Cuáles son los negocios de Jhonny Rivera fuera de la música: “Generamos mucho empleo”

Jhonny Rivera, uno de los artistas más destacados del género popular colombiano, comenzó en la música tras una desilusión amorosa que lo inspiró a componer su primer éxito El dolor de una partida.

Sin embargo, fue con Empecemos de cero, grabada junto a Lady Yuliana en 2005, que alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

Desde entonces, Rivera ha consolidado su carrera con temas como Soy soltero y Mejor sólito, que le valieron premios, como el Nuestra Tierra a Mejor Canción Tropical. Ha compartido escenario con artistas de renombre, como Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Marc Anthony y Ana Gabriel, y ha realizado más de doce giras internacionales en países como España, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.

Entre sus logros también se encuentran varios Discos de Oro y un Disco de Platino, así como reconocimientos en medios internacionales como Billboard.

En una entrevista con la emisora Tropicana, Rivera reveló que, además de su carrera musical, ha incursionado en diversos negocios. Su primera inversión fue un hotel, al que se sumaron una finca con ganado y, más recientemente, una cadena de barberías llamada Eleganza Barbería, de la cual es socio junto a otras dos personas.

Según detalló el artista, esta empresa cuenta con 32 sucursales en todo el país y ha generado numerosos empleos.

“El hotel fue mi primera inversión, tengo una finca que ustedes la ven todos los días, tengo por ahí un ganadito, por ahí poquito y estoy formando empresa. No sé si han visto Eleganza Barbería, eso hago (...) Hay 32 en todo el país. Soy socio y somos tres personas”, contó el programa Así amaneció Bogotá de la emisora citada.

El cantante destacó que su incursión en el mundo empresarial no solo le ha permitido diversificar sus ingresos, también contribuir al desarrollo económico de las comunidades donde opera. “Generamos mucho empleo, gracias a Dios”, afirmó durante la entrevista citada.

La declaración del artista en la emisora citada se robó la atención en las redes sociales. Los fanáticos de Jhonny Rivera lo felicitaron por sus proyectos empresariales: “Bendiciones Jhonny”; “se le nota la humildad”; “uy no cuente tanto es mejor el bajo perfil”; “la vida privada es mejor no contarla, a nadie le interesa”; “Duro don Jhonny 👏”; “👏que gran ser humano eres de veras que mereces todo lo que tienes”; “Que increíble ser humano! Donde se imprimen más de estos 🙏🏻”; “Que clase de persona que eres, de admirar 🙏🏼🙌🏼”.

En el ámbito personal, Rivera mantiene una relación sentimental con la cantante Jenny López, con quien no descarta la posibilidad de formar una familia en el futuro. Además, su vínculo con su hijo Andy Rivera ha sido fundamental tanto en lo personal como en lo profesional.

El cantante urbano, que comenzó su carrera musical a los 16 años en el género urbano, ha colaborado en varias ocasiones con su padre, destacando temas como Alguien me gusta y recientemente en el tema Comprendí que te perdí.

La trayectoria de Jhonny Rivera no solo se mide en éxitos musicales, también en su capacidad para reinventarse y diversificar sus actividades. Desde sus inicios en Pereira hasta convertirse en un referente de la música popular colombiana, su historia es un ejemplo de perseverancia y talento.

“Tocar fondo económicamente fue un momento muy complicado. Yo trabaje como carpintero en Bogotá en el barrio la Alquería, y cuando quebré y me separé, me fui a Pereira, y mi alternativa fue trabajar como vendedor ambulante. Eso es bien complicado por no saber vender, segundo aprender a convencer a alguien que compre un artículo que no necesita, y encontrarse un amigo. De todo lo que he vivido, ese ha sido el momento más duro”, contó en el programa Así amaneció Bogotá.

Con 20 años de carrera, Rivera continúa destacando en la industria musical y empresarial, dejando un legado que trasciende generaciones y consolidándose como una figura influyente en la cultura popular del país.