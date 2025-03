Exalcalde reveló los secretos de la visita de Kanye West a Colombia: “Ese gringo habla rápido”

El exalcalde reveló como término comiendo con el rapero estadounidense - crédito @MauriceArmitage/Instagram

Kanye West se ha consolidado como uno de los artistas musicales más reconocidos en el mundo, por lo que su presencia en cada país representa que se convierta en noticia, llegando al punto de que en algunas ocasiones es recibido por los alcaldes de turno.

Esto no fue la excepción en Colombia durante 2018, a donde llegó el norteamericano por aspectos que eran desconocidos, pero que en las últimas horas el exalcalde de Cali Maurice Armitage reveló en su cuenta de Instagram.

Armitage, que fue alcalde de la capital del Valle del Cauca entre 2016 y 2019, publicó un video en el que contó cómo se enteró de que el rapero llegaría al país.

“Me llama mi nieto y me dice «Kanye West viene berraco y vos lo tenés que atender, invitame». Ese flaco vino a mandarse a arreglar los dientes o las muelas acá en Cali, pero el tipo quería saludar al alcalde y el alcalde era yo, nosotros lo invitamos a comer en el mismo hotel que él estaba”, indicó el empresario.

En la publicación, Armitage indicó que debido a que no conocía quién era Kanye West, tomó la decisión de llevar a sus nietos a la cena, para que le pudieran explicar en el trayecto hasta el restaurante de quién se trataba.

De la misma forma, el exalcalde recordó que tenía dudas sobre cómo iba a comunicarse con Kanye West, puesto que él no se sentía confiado de que el rapero pudiera entender las pocas palabras que sabía pronunciar en inglés.

“Yo llevé ahí a mis dos nietos mayores, que eran los que sabían quién era ese berraco, eso pasó hace unos siete años y yo no hablo buen inglés, yo lo entiendo, pero no hablo. También llevé a mis nietos porque si saben hablar inglés, les dije que me ayudaran porque ese gringo habla rápido y si a ratos no entiendo el español, imagínate el inglés”

Después de exponer un video que Kanye West junto a un músico colombiano, Armitage indicó que al final la cena fue positiva y recordó lo agradable que fue su encuentro con el rapero estadounidense que ha protagonizado varias polémicas en los últimos años.

“Fue una comida muy agradable, yo estaba al frente, el tipo me dijo que si me autorizaba para pintarme e hizo un dibujo el berraco mío”, puntualizó Armitage, que expuso una fotografía de la ilustración que realizó el americano en la cena mencionada.

¿Quién es Maurice Armitage?

Nacido en Santiago de Cali, el empresario tiene ascendencia inglesa por parte de su padre, estudió Economía en la Universidad del Valle y Derecho en la Universidad San Buenaventura, pero no culminó ninguna de las carreras.

Se hizo conocido por comprar la empresa Fundente, que actualmente se conoce como Siderúrgica de Occidente; además de sus negocios, ha consolidado varias fundaciones que ayudan a barrios de la capital del Valle del Cauca. Armitage es socio de Cementos San Marcos y miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cali y Fenalco en esa misma ciudad.

Otro aspecto por el que es recordado en Colombia Armitage es porque fue secuestrado en dos ocasiones por las extintas Farc-EP, la primera ocasión se registró en 2002 y estuvo privado de su libertad durante dos meses. Seis años más tarde volvió a ser retenido por el grupo armado; producto de estos hechos, el empresario fue escogido para ser part del grupo de víctimas que viajó a La Habana antes de la firma del acuerdo de paz en 2016.