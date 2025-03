Natalia Palomares, bailarina que se roba el show en los conciertos de Shakira, está comprometida: ella es su novia

Natalia Palomares, bailarina de Shakira, presentó a su novia Andrea en redes sociales con sensual beso - crédito @natotonel/Instagram

Natalia Palomares, la sensual bailarina española que se hizo viral tras robarse todas las miradas durante los conciertos de de Shakira en la gira mundial Las mujeres ya no lloran por su belleza, reveló que está comprometida y rompió más de un corazón con la noticia de que no es soltera.

En sus redes sociales, la coreógrafa más destacada del cuerpo de baile de “la Loba” compartió apasionadas imágenes en la que con un beso confirmó que está en una relación sentimental con otra mujer llamada Andrea. “Mi orgullo. Cualquier país del mundo, olor a verano y tú”, escribió en Instagram.

Natalia Palomares posó junto a su novia Andrea para las redes sociales - crédito @natotonel/Instagram

Aparte de su profesión artística, la Natalia muestra una parte de su vida personal en las redes. Es así como se animó a compartir su felicidad y la de su pareja cuando comparten planes juntas. La bailarina presumió uno de sus viajes a Malasia en cuya descripción confirmó estar enamorada. “Últimamente la vida es tan bonita que pasa muy rápido”, escribió.

“Donde sea, pero contigo”, contestó Andrea Gaspi, novia de la bailarina más viral que tiene Shakira en su actual gira mundial con la que actualmente recorre Latinoamérica en el video en el que ambas recorren una vía en moto abrazadas.

A pesar de que parte del público aprobó relación, algunos cibernautas cuestionaron su gusto por las re, sin embargo, Natalia no calló ante la controversia: ”Gracias a todos los que tienen palabras bonitas y buenos deseos”, así respondió Natalia a los cibernautas que reaccionaron a su publicación. No obstante, en otro comentario arremetió contra aquellos internautas que criticaron su relación. No voy a borrar ni denunciar todos los comentarios de odio homófobo para que todo el mundo pueda ver lo ignorantes, retrasados e infelices que sois, con nombre y apellido”.

En otra publicación, Natalia dejó ver que su pareja la acompaña a ciertos conciertos de la gira de Shakira Las mujeres ya no lloran, pues subió una serie de instantáneas en las piernas de su novia en uno de los camerinos y presumió estar muy enamorada.

“Pero que pareja más lindaaa”, “Que desperdicio”, “No, no. No. No 😢💔 por qué Dios”, “miles de Felicitaciones a ambas!! Los mejores deseos siempre”, “la novia es actriz”, “hermosas las dos. Abrazo y bendiciones”, “se ven muy felices”, “adorables ambas”, “que mujer más bella y con una energía que traspasa pantalla y los que critican no se de que de quejan, si ni oportunidad tendrían”, son parte de los comentarios de los cibernautas.

Ella es Natalia Palomares, la sensual bailarina de Shakira que se hizo viral en redes sociales

En medio del furor que han generado sus presentaciones en Colombia, Perú, Brasil, México y Argentina, una de sus bailarinas se ha convertido en tendencia en redes sociales por su talento, carisma y belleza. Su destacada presencia en el escenario ha cautivado al público, generando curiosidad sobre su trayectoria y experiencia en la industria del entretenimiento. Además, hay personas que han buscado si está soltera o comprometida.

Natalia la bailarina de Shakira que tiene enamorado al público - crédito @LaKingDelRio/X

Se trata de Natalia Palomares, una bailarina y coreógrafa española que ha trabajado con reconocidos artistas como Rosalía, Nathy Peluso, Tini, Romeo Santos, Karol G, Luis Fonsi, Dua Lipa, J Balvin y, por supuesto, Shakira.

Natalia no es una desconocida en el equipo de la barranquillera. Su relación profesional con Shakira se remonta al 2020, cuando participó en el videoclip de la icónica canción Girl Like Me, la colaboración que hizo la artista con Black Eyed Peas. Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, consolidándose como una de las bailarinas más destacadas de la escena internacional y también de las más encantadoras en el escenario junto a la colombiana.

En ese momento, Natalia expresó en su perfil de Instagram: “Solo puedo decir que esto es un sueño cumplido, he crecido con su música, gracias Shakira por confiar en mí”.

Además de formar parte de la gira actual de Shakira, Natalia también fue una pieza clave en el trend de baile de la BZRP Music Sessions Vol. 53 y en la coreografía del exitoso sencillo TQG, colaboración entre Karol G y Shakira.

Natalia Palomares tiene 32 años y ha logrado posicionarse como una de las bailarinas más reconocidas de la industria. Sin embargo, su camino hacia el mundo del espectáculo no fue inmediato. En un inicio, la española se inclinó por el derecho, pero con el tiempo descubrió su verdadera pasión por la danza, según fuentes internacionales.