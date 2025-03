Laura Tobón reveló cómo acompañó a su esposo en su diagnóstico de depresión: “Fue muy difícil”

Laura Tobón comparte cómo equilibró maternidad y apoyo a su esposo durante su diagnostico - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora y modelo Laura Tobón reveló detalles sobre el proceso que vivió junto a su esposo Álvaro Rodríguez, tras el diagnóstico de depresión que él enfrentó.

Durante una entrevista en el programa Sinceramente Cris, presentado por la periodista Cristina Estupiñán en Youtube, Tobón habló abiertamente sobre los retos que atravesaron como pareja y cómo lograron superar esta etapa difícil.

Según explicó, el diagnóstico del empresario coincidió con el periodo de posparto de su hijo Lucca, lo que añadió complejidad a la situación.

De acuerdo con lo compartido por la modelo en la entrevista, su esposo, que es presidente ejecutivo de Ventura Group, experimentó una depresión que ella describió como “posparto”, un fenómeno que, aunque más comúnmente asociado a las madres, también puede afectar a los padres.

“Lo que creemos es que Álvaro tuvo una depresión posparto, que es muy normal y común (...) fue lo más común de lo que esperábamos, de lo que creíamos. Él alzó la mano y buscó ayuda, le ayudaron, le acompañaron y ya salió de eso, pero lo más hermoso es que lo cuente, que no le dé miedo ni vergüenza contarlo (...) a los hombres les aterra hablar”, contó.

El empresario, conocido por hablar de temas de negocios y emprendimiento, sorprendió a su esposa al hablar públicamente sobre sus emociones, algo que, según ella, no es habitual en él.

“Álvaro estaba en una entrevista y en la mitad de la entrevista empezó a contar de su depresión y yo lo amo. Yo pensé que nunca iba a hablar de eso. Porque Álvaro es de esos hombres que no le gusta hablar de sus sentimientos (...) y cuando yo empiezo a ver que está hablando de eso, yo dije, ‘Mi amor, muy bien’. Estaba tan orgullosa. Me sentí tan feliz por él, que se libere y por que cuente esas cosas”, expresó Tobón, destacando la importancia de que los hombres también se sientan capaces de hablar sobre su salud mental sin temor a las críticas.

La presentadora bogotana contó que el diagnóstico de su esposo llegó en un momento de grandes cambios para ambos. Como madre primeriza, enfrentaba los desafíos de cuidar a su hijo recién nacido, mientras que Álvaro lidiaba con sus propios sentimientos de tristeza y vulnerabilidad.

“Fue muy difícil porque estábamos viviendo el postparto pleno, donde yo soy una mamá primeriza, donde no comprendo muchas cosas de mi hijo todavía porque está creciendo. Y, mientras tanto, tengo otro bebé, que es mi esposo, también llorando en el otro cuarto y yo no entiendo por qué está llorando”, confesó la bogotana.

Aunque Tobón admitió que en ocasiones priorizó el cuidado de su bebé sobre el acompañamiento a su esposo, aseguró que ambos han trabajado para reconstruir su relación y fortalecer su amor.

“Me acuerdo que traté de acompañarlo. Muchas veces sí lo dejé solo por estar pendiente del bebé, cosa que hoy en día estamos volviendo como a construir, a construir nuestro amor porque sí o sí un bebé llega a cambiarte la vida y antes mi bebé pues era mi esposo”, afirmó.

La pareja decidió buscar ayuda profesional para enfrentar la situación. Según detalló Tobón, asistieron a múltiples sesiones de terapia de pareja, lo que les permitió fortalecer su relación y encontrar herramientas para superar juntos este desafío. “Lo acompañé yendo a terapia de pareja, no a una, a muchas. Y no sabes lo que nos ayudó”, afirmó, destacando que este proceso no solo les permitió salir adelante, también inspirar a otras parejas que puedan estar atravesando situaciones similares.

A pesar de las dificultades, Laura Tobón aseguró que esta experiencia los hizo crecer como pareja y como familia: “Hoy en día tenemos un matrimonio sano, no perfecto, porque hemos vivido muchas cosas, pero los desafíos existen en los matrimonios”.

La llegada de su hijo, Lucca, también jugó un papel importante en este proceso, ya que les permitió evolucionar y encontrar nuevas formas de apoyarse mutuamente: “Luca obviamente llegó y nos cambió a bien porque nos hizo crecer, nos hizo evolucionar de muchas maneras y que Álvaro haya vivido eso también lo hizo más fuerte”.

En sus declaraciones, Tobón también reflexionó sobre la importancia de tomar en serio los problemas de salud mental. Aunque aseguró no haber experimentado depresión personalmente, reconoció que haber estado tan cerca de esta enfermedad por su esposo le permitió comprender su gravedad. “Cuando la tuve tan cerca, dije: ‘Dios mío, esto es real’”, comentó, destacando que la depresión no debe ser minimizada ni tratada como algo pasajero.

