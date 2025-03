Festival Estéreo Picnic 2025: los artistas que no se puede perder el último día

Ela Minus Caribou y girl in red son algunos de los nombres a seguir en el cierre del Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito @elaminus y @caribou/Instagram, y Jaime Olivos/Infobae

La edición 14 de Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá entra en su recta final. Luego de tres días de presentaciones que volvieron a demostrar el impacto del evento en el panorama de conciertos en Colombia y en América Latina, llega el último día con una programación de alto nivel.

Pese a la baja de Fontaines DC, uno de los nombres más esperados de esta edición, una variada selección de artistas nacionales e internacionales concentrará a miles de espectadores, entre la expectativa que produce el debut de Olivia Rodrigo en el país, sumado a una serie de artistas que entre la electrónica, el hip-hop y una referente del bedroom pop, prometen generar emociones intensas.

En ese contexto, Infobae Colombia hace una selección de 10 presentaciones imperdibles del cuarto y último día, el domingo 30 de marzo, con sus respectivos horarios y escenarios.

Canales Nacionales (2:15 p. m.​, escenario Presente​)

Esta agrupación bogotana se hizo notargracias a una propuesta que combina elementos de la música disco, el synthpop y el indie, con letras y melodías cercanas al pop. Todo Pasa, su debut de 2024, puso en evidencia esa facilidad para crear temas prolijos y rítmicos por igual. Pueden sorprender a los asistentes que se acerquen a las tarimas desde las primeras horas del último día.

Juliana Quédate Otro Día (3:00 p. m.​, escenario Adidas​)

El indie bogotano, como es usual, hace buena parte de las aportaciones más peculiares del Estéreo Picnic. En el caso del dúo conformado por Estebas Castañeda y David Tapias, será el momento para presentar los sencillos que comenzaron a difundir durante 2025, sumados al grueso de los temas de su debut de 2023, Canciones sociales para animales resentidos, que con vibras del dream pop y el bedroom pop fue ganando reconocimiento de manera paulatina. Ahora, tendrán delante una prueba de convocatoria ante el público capitalino.

Ela Taubert (3:45 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

La reciente ganadora del premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2024 pondrá a prueba la confianza depositada en su talento por parte de la industria musical en Estéreo Picnic, presentando todos sus sencillos entre los que destaca ¿Cómo Pasó?, que tanto en su versión original como en la que colabora Joe Jonas la posicionaron entre el público.

Girl in red (5:15 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

La cantante noruega Marie Ulven Ringheim, más conocida bajo su nombre artístico girl in red, es reconocida como una de las pioneras del bedroom pop, un estilo que se hizo popular durante la pandemia de covid-19, pues ante la imposibilidad de grabar en estudios profesionales se volvieron recurrentes las grabaciones caseras, con una producción sencilla y letras entre la melancolía y la nostalgia. En su caso, abordó temáticas como el amor o la salud mental que le permitieron a su debut de 2021 If I Could Make It Go Quiet transformarse en un clásico instantaneo.

Aunque la formula no se descartó del todo en su más reciente placa I’m Doing It Again Baby (2024), si se hizo más directa y ambiciosa, por lo que los colombianos podrán asistir a una presentación de matices muy marcados y canciones irresistibles.

Mon Laferte (7:15 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

La cantautora chilena promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada. Ya plenamente consolidada como uno de los nombres punteros en la música latinoamericana gracias a su fusión de elementos de pop y rock con ritmos tradicionales, deleitará a los colombianos con sus grandes éxitos mientras se prepara para publicar nuevo material de estudio, incluyendo su más reciente sencillo Otra Noche de Llorar.

Empire of the Sun (8:15 p. m.​, escenario Adidas​)

Los australianos encabezados por Luke Steele volverán a traer al Estéreo Picnic la electrónica, el color, los disfraces inspirados en el Cirque Du Soleil y el Kabuki, sumados a una serie de himnos con todo el tono festivalero del caso como Walking On A Dream, We Are The People o Alive en un contexto que no podría favorecerles más para promocionar su más reciente álbum de estudio, ​Ask That God, el primero en ocho años.

Ela Minus (10:30 p. m.​, escenario Presente​)

Entre los artistas nacionales de esta edición, destaca con luz propia Gabriela Jimeno, que bajo el nombre artístico de Ela Minus viene en franco ascenso durante 2025.

Entre el lanzamiento de su segunda producción Día, su reconocimiento como artista Highlight EQUAL Andes de Spotify en enero y una puesta en escena minimalista pero impactante, es una garantía segura de que llevará a los asistentes por distintos estados de ánimo durante su hora de presentación.​

JPEGMafia (11:00 p. m.​, escenario Falabella)

El rapero y productor estadounidense es una de las grandes apuestas del Estéreo Picnic, con su abordaje experimental y poco convencional del hip-hop (más allá de lo provocativas de sus letras). Llega en un momento notable de su carrera, gracias al éxito crítico y comercial del que gozó con I Lay Down My Life For You, en el que se centrará su repertorio durante la presentación que marcará su primera aparición en Colombia.

Rüfüs Du Sol (11:30 p. m.​, escenario Adidas​)

El trío australiano de música electrónica lleva un tiempo siendo uno de los espectáculos más notables a nivel internacional. Pero el estreno de su más reciente producció Inhale/Exhale los llevó a otro nivel, al punto que brindarán la clausura del segundo escenario de Estéreo Picnic con un repertorio de canciones vibrante, entre lo bailable y lo atmosférico.

Caribou (1:00 a. m.​, escenario Presente​)

El músico y productor canadiense Dan Snaith vuelve a Estéreo Picnic bajo su proyecto Caribou, con su acostumbrada fusión de electrónica y psicodelia. Con su más reciente LP Honey (2024), advierte que no faltarán los momentos bailables y divertidos en su repertorio, que dará por finalizada la actividad en el tercer escenario.