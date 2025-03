Juez de control de garantías definirá si el procedimiento de captura del Carlos Lehder se ajustó a la legalidad

Juez decidirá si Carlos Lehder deberá cumplir condena por delitos relacionados con armas en Colombia - crédito @MigracionCol/X

El excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, que cumplió una condena de 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, se encuentra nuevamente en el centro de la atención judicial.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías evaluará en las próximas horas la legalidad de su captura, ocurrida tras su arribo al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá el viernes 28 de marzo.

La decisión que tome el juez de control de garantías determinará si Lehder debe ser puesto a disposición de un juez de ejecución de penas el lunes 31 de marzo.

De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento judicial busca establecer si existe una orden de captura vigente contra Lehder, relacionada con una condena pendiente en Colombia.

En caso de que el juez confirme la validez de dicha orden, el excapo será trasladado para que se defina su situación jurídica. Este proceso se desarrolla dentro de la revisión de una sentencia condenatoria por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, según detallaron fuentes judiciales.

Lehder, que desde 2020 residía en Alemania tras obtener la ciudadanía de ese país, llegó a Colombia en un vuelo comercial procedente de Fráncfort.

Abogada de Carlos Ledher afirmó que le preocupa la seguridad de su cliente

Su retorno generó sorpresa, incluso entre su equipo legal. Sondra McCollins, abogada del excapo, expresó en declaraciones a W Fin de Semana de La W que no esperaba que su cliente decidiera viajar a Colombia, ya que se encontraba “muy tranquilo” en Alemania. Según McCollins, Lehder no tenía intención de quedarse en el país y su visita no estaba relacionada con asuntos judiciales.

La abogada también explicó que, tras la liberación de Lehder en Estados Unidos, se realizaron verificaciones sobre su situación jurídica en Colombia, sin que se identificaran procesos pendientes. “Normalmente, cuando alguien cumple su condena en Estados Unidos, Colombia solicita su deportación para que enfrente cualquier situación judicial en el país, pero en este caso no había absolutamente nada”, afirmó McCollins. Sin embargo, la orden de captura vigente, emitida en 2017, ha cambiado el panorama para el excapo.

El excapo del Cartel de Medellín regresó al país tras décadas en el extranjero - crédito @MigracionCol/X

Lehder, que fue uno de los líderes más notorios del Cartel de Medellín, cumplió una larga condena en Estados Unidos tras ser extraditado en los años ochenta. Durante su tiempo en prisión, el excapo aseguró haber reflexionado sobre su pasado y, tras su liberación, se dedicó a escribir un libro mientras residía en Alemania.

En una entrevista concedida en enero de 2024 a La W, Lehder habló sobre los motivos que lo llevaron al narcotráfico, describiéndolos como una combinación de circunstancias y una falta de valores personales. “Fue, mayormente, una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón”, confesó. En esa misma conversación, reconoció su responsabilidad al afirmar: “Sí, yo fui un bandido”.

McCollins, por su parte, destacó que Lehder ya cumplió su deuda con la sociedad y que su resocialización fue efectiva. “Él ya pagó con sangre todos sus delitos, ya estuvo 34 años de su vida bajo tierra, ya es suficiente castigo”, declaró. La abogada también resaltó que Lehder es ahora un hombre retirado de cualquier actividad ilícita y que su principal preocupación no es el aspecto judicial, sino su seguridad física.

La Fiscalía informó que las audiencias iniciales fueron radicadas por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y que el juez de control de garantías deberá determinar si la captura de Lehder se ajustó a derecho. Este procedimiento es clave para establecer si el excapo debe cumplir con una condena pendiente en Colombia o si, por el contrario, su situación judicial ya está resuelta.

Regreso de Lehder a Colombia despierta recuerdos del auge del narcotráfico en los años ochenta - crédito Policía Nacional

McCollins ha insistido en que la orden de captura de 2017 está prescrita y que espera que se respeten las garantías procesales de su cliente, al igual que las de cualquier otro ciudadano. No obstante, el proceso sigue en curso y se espera que en las próximas horas se realice la audiencia que definirá el futuro de Lehder en el ámbito judicial colombiano.

El regreso de Carlos Lehder a Colombia no solo reabrió su situación judicial, sino que trajo a la memoria uno de los capítulos más oscuros de la historia del narcotráfico en el país.

Como uno de los líderes del Cartel de Medellín, Lehder fue una figura clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante las décadas de los setenta y ochenta. Su captura y extradición marcaron un hito en la lucha contra el narcotráfico, y su posterior condena en Estados Unidos fue vista como un triunfo en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Ahora, décadas después, su caso vuelve a ser objeto de atención, no solo por las implicaciones legales, sino también por lo que representa en términos de justicia y resocialización. La decisión que tome el juez de control de garantías en las próximas horas será determinante para definir si Lehder deberá enfrentar nuevamente a la justicia colombiana o si podrá regresar a su vida en Alemania.