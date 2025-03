“Se volvió macho”: Carolina Gómez se defendió de las críticas por su corte de cabello

Tras recibir comentarios negativos por su corte de cabello, Carolina Gómez usa su plataforma para cuestionar las normas de belleza impuestas a las mujeres, reafirmando su derecho a ser auténtica - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La actriz y exreina de belleza Carolina Gómez fue objeto de comentarios negativos tras optar por un cambio de estilo que incluye un corte de cabello más corto. Gómez compartió su experiencia en el programa de televisión ‘Día a día’, donde habló sobre las reacciones que ha recibido y cómo estas han puesto en evidencia los estereotipos que aún persisten en torno a la feminidad.

Durante el programa Gómez reveló que muchas personas la criticaron duramente por su decisión, llegando incluso a cuestionar su apariencia con comentarios como “se volvió macho”. Estas palabras, según explicó la actriz, no solo fueron hirientes, también reflejan una visión reduccionista que asocia la feminidad exclusivamente con características externas, como el largo del cabello.

En su intervención la actriz expresó que no se arrepiente de su decisión y que, para ella, la feminidad no puede definirse por aspectos superficiales. Gómez afirmó que “la feminidad no debe ser reducida a estereotipos externos, sino entendida de una forma más profunda y personal”. En ese sentido, destacó que las críticas suelen surgir de la incomprensión hacia aquello que se percibe como diferente o que se aleja de las normas sociales establecidas.

Carolina Gómez defendió la libre expresión personal frente a los estándares de belleza impuestos por la sociedad - crédito Carolina Gómez/Instagram

La exreina de belleza también subrayó que su experiencia es un ejemplo de cómo las mujeres enfrentan constantemente juicios basados en su apariencia. Gómez señaló que este tipo de comentarios no solo afectan a figuras públicas, también reflejan una problemática más amplia que afecta a muchas mujeres en su vida cotidiana.

Un cambio que no define su esencia

A pesar de las críticas, Gómez dejó claro que su decisión de cambiar de estilo no define quién es ni altera su esencia. La actriz enfatizó que las mujeres no deberían sentirse obligadas a cumplir con estándares de belleza impuestos por la sociedad. En su opinión, cada persona tiene el derecho de expresar su identidad de la manera que considere adecuada, sin temor a ser juzgada.

La actriz denuncia juicios basados en la apariencia que afectan a mujeres más allá de las figuras públicas - crédito Carolina Gómez/Instagram

Este episodio en la vida de Carolina Gómez pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las mujeres al intentar romper con los moldes tradicionales de feminidad. La actriz utilizó su experiencia para invitar a la reflexión sobre la importancia de aceptar y respetar las decisiones individuales, especialmente cuando estas no se ajustan a las expectativas sociales.

En las redes sociales de la actriz colombinas, los comentarios sobre el cambio de look de la exreina están divididos. Así como algunos resaltaron su belleza, más allá de su nuevo corte, sumando asimismo que los cambios le queda; son otros que definitivamente no compartieron la decisión de Gómez:

“Mmmm nop, pelo largo y en castaño es lo tuyo. Tipo la hermosa melena que tenías en mentiras perfecta, ahí estabas nivel diosa”

“Eres oficialmente una abuela con el pelo corto”

“Noooo, porque se cortan el cabello, noooo”

“No me parece...”

"La feminidad no debe reducirse a estereotipos externos", afirma Carolina Gómez en 'Día a Día' - crédito Carolina Gómez/Instagram

Son algunos de los comentarios que se logran leer en la publicación de la actriz en su red social de Intagram. Pero así como hay malos comentarios, son más los positivos que apoyan la decisión de Gómez:

“Sencillamente espectacular 😍😍😍hermosa!!!"

“Hermosa Carito ❤️❤️❤️❤️😍”

“Mi Reina preferida .Mi admiración y respeto. Bendiciones”

“Hola reina, se te ve muy linda.... que alegría das cuando te asomas por aquí con esa sonrisa infinita y con tanta luz. Besitos y bendiciones infinitas.😘"

“Esa sonrisa pícara hermosa Carolina todo te luce 😍😍😍😍"

Gómez, que fue coronada como Señorita Colombia en 1993 y primera finalista en Miss Universo 1994, ha construido una destacada carrera en el mundo del entretenimiento. Además de su faceta como actriz, ha sido reconocida por su autenticidad y por abordar temas que promueven la reflexión social. Este reciente episodio es una muestra más de su compromiso con desafiar los estereotipos y defender la diversidad en todas sus formas.

La decisión de Gómez de hablar abiertamente sobre las críticas que ha recibido no solo visibiliza los prejuicios que aún persisten en la sociedad, también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la autoaceptación y la libertad de expresión personal.