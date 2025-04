Exesposa de Pablo Escobar reveló detalles de la entrega de Carlos Lehder en una noche de excesos, tiroteos y drogas: “No había nada más peligroso que un socio medio loco”

Pablo Escobar y Carlos Lehder, fundadores del Cartel de Medellín - crédito Policía Nacional de Colombia

La relación entre Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, y su socio Carlos Lehder marcó un capítulo crucial en la historia del narcotráfico.

La captura y posterior extradición de Lehder a Estados Unidos en 1987 continúan generando debate, especialmente tras las revelaciones contenidas en los recuerdos de María Isabel Santos, viuda de Escobar.

Un episodio que resalta en esta historia ocurrió durante una fiesta en la renombrada Hacienda Nápoles, propiedad de Escobar. Según una crónica publicada por Semana, una noche de excesos, drogas y violencia desencadenó la ruptura definitiva entre ambos narcotraficantes.

De acuerdo con el medio, el conflicto se originó cuando Lehder, presuntamente bajo los efectos de la droga, disparó a quemarropa contra uno de los sicarios de Escobar tras una disputa.

“Lehder estaba encerrado en una alcoba con una prostituta, consumiendo cocaína. Un sicario del jefe del cartel le golpeó en la puerta y Lehder, al abrir, le metió un tiro en la frente”, detalla la publicación.

María Isabel Santos, antes Victoria Henao Escobar, acaba de publicar el libro "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar" (Guille Llamos)

Este suceso impactó profundamente a Escobar, según describe Santos en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar.

El líder del cartel percibió el comportamiento errático de Lehder como una señal alarmante. “El incidente puso en evidencia para el jefe del Cartel de Medellín los signos de pérdida de equilibrio mental de su socio y, para Escobar, no había nada más peligroso que un socio medio loco”, señala el relato. Aunque la fiesta continuó, la relación entre ambos nunca volvió a ser la misma.

Controversias y rumores de traición

La supuesta entrega de Lehder ha sido objeto de especulación durante años. Mientras algunos creen que Escobar lo entregó para proteger sus propios intereses, Lehder ha mantenido silencio al respecto.

En una entrevista desde la Cárcel de Marion, Illinois, en 1991, Lehder declaró: “Nacimos en dos medios distintos, tenemos culturas distintas, pero teníamos una causa común que era la lucha contra la extradición. Yo no tengo enemigos, tengo detractores, opositores, calumniadores”.

Por su parte, María Isabel Santos asegura haber confrontado a Escobar directamente sobre este tema. En su libro, reproduce la respuesta que él le habría dado.

“No, Tata, jamás se me ocurriría eso porque con la extradición no se juega. Es verdad que él estaba mal, vivía drogado y se había gastado todo su dinero, pero siempre tuvimos buenas relaciones”, le contestó Escobar a su esposa.

Sin embargo, según versiones recogidas por empleados de la Nápoles, los conflictos entre ambos generaron tensiones irreparables. Una trabajadora relató que el disparo que mató a uno de los sicarios, apodado “Rollo”, se debió a un ataque de celos de Lehder, quien lo acusó de coquetear con una mujer que le interesaba. Según la empleada, Escobar ordenó que Lehder fuera trasladado esa misma noche a otra finca en helicóptero.

Carlos Lehder en un prisión en EEUU - crédito Reuters

Sin embargo, poco tiempo después se produjo un cambio legal que modificó radicalmente la situación para Escobar.

Según Santos, el narcotraficante celebró jubiloso la eliminación de la figura de la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia, y regresó al edificio Mónaco para vivir nuevamente con su familia.

Años después, la figura de Carlos Lehder sigue envuelta en rumores y mitos. Reconocido como uno de los primeros narcotraficantes colombianos extraditados a Estados Unidos, su historia refleja tanto su ambición como la fragilidad de las alianzas en el mundo del narcotráfico.

La fiesta en Nápoles, según algunos testimonios, simboliza el comienzo de la caída de una de las sociedades más notorios de esa época.

Carlos Lehder a su llegada al país en el mes de marzo de 2025 - crédito Migración Colombia

La captura y extradición de Carlos Lehder

El 4 de febrero de 1987, Carlos Lehder fue detenido en una finca ubicada en El Retiro, Antioquia, marcando un giro decisivo en su carrera criminal. Santos recuerda en su libro la alarma que le generó la noticia: “Quedé muy preocupada al escuchar que la policía había capturado a Lehder en una finca en el municipio del Retiro, distante 36 kilómetros de Medellín, y que sería extraditado inmediatamente a los Estados Unidos”.

Según citó Semana, Pablo Escobar, al ver las imágenes televisivas de su socio siendo transportado a un avión rumbo a suelo norteamericano, reaccionó con indignación. Desde la Hacienda Nápoles, expresó: “¡Tíratele a las hélices! Eso haría yo. No me dejaría llevar ni por el putas. Prefiero arrojarme a esas aspas para que me maten antes de subirme a ese avión”. A pesar de estas palabras, diversos testimonios alimentan la teoría de que Escobar pudo haber traicionado a Lehder, entregándolo a las autoridades.