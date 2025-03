Aleks Syntek es señalado de “hipócrita” por posar junto a Shakira e ir a su concierto luego atacarla por su música

Arremeten contra Aleks Syntek por posar junto a Shakira luego de criticarla - crédito @shhaknews_/Instagram

Aleks Syntek está nuevamente en el ojo del huracán por cuenta de los fanáticos de Shakira que no le perdonan el haber cuestionado el talento de la estrella colombiana y lanzar fuertes críticas a su reciente disco Las mujeres ya no lloran, que le dio nombre a la gira mundial 2025 con la que hace historia en México.

La polémica entrevista en la que el artista mexicano arremetió contra el álbum de la cantante barranquillera y su actual etapa personal fue revivida luego de que el exjurado de La voz kids Colombia, presumiera su visita al camerino de “la Loba” después de uno de sus conciertos donde posó con ella.

La presencia de Aleks Syntek en el reciente concierto de Shakira desató una ola de críticas en redes sociales, donde internautas lo han tildado de “hipócrita”, “payaso” e “incoherente”, pues tal y como lo hizo con Karol G, también cuestionó el nuevo estilo de “la Loba” y expresó su inconformismo con el movimiento que creó la artista barranquillera tras quedarse soltera.

Sin embargo, todo parece indicar que Syntek se olvidó de los comentarios negativos que emitió en el pasado contra la estrella colombiana y no se perdió su pasó por México, pero además, la visitó en los camerinos donde le expresó su admiración, motivo por el cual, algunos fanáticos de “la Loba” se encargaron de recordarle la entrevista en la que manifestó desagrado por la nueva música de la intérprete del éxito Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Entre las reacciones más destacadas en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron si Syntek habría tenido el valor de expresar sus críticas directamente a Shakira. Comentarios como “Primero habló mal de ella y ahora fue a pedirle foto”, “¿será que fue capaz de decirle de frente lo que habló un día de ella…?”, “oportunista”, “después de hablar de los demás, aprovechamos el cuarto de hora para una foto. Qué pena que haya personas así”, “ella es la reina, no presta atención a eso, pero deben besarle los pies”, reflejan el descontento entre los seguidores de la artista.

Qué dijo Aleks Syntek de Shakira y su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’

Pese a que el cantante mexicano arremetió contra la actual etapa personal y artística de “la Loba”, el intérprete del clásico del pop Sexo, sudor y lágrimas, fue visto disfrutando del concierto de estrella colombiana junto a su hija Natalia Coronado en la CDMX desde una ubicación privilegiada y logró acceder al backstage de la artista. Algo que dejó indignados a algunos Shakilovers.

El anterior hecho no pasó desapercibido para los fanáticos de la cantante, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para expresar su indignación. Muchos consideraron que la presencia de Syntek en el evento era una muestra de incoherencia, dado su historial de comentarios negativos hacia la música de la barranquillera.

Todo surgió cuando en abril de 2024, Syntek participó en El Podcast + Pedido con el periodista Gabo Ramos. Durante la entrevista, el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas manifestó su desagrado por las canciones más recientes de Shakira, especialmente aquellas inspiradas en su separación de Gerard Piqué.

El también compositor señaló que extrañaba la etapa de la cantante en la que, según él, componía “letras bonitas” y “canciones pop agradables”, sin embargo, no se quedó en lo profesional, ya que a su vez, cuestionó que Shakira abordara temas personales en su música, sugiriendo que esto podría tener un impacto negativo en sus hijos.

En su intervención Aleks resaltó el álbum Pies descalzos, de 1995 y dejó saber que le molestaba el hecho de que la cantante plasmara su separación y sentimientos personales en las canciones.

“Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas... pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”. Estas palabras reflejaron su descontento con la dirección artística que la colombiana ha tomado en los últimos años.

Respecto al disco Las mujeres ya no lloran en el que Shakira le tiró a su expareja Gerard Piqué por la infidelidad con Clara Chía, el cantante mexicano agregó.

“Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos, seguirá siendo siempre su papá”.