletas, debido al peligro que representan para su integridad física.

De acuerdo con el medio, estas restricciones buscan evitar lesiones que puedan comprometer el rendimiento de los jugadores en el campo. Aunque no se han revelado los detalles del contrato de Durán, el incumplimiento de este tipo de cláusulas generalmente conlleva sanciones internas, que pueden incluir multas económicas.

El caso de Durán no sería el primero en el que un futbolista enfrenta consecuencias por actividades consideradas riesgosas. Según recordó el medio español El Mundo, incluso figuras de renombre como Lionel Messi estuvieron sujetas a estas restricciones durante su etapa en el FC Barcelona. En ese entonces, el club catalán prohibía a sus jugadores “montar en moto” como parte de las medidas para proteger su salud y evitar accidentes.

Otro ejemplo destacado es el del exdefensor español Gerard Piqué, quien fue multado por el Barcelona tras ser visto utilizando una bicicleta eléctrica, un medio de transporte que también fue considerado riesgoso por el club.

Por su parte, el técnico español Luis Enrique, actualmente al frente del Paris Saint-Germain (PSG), ha implementado políticas similares en los equipos que ha dirigido. De acuerdo con El Desmarque, el entrenador prohíbe a sus jugadores participar en deportes de riesgo, y las multas por incumplir estas normas pueden alcanzar los 6.000 euros (aproximadamente $25 millones).