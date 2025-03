Laura Sarabia sí estuvo en reuniones de la junta directiva de la SAE a pesar de haberlo negado: correos lo comprobarían

La canciller de la República, Laura Sarabia, a quien acusan de controlar el sector financiero del Gobierno, a través de su cercanía con la SAE y el Grupo Bicentenario - crédito Alex Brandon/Pool via Reuters

El debate sobre la legitimidad de la participación de Laura Sarabia en la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) salió a la luz tras la revelación de que en diciembre de 2024 hubo una reunión en la que sí habría estado presente la actual canciller de la República.

A través de la W Radio se conoció que en una junta directiva apareció Sarabia con la excusa de ser “miembro independiente”, a pesar de que la canciller, en diálogo con el mismo medio, lo había negado.

Sarabia también había negado que se hubieran presentado cuestionamientos internos sobre su rol, pero evidencias y testimonios sugieren lo contrario: habría pruebas para ratificar que Sarabia sí estuvo en, al menos, una reunión.

Pero unos correos obtenidos por el medio indicarían la hipótesis. Los archivos indican que el episodio tuvo lugar el 16 de diciembre de 2024, cuando se celebró un comité de auditoría de la SAE. En el encuentro, Amelia Pérez, directora de la entidad, pidió aclaraciones sobre la representación de Sarabia dentro de la junta.

Las fotos indican que Sarabia estaba en la lista de invitados a la reunión que se citó a las 9:00 a. m., de ese día de diciembre.

Amelia Pérez a que había sido ternada para ser fiscal General de la Nación, es ahora la directora de la SAE - crédito Luisa González/Reuters y API

Sin embargo, Pérez discrepó, bajo el argumento de que, por su cargo en la Presidencia de la República, Sarabia no podía ser considerada independiente.

Según publicó el medio mencionado, ante el cuestionamiento, Sarabia aseguró que contaba con un concepto que respaldaba su designación y se comprometió a presentarlo. No obstante, al no tenerlo a la mano en ese momento, solicitó suspender la reunión. Como consecuencia, la sesión fue cancelada sin abordar los temas programados, y no quedó registro oficial del encuentro. Poco después, Sarabia dejó de asistir a las sesiones de la junta y un mes más tarde presentó su renuncia.

El debate sobre la independencia de Sarabia en la SAE también involucró a José Roberto Acosta, presidente de la junta y exdirector de Crédito Público.

Laura Sarabia no logró argumentar su presencia en la reunión, de manera que esta debió suspenderse - crédito @CancilleriaCol/X

Inicialmente, Acosta afirmó que la entidad no diferenciaba entre miembros independientes o dependientes del Gobierno.

Sin embargo, al ser confrontado con los estatutos de la SAE, reconoció que la junta está conformada por dos representantes de la Central de Inversiones (Cisa), dos del Ministerio de Hacienda y un miembro independiente. A pesar de ello, sostuvo que Sarabia podía ser considerada independiente dentro del sector Hacienda por su rol en la Presidencia.

Laura Sarabia defiende su rol en el Grupo Bicentenario y niega irregularidades en su nombramiento

En medio de una creciente controversia sobre su participación en el Grupo Bicentenario, la actual canciller Laura Sarabia aseguró que su nombramiento como miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG) se realizó de manera legítima y en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según informó El Colombiano, Sarabia negó cualquier irregularidad en su designación y defendió que el proceso cumplió con los trámites correspondientes.

La polémica surgió tras una revelación de la emisora mencionada, que señaló que Sarabia habría sido nombrada como “miembro permanente patrimonial” de la junta directiva del FNG, un organismo adscrito al Grupo Bicentenario, a pesar de no contar con experiencia en el ámbito financiero.

El Grupo Bicentenario es el holding financiero estatal que agrupa a 13 entidades, incluyendo el Fondo Nacional de Garantías - crédito Grupo Bicentenario

Este conglomerado estatal, creado en 2023, tiene como objetivo coordinar las principales entidades financieras del Estado y hasta ahora ha sido liderado por Germán Ávila, quien recientemente asumió el cargo de ministro de Hacienda.

De acuerdo con el mencionado medio, el nombramiento de Sarabia en el FNG habría ocurrido mientras ella ocupaba el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según las versiones difundidas, la designación habría sido gestionada por Piedad Muñoz, directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, quien presuntamente aceleró el proceso para incluir a Sarabia en la junta directiva del organismo.