Karola reveló la conversación que tuvo con Melissa Gate en el aeropuerto, la que le recordó la mamá de Emiro en los congelados

Karola habla del congelados que tuvo Emiro y lo que le dijo su mamá a Melissa - crédito captura de pantalla y @karolalcendra_/IG

Con la visita sorpresa de Fabiola, madre del influenciador Emiro Navarro, en medio de la dinámica de Los congelados en La casa de los famosos Colombia, la cual consistes en que los participantes deben permanecer inmóviles mientras sus seres queridos entran a la casa, tanto el público como los participantes quedaron sin palabras.

La señora no solo aprovechó para darle un emotivo mensaje a su hijo, sino que dejó fuertes declaraciones dirigidas a algunos de sus compañeros de competencia.

Fabiola inició su intervención entregándole un obsequio a Emiro y recordándole cuánto lo extrañan en casa, le dio palabras de apoyo y le aseguró que está haciendo un buen trabajo. Además, le pidió que hiciera más contenido y que estuviera tranquilo porque tenía una buena fanaticada a su favor.

Sin embargo, su visita tomó un giro inesperado cuando decidió dirigirse a Camilo Trujillo, ya que lo cuestionó por su comportamiento dentro de la casa y las actitudes que ha tenido con su hijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Señor Camilo, con mucho respeto le digo que ser conveniente no se ve bien. ¡Para nada! Y le recuerdo que mi hijo es de unos sentimientos nobles. Por eso les pido que jueguen limpio”, expresó con firmeza la madre del influenciador.

Mamá de Emiro Navarro le dejó contundente mensaje a Camilo Trujillo en su paso por 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito cortesía del Canal RCN y @emiro_navarro/IG

Pero su intervención no terminó ahí. Tras hablar con Trujillo, Fabiola se dirigió a Lady Tabares, la recordada protagonista de La vendedora de rosas, para expresarle su decepción, porque se ha podido dar cuenta que ha hablado en varias oportunidades de su hijo y ha demostrado no tener fidelidad con él.

“Señora vendedora de rosas, debo decirle que me decepcionó. Mi hijo es un buen ser humano y él aquí no puede pelear con todo el mundo para agradarle a los demás”, sentenció, dejando sorprendidos a los demás participantes.

Antes de despedirse, Fabiola les pidió a La Toxicosteña y a Melissa Gate que sigan acompañando a su hijo en su travesía dentro del programa, pero adicionalmente mencionó una situación que habría sucedido entre Melissa y Karola, la mejor amiga de Emiro, antes de entrar al programa con la que causó sonrisas de complicidad e incertidumbre por saber qué era lo que había pasado.

“Melissa, te manda a decir Karola que recuerdes lo que te dijo en el aeropuerto y gracias por cuidármelo, mi reina, ¿oíste? Y síguelo cuidando. (...) Te lo encomiendo, tú eres madre y yo también, me lo cuidas, y tú sabes por qué te lo digo“, le dijo Fabi a Melissa.

La visita de Fabiola no pasó desapercibida y generó reacciones inmediatas en redes sociales, la mayoría sobre la conversación que habrían tenido Karola y Melissa previo a arrancar La casa de los famosos Colombia. Es por esto que en una transmisión en vivo en el pódcast de Dimelo King, la mejor amiga de Emiro Navarro reveló a qué se refería la señora Fabiola y qué fue lo que habló con la influenciadora.

“Resulta y pasa que yo me la encontré en el aeropuerto, y ella y yo hablamos de varias cosas, realmente hay cosas privadas, porque ese día hablamos de cosas privadas, pero de lo que más les pondría contar o de pronto recalcar es que ella me decía: ‘Karola, yo quiero quedar en la final con Emiro y voy a quedar en la final con Emiro’. Los dos van a estar agarrados de las manos como las reinas. Yo le dije: ‘Mami, yo sé que sí”, confesó.

Karola cuenta qué habló con Melissa Gate antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 2 - creédito clipstc57/TikTok

En la transmisión Karola contó que desde hace varios años tiene conocimiento sobre quién es Melissa Gate, le gusta el contenido que hace y ha usado audios de los videos de ella para hacer réplicas en sus redes sociales; sin embargo, no tenían una amistad, sino hasta ese día fue cuando entablaron una conversación.

Mientras tanto, en TikTok está circulando un video de ese momento que tuvieron las influenciadoras, pues ese día lo compartieron en sus perfiles de Instagram, en el cual Karola le está pidiendo a Melissa que cuide a Emiro y que no lo abandone, mientras Gate con su particular estilo y humor dijo que Emiro perdía a su mejor amiga, tratando de ver la buena conexión que tuvieron, pero también asegurando que se iban a cuidar mutuamente.

“Emiro ya perdiste, ya perdiste. Ya me la conquisté a Karola”, dijo Melissa Gate.

“Me lo cuidas, me lo cuidas, confío en ti de que me lo defiendes de todo”, respondió entre risas Karola.

“Que él también me cuide a mí, entre los dos nos cuidamos. Emiro, ojo, pues, ya sabe”, puntualizó Melissa.

Karola y Melissa Gate compartieron antes de que empezara 'La casa de los famosos Colombia' y esto pasó - crédito @team_melissagatelcdlf/TikTok