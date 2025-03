Shakira reveló detalles de su proceso de sanación tras la separación de Piqué: “No hay una fórmula para reconstruirse”

Shakira vuelve a ser tendencia tras hablar de su relación con los hombres y la importancia de aceptar la vulnerabilidad - crédito @shakira/Instagram

Shakira, la reconocida artista barranquillera con una carrera musical de renombre mundial, volvió a ser tendencia no solo por su música, sino por su vida personal, especialmente tras su sonada separación del exfutbolista Gerard Piqué. En una entrevista con la periodista Danielle Dithurbide para el medio mexicano N+, la cantante abordó temas relacionados con sus sentimientos, su visión sobre la relación con los hombres y la importancia de la vulnerabilidad en el proceso de sanación.

Durante la conversación, Shakira habló sobre cómo las redes sociales han cambiado la percepción de las emociones en la sociedad y sobre todo en los hombres: “No es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos en la sociedad en la que, sobre todo ahora con las redes sociales, todo el mundo aparenta estar bien, ¿no?”.

La artista reconoció que es importante aceptar la vulnerabilidad y entender que todos atraviesan momentos difíciles. “Todos pasamos alguna vez alguna decepción, pero hay que seguir celebrando la vida, celebrando con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad”, agregó.

"Las mujeres ya no lloran", un lema que nació de su propia transformación emocional, asegura Shakira - crédito @shakira/X

Su tema Music sessions vol. 53, en colaboración con el productor argentino Bizarrap, se convirtió en un himno de empoderamiento para muchas mujeres. Frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” resonaron en el público y se convirtieron en un lema de su actual gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour.

Durante el primer concierto de esta gira en Ciudad de México se generó un momento que llamó la atención en redes sociales: un grupo de fanáticos organizó una arenga en contra de Piqué, exclamando “¡Chinga tu madre, Piqué!”.

Al ser cuestionada sobre esta situación, Shakira restó importancia a lo sucedido y comentó con diplomacia que no había escuchado lo que decían: “Yo no escucho porque tengo estos (mostró los inears que usan los artistas). Después me cuentan qué dicen, yo siempre pregunto, pero esas cosas no las escucho mucho”, explicó. Sin embargo, destacó que lo importante es que cada persona pueda expresarse libremente: “Que digan lo que quieran. Hay que ser libre y hay que expresarlo. Y es que también la gente viene a hacer un proceso catártico”.

"Que digan lo que quieran", dice Shakira sobre las expresiones de sus fans en sus conciertos sobre su expareja Gerard Piqué - crédito captura YT: NMás- Juan Medina/Reuters

En la entrevista también reflexionó sobre el poder transformador del dolor y la importancia de reconstruirse a partir de las experiencias difíciles: “Cuando canto, recuerdo y pienso, porque el dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también. Es la única manera de superarlo”. Además, comparó su proceso emocional con la narrativa visual de sus conciertos, donde una representación de sí misma aparece en un desierto, desarmándose y reconstruyéndose.

“De alguna manera, el dolor también nos transforma, nos pasa a través de ese fuego sagrado y nos convierte en algo más”, indicó.

Otro punto importante de la conversación fue el vínculo que mantiene con su versión más joven, aquella que inició su carrera con el álbum Pies Descalzos”. “Sigo siendo la misma, la llevo adentro, no se ha ido a ninguna parte”, afirmó la artista, al señalar que tuvo muchos diálogos internos con esa versión de sí misma: “Me recordó quién era, me recordó mi valor”.

Shakira asegura que su versión más joven le recordó quién era y cuál era su valor tras atravesar momentos difíciles - crédito @shakira/Instagram

Shakira también abordó la importancia de permitirse llorar y expresar las emociones de manera sincera. “Las mujeres ya no lloran, Shakira de verdad ya no lloras?”, le preguntó la periodista. A lo que la cantante respondió: “Solo por las razones necesarias. Antes nos decían cómo llorar, detrás de puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, esconder el dolor. Ahora yo creo que nadie te puede decir cómo sanar ni cómo reconstruirte”.

La artista colombiana dejó en claro que su proceso de sanación ha sido una transformación profunda, donde ha aprendido a canalizar sus emociones en su arte y su música: “He vivido un proceso alquímico, de transformar la rabia, la frustración y el dolor en creatividad y productividad para reconstruirme”.