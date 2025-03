Petro contestó a Uribe por consulta popular para la reforma a la salud: “Aceptaré la derrota si viene del pueblo”

Álvaro Uribe Vélez exhortó a los ciudadanos a protestar contra la reforma, argumentando que llevaría a la estatización total del sistema de salud - crédito montaje Infobae

La discusión en torno a la reforma a la salud se ha intensificado en medio de denuncias de desabastecimiento de medicamentos en varias regiones del país.

Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que existe una estrategia para culpar al Gobierno nacional de esta crisis, mientras el presidente Gustavo Petro defiende que el proyecto de ley constituye una transformación profunda del modelo de atención sanitaria.

Esta iniciativa ha sido motivo de fuertes controversias, pues propone modificar aspectos medulares de la Ley 100 de 1993; dado que, para el Ejecutivo, resulta imperativo realizar cambios estructurales que garanticen el acceso universal, la transparencia en el manejo de recursos y el fortalecimiento de la atención primaria.

Sin embargo, varios sectores políticos y la oposición consideran que se está pretendiendo desmantelar un sistema que, pese a sus falencias, permitía sancionar y hasta cerrar las EPS que no cumplían con los parámetros de calidad.

El llamado de Uribe a la movilización ciudadana

En un recorrido por los barrios de Medellín, el expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó su postura sobre la reforma y exhortó a los ciudadanos a alzar su voz de protesta.

A su juicio, los 83 artículos que busca tramitar el Gobierno llevarían a la estatización total del sistema, delegando a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) el control de los pagos y la gestión general.

Para Uribe, la supuesta concentración de poder en una sola entidad estatal representaría un grave riesgo de politización y burocratización, al punto de convertir la salud en un “monopolio”.

Por tal motivo, el ex jefe de Estado subrayó que, aunque el modelo actual tiene problemas, los gobiernos y los pacientes pueden presentar acciones judiciales, como tutelas, para exigir la atención: “Cuando una EPS iba mal, se le podía exigir el cumplimiento de la ley y hasta cerrarla. ¿Cómo haremos con un monopolio?”.

La respuesta de Petro y su propuesta de consulta popular

Ante las críticas de Uribe, el presidente Petro lanzó un mensaje a través de su cuenta de X, en la que expresó que el exmandatario “tiene mucha sangre y muerte a su alrededor”.

Asimismo, defendió la pertinencia de una consulta popular que, de aprobarse en el Congreso, permitiría a la ciudadanía decidir si apoya o no la reforma.

Petro aseguró en su publicación que “es el Estado el que ha creado el crimen en Colombia y lo que debe cambiar es el estado”, aludiendo a que la violencia histórica en el país está relacionada con estructuras de poder que no han promovido una transformación real.

El primer mandatario hizo hincapié en la necesidad de superar la tradición de “seguridad para la muerte” que, según él, ha marcado la historia nacional durante dos siglos.

Para Petro, la prioridad es construir un país en paz que “deba vivir y ser bello, y enseñar a la humanidad a cuidar la vida”, por lo que consideró que la reforma a la salud está argumentado en un programa mayor de reivindicaciones sociales.

Y, aunque reconoció la persecución que sufrió en el pasado, advirtió que no gobernará con ánimo de venganza: “No soy como los que han gobernado a Colombia, tengo otros sentimientos. Prefiero arriesgar mi corazón y no me importa arriesgar la billetera”.

Disposición a aceptar la derrota… si es del pueblo

Uno de los aspectos más destacados en el pronunciamiento de Petro fue su voluntad de acatar el veredicto popular.

El mandatario instó a Uribe a que dé luz verde a su bancada en el Senado para aprobar la consulta y “garantizar la seguridad de quienes quieran votar por el No”.

“Que Uribe, si quiere derrotarnos, y aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero, empiece por ordenar a su bancada que vote en el Senado por abrir la consulta popular”.

El jefe de Estado también recordó la época en que estuvo detenido, torturado y vio morir a personas cercanas por defender ideales de cambio.

En ese sentido, dijo estar dispuesto a asumir las consecuencias de su apuesta política, aunque implique riesgos personales: “Si pierdo, ya me pondrán ustedes preso, como siempre, o algo peor, no importa”, para Petro, es más relevante que sea el pueblo colombiano el que tome la última palabra sobre su programa de gobierno.