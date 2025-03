Nicky Jam reveló que no quería grabar con Enrique Iglesias: “Para mí fue difícil”

Nicky Jam recordó la historia de "El Perdón", colaboración con Enrique Iglesias que se transformó en uno de sus mayores éxitos - crédito Kiko Huesca/EFE

Nicky Jam y Enrique Iglesias colaboraron en 2015 en El Perdón, sencillo que fusiona reguetón y pop latino. Inicialmente concebida como una pista en solitario del norteamericano de ascendencia puertorriqueña, se transformó en un dueto tras la intervención del intérprete español, que expresó su interés en concretar la colaboración.

El sencillo fue un éxito internacional, llegando a la cima en los listados musicales de España, Francia, Países Bajos, Portugal y Suiza. En Estados Unidos alcanzó el puesto 65 del Billboard Hot 100 y al 82 en el Canadian Hot 100. Por su parte, en la lista Hot Latin Songs, la pista se apoderó del primer lugar durante 30 semanas, siendo una de las canciones más sonadas del año.

Esto derivó en que se publicara una versión en inglés, titulada Forgiveness, que alcanzó el puesto 56 del Billboard Hot 100. Todo esto terminó por ratificar el acierto de unir a dos referentes del pop latino, pero lo que no se conocía hasta ahora es que estuvo sobre la mesa la posibilidad de que ese junte no se diera.

Según contó Nicky Jam, fue Enrique Iglesias el que le pidió colaborar con él - crédito Europa Press

En diálogo con la revista Billboard, el reguetonero, con nacionalidad colombiana, afirmó que inicialmente no quería grabar junto a Enrique Iglesias.

“Me llamó mi manager en aquel momento y me dice ‘Nicky, te va a llamar alguien bien especial’. Me llama, me dice ‘Hola, ¿cómo estás, Nicky?’ Y yo. ‘¿Quién me habla?’ ‘Es Enrique Iglesias’, y yo le colgué“, contó.

El ibérico le volvió a llamar y confirmó que se trataba de él ante la incredulidad de Nicky, pues este le expresó que era fan de su música y le pidió ser quien colaborara en una nueva versión de su éxito Travesura.

“Me dijo, ‘mira, hermano, me encanta tu música. Yo quiero hacer el remix de Travesura’. Y yo le digo a él. ‘Pues mira, Enrique, primero, gracias por llamarme. Segundo, me encantaría hacer el remix contigo, pero yo acabo de hacer el remix con todos los muchachos’, haciendo referencia a J Balvin, Arcángel, y Zion y Lennox.

El reguetonero admitió que tuvo dudas sobre la participación del español en "El Perdón", uno de los mayores éxitos de su carrera - crédito @Sevaaliargroup/TikTok

A cambio, Nicky le hizo otra propuesta a Enrique Iglesias. “Tengo una canción que yo creo que va a ser mi próximo hit. Te la voy a enviar y me llamas”, contó. Sin embargo, el reguetonero sorprendió al admitir que tuvo problemas para asimilar la colaboración con el español una vez recibió la grabación de vuelta.

“Para mí fue difícil digerir a Enrique Iglesias, con su acento español, diciendo ‘que te estás casando’ (haciendo una imitación del acento castellano). Y yo, para ese tiempo estaba fiel a mi público de reguetón pesado porque vengo de Travesura, vengo de Voy a beber, canciones que son de la calle", admitió.

El arrepentimiento llegó al punto de que llamó a su sello Sony Music para abortar el lanzamiento. “Llamé a la gente de Sony y dije ‘Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a sacar la canción con Enrique’“, mencionando que hubo un primer lanzamiento del tema en el que solo aparecía Nicky Jam, pero que no gozó de ese nivel de éxito que tuvo después.

Nicky Jam reveló que fue el presidente de Sony Music el que lo convenció de lanzar la colaboración con Enrique Iglesias - crédito Europa Press

”Pa’ Enrique eso fue un choque de ego también. Porque es como que. ‘¿Cómo así que tú no vas a querer grabar conmigo?‘“, reflexionó el artista, especialmente tomando en cuenta que venía de gozar de otro éxito internacional poco antes con Bailando.

Para superar las dudas de Nicky tuvo que intervenir el presidente de Sony Music para que cambiara de opinión. “Se sienta conmigo el que era en ese tiempo el presidente de Sony y me dice ‘Nicky, no salir con Enrique es uno de los errores más grandes que tú puedes cometer. Por favor, confía en mí por primera vez, confía en mí que esto es lo mejor que tú puedes hacer’. Y yo dije ‘Pues entonces vamos’“.