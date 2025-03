Turista puso en duda la belleza de las playas cartageneras y en redes no se lo perdonaron: solo conocía las de Venezuela

En su primer día en La Heroica, el clima hizo que el cielo estuviera gris y lloviera durante toda la jornada - crédito @colombianoenvenezuela / TikTok

En su primera visita a Cartagena, el creador de contenido Camilo Ballestas, conocido en redes como Colombiano en Venezuela, se llevó una mala impresión de las playas de La Heroica o, al menos, así lo dio a entender luego de que el clima lo obligara a refugiarse de la lluvia y “pintara” el cielo de gris:

“Me vine a Cartagena a conocer el mar colombiano y esto fue lo que me encontré: el mar es todo negro, negro como la conciencia de mi ex. Y el mar que yo conocía hasta ahora, era el mar de Venezuela, la vara estaba alta. Me niego a aceptar que este es el mar colombiano, tiene que haber algo mejor que esto”, se cuestionó.

De nacionalidad colombiana, pero residente en Venezuela desde hace algún tiempo, la mayoría de sus seguidores, de origen venezolano, le recomendaron no explorar la costa colombiana y dejarse seducir por las del país vecino:

De momento, solo conocía las playas venezolanas - crédito @colombianoenvenezuela

“Quería mostrar las Islas del Rosario, pero cayó un palo de agua encima y nunca se apareció el sol ¿Ustedes saben qué es viajar hasta acá, que sea mi primera vez y que no salga el sol? Quién se aguanta a mis seguidores en los comentarios, diciéndome que me vaya para Morrocoy, que me vaya para Los Roques ¿y ahora qué hago? Mis ahorros”.

Sin embargo, Ballestas se mostró decidido a encontrar una playa en Colombia que lo enamore, tal y como experimentó en Venezuela: “Hoy no fue un buen día para conocer el mar colombiano, pero yo no me voy a rendir hasta mostrarles una playa linda y decente”.

Su reseña, poco común entre los visitantes de La Heroica, no pasó desapercibida en redes sociales; por lo que, el creador de contenido tuvo que explicar lo sucedido en un segundo video:

“Se armó una guerra en los comentarios, entre la gente que entendía que yo quiero ver las playas bonitas, porque s´pe que existen, y algunas personas que pensaron que yo estaba criticando, pero solamente estaba diciendo que el clima no me dejó ver las playas bellas. Pero Cartagena es muchísimo más que solo playas y ya”.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es reconocido como el mejor destino de playas en Sudamérica:

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en el Caribe colombiano, fue galardonado como el mejor destino de playas en Sudamérica por los prestigiosos World Travel Awards 2024, conocidos como los “Óscar del turismo”. Este reconocimiento destaca la riqueza natural y la belleza de sus costas, consolidando al archipiélago como un referente internacional para los viajeros que buscan experiencias únicas en entornos paradisíacos.

De acuerdo con información publicada por el portal Colombia Travel, el archipiélago cuenta con una amplia oferta turística que incluye playas de arena blanca, aguas cristalinas y una biodiversidad marina excepcional. Además, el destino se caracteriza por su compromiso con la sostenibilidad y la limpieza de sus playas, lo que ha contribuido a su posicionamiento como un lugar ideal para vacacionar.

Entre los destinos nacionales más comercializados está San Andrés Islas - crédito Shutterstock

El archipiélago se compone de las islas principales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y una serie de cayos menores que rodean el territorio. Estos cayos, formados por arenas calcáreas y arrecifes de coral, son un atractivo adicional para los turistas. Entre los más destacados se encuentran Cotton Cay, Rocky Cay, Rose Cay, Haynes Cay, Johnny Cay, Hermanos y Crab Cay, cada uno con características únicas que los convierten en destinos imperdibles dentro del archipiélago.

Según explicó Milton López, gerente de la agencia de viajes Providencia Travel, uno de los principales atractivos de las playas de San Andrés es su arena coralina, que se distingue por su color blanco y su textura granulada. Este tipo de arena, combinado con las tonalidades turquesas y azules del mar, crea un contraste visual que resulta especialmente llamativo para los visitantes.

El islote de Jhonny Cay cuenta con la certificación internacional Blue Flag, una ecoetiqueta que proporciona la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - crédito Shutterstock

El archipiélago ofrece una amplia variedad de actividades para sus visitantes, lo que lo convierte en un destino versátil y atractivo para diferentes tipos de turistas. Los viajeros pueden disfrutar de más de 25 actividades, entre las que se incluyen el buceo en acantilados, paseos en lancha hacia los manglares, recorridos en embarcaciones con fondo de vidrio para observar la fauna marina, esnórquel, nado con peces y deportes acuáticos como el uso de motos náuticas.