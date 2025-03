Álvaro Leyva reveló graves advertencias ignoradas sobre la toma del Palacio de Justicia y lanzó dura crítica a Petro: “Por no controlar su lengua”

Álvaro Leyva criticó las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre el M-19 y advirtió sobre los riesgos de su discurso político - crédito Jesús Aviles/Infobae

El exministro Álvaro Leyva Durán publicó una carta en la que reveló detalles inéditos sobre su papel en las negociaciones de paz con el M-19 antes de la toma del Palacio de Justicia a manos de ese grupo guerrillero en noviembre de 1985.

En su mensaje, el excanciller también lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro, advirtiéndole sobre el uso del poder y el tono de sus discursos.

En el documento, Leyva relató que Gabriel García Márquez se comunicó con el entonces presidente Belisario Betancur a mediados de 1985 para informarle que miembros del M-19 estaban interesados en dialogar sobre la paz. Por instrucción de Betancur, Leyva sostuvo reuniones con los guerrilleros Álvaro Fayad, Luis Otero y Alfonso Jacquin, entre otros.

“Llegados de México los viajeros del M-19, inicié conversaciones con quienes en efecto me buscaron: Álvaro Fayad, Luis Otero y Alfonso Jacquin, entre otros más. Invité a la primera reunión a monseñor Darío Castrillón Hoyos, figura cercana a mí, a la sazón Obispo de Pereira, entusiasta participante en asuntos de paz”, relató el exministro en su escrito.

Sin embargo, con el paso de las semanas, Leyva se convenció de que el M-19 estaba preparando un ataque y buscó advertirle al presidente Betancur.

Según su relato, intentó en repetidas ocasiones comunicarse con el mandatario sin éxito, hasta que, tras contactar al embajador en Londres, Bernardo Ramírez, finalmente logró hablar con Betancur.

“A los dos días me llamó el presidente. Le hice las advertencias del caso. Le supliqué que no desoyera lo que le informaba. Nada creyó. Me insistió en que siguiera conversando, que nada iría a suceder, adujo. Le renuncié en ese mismo momento a la tarea encomendada”, narró Leyva, quien concluyó su relato recordando que días después ocurrió la toma del Palacio de Justicia.

El exministro señaló que, pese a la tragedia, mantuvo una relación de respeto con Betancur y destacó su cercanía con Carlos Pizarro Leongómez, quien más adelante lideró el proceso de paz del M-19.

Pero el mensaje de Leyva no se quedó en la remembranza histórica, pues aprovechó su publicación para cuestionar al presidente Gustavo Petro por unas recientes declaraciones en las que el mandatario hizo referencia a su militancia en el M-19 y a un supuesto juramento de lealtad.

“Tras tanta barbaridad cometida por el M-19, conociendo de cerca el pensamiento de Pizarro, en momentos ya superados, el presidente Petro entonces no puede salir con el cuento aquel de: ‘Yo no estoy hablando carreta. Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta. Fuimos oficiales de Bolívar y ese es un juramento que se lleva hasta el final’”, expresó Leyva, cuestionando el significado de esas palabras.

El excanciller, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Petro hasta septiembre de 2023, también lanzó una advertencia sobre el comportamiento del jefe de Estado, asegurando que “se dice que últimamente se ha convertido en autor de sembradíos de posibles violencias” y que su discurso podría estar incitando a la confrontación.

“A usted, Gustavo, le prendo las alarmas”, sentenció Leyva en su carta, dejando entrever su preocupación por la situación política y social del país.

Álvaro Leyva critica la política de paz total del presidente

Después de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leyva se ha convertido en uno de los principales críticos del mandato de Gustavo Petro.

El excanciller criticó la política de paz total del presidente, calificándola como un fracaso tras su visita al Catatumbo, una región afectada por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Leyva señaló que la crisis humanitaria, que ha provocado el desplazamiento de unas 60.000 personas en dos meses, evidencia el colapso del enfoque del Gobierno en la resolución del conflicto armado.

Leyva compartió su análisis en su cuenta de X, destacando que su experiencia le permite evaluar la situación con autoridad. Durante su recorrido por el Catatumbo, visitó municipios gravemente afectados como Tibú, Ocaña y El Tarra, y resaltó el papel de los personeros municipales como “héroes” en medio de la crisis.