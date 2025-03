Quién es la expareja de Laura González, el protagonista de la pelea con Karina García: ¿no es Juan Guillermo Domínguez?

Quién es el exnovio de Laura González - crédito @juandominguez20 @laugonzalezdiaz y @karinagarciaoficiall/IG

El reality La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a la audiencia con un inesperado giro en su dinámica.

En la noche del 27 de marzo ingresó una nueva participante, que generó polémica y revuelo entre los seguidores y los competidores del programa, ya que se trata de una persona que tendría asuntos personales pendientes con una de las celebridades que está en la ‘casa estudio’ desde que arrancó el formato.

Aunque inicialmente se pensó que se trataría del ingreso de un familiar de alguno de los concursantes, la realidad fue diferente y trajo consigo una controversia inesperada.

En la emisión del After Show, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, se revelaron los detalles sobre el sorprendente ingreso. Las presentadoras revelaron que la creadora de contenido y modelo Laura González es la nueva concursante del reality, y su participación causó controversia porque la mujer tiene tensiones previas con Karina García.

Laura González aseguró que una publicación de Karina García la llevó a terminar su relación y buscar ayuda psicológica - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN

Hace unas semanas, Laura González confesó en una entrevista que estuvo a punto de casarse, pero su compromiso terminó abruptamente debido a una supuesta relación entre su entonces prometido y Karina García.

Según la influencer, descubrió la situación al ver fotografías de Karina en la casa de su pareja, donde ella vivía con él en Brasil, con la decoración que ella compró y manejando en el carro de ella por las calles de Río de Janeiro.

Esto hizo que empezara a sospechar de una infidelidad, por lo que buscó la forma de confirmar sus pensamientos y descubrió unas conversaciones entre su expareja y la participante de La casa de los famosos Colombia en donde hablaban de manera comprometedora, de acuerdo con lo que reveló.

Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por diferentes personas en las redes sociales, incluida la hija de la propia Karina García, por eso sigue siendo un tema de especulación en las plataformas digitales y ahora entre los famosos que están participando en el reality.

Esta fue la fotografía de Karina García en el apartamento de Laura González en Brasil/ Laura González en su apartamento en Brasil - crédito captura de pantalla del programa ‘XYZ’

A partir del momento en el que salió a la luz toda esta información, se empezó a mencionar el nombre de un exnovio de Laura González, el cual ha sido objeto de múltiples comentarios y ha sido involucrado directamente por la exposición que tuvo durante el tiempo en el que estuvo con Laura.

Se trata de Juan Guillermo Domínguez, un exfutbolista reconocido por su paso por Millonarios y otros clubes colombianos. Durante años, Laura y Juan Guillermo compartieron su relación públicamente, pero su romance llegó a su fin en medio de circunstancias poco claras y sin mayores explicaciones.

Hasta hace poco, Domínguez había mantenido silencio sobre el tema, pero tras la confirmación del ingreso de Laura González al reality y la cantidad de comentarios que le han llegado al respecto, decidió pronunciarse en sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de dar su versión de los hechos.

“¿En serio? Ahora sí me va a tocar hablar, porque la gente me está diciendo muchas cosas a mí”, expresó el exfutbolista, etiquetando a Karina García, Laura González y La casa de los famosos Colombia en su publicación.

Exnovio de Laura González se pronunció frente a la polémica con Karina García - crédito @juandominguez20/IG

Este mensaje ha desatado aún más interrogantes sobre lo que realmente sucedió, pues, al parecer, no la situación de las fotos y la posible infidelidad no sería con la relación que sostuvo Laura con el exjugador de fútbol y se espera que en las próximas horas Domínguez brinde más información.

Mientras tanto, en la noche del 27 de marzo se conoció el verdadero nombre del hombre en cuestión, ya que González no se aguantó y tan pronto entró a la casa estudio le reclamó a Karina García por, supuestamente, haberse metido en su relación y haber terminado con su compromiso.

Ante las acusaciones y la actitud de la nueva participante, García señaló que ella estaba equivocada, que sí estuvo en la casa de su expareja, que sabe quién es ella, pero que el día de la foto se encontraba en el lugar con muchos más amigos y su hija Isabella. Además, le aseguró que no se involucró sentimentalmente con su prometido porque son “panas”.

En ese momento Laura empezó a gritarle y decirle que tenía pruebas sobre sus acusaciones, y mientras Karina se defendía y daba su punto de vista, salió a relucir el nombre de la expareja de González y se confirmó que no se trata del exfutbolista Juan Guillermo Domínguez, sino de un hombre llamado Hugo.

“Yo vi que ella llegó y me miró como feito, ¿por qué? O sea, sí sé quién eres, pero ¿por qué me miraste feo?“, empezó diciendo Karina García, cuando vio entrar a su nueva compañera.

La nueva integrante de La casa de los famosos no dudo en enfrentar a la modelo paisa - crédito @maladecisiones / X

“Es que yo ya te conozco. Tienes fotos en mi apartamento en Río de Janeiro y ¿no te acuerdas de mí? ¿No sabías qué era mi casa?“, respondió Laura González.

“No tenía ni idea y si son problemas con tu ex no tienes por qué traerlos aquí, obvio sé quién eres. Pero yo no sabía que era tu casa en Río de Janeiro, entonces no vengas a montarmela. Mi reina, te voy a decir una cosa: yo estaba con miles de amigas, miles, entonces ¿por qué me la vas a montar? Él dijo que no era tú marido, entonces no me la vengas a montar. Qué pena contigo, pero primero soy amiga de él hace muchísimos años, segundo, nunca tuvimos nada y tercero, éramos un grupo porque a eso lo llamamos la casa estudio. ¿Tú vas a venir a montarmela aquí por un man, qué te pasa? Hugo, te amo, pero ¿a esta vieja qué le pasa?“, expresó Karina.

Aunque ninguna de las dos celebridades dio más información sobre la pareja por la que estaría desarrollándose la polémica, según la información recogida por Pulzo, al parecer, se trataría del cirujano plástico colombiano, Hugo Aguilar, el cual realiza operaciones en Barranquilla y es graduado de la Universidad de Antioquia con honores, tal como indica en su perfil de Instagram.

El médico ha pasado varias temporadas en Brasil, pues también participa en conferencias de su área en ese país y realiza su trabajo también en ese lugar.

Él es Hugo Aguilar, el cirujano que estaría vinculado en la polémica entre Karina García y Laura González por una infidelidad - crédito @drhugoaguilarvilla/IG

De todas formas, hasta el momento no se ha podido confirmar esta información, ni Laura González, ni Karina García han dado más detalles y el cirujano tampoco ha salido a dar ningún tipo de declaración.