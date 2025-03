Vendedora informal hirió con arma blanca a una pasajera tras bajarse de Sitp porque nadie le hizo la compra

La mujer afirmó que ya se había bajado del bus cuando la mujer le propinó el golpe. Los otros transeúntes le indicaron que estaba sangrando - crédito Alcaldía de Bogotá

Una mujer de 32 años fue atacada con un arma blanca en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que una vendedora informal reaccionara violentamente tras no conseguir compradores dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

El incidente ocurrió en el barrio Villa Gladys, de acuerdo con el relato que publicó el noticiero de Citytv. La víctima, Alejandra Parra, relató al medio que la agresora subió al vehículo ofreciendo libros de sopas de letras, que suelen venderse en 2.000 pesos, pero al no concretar ninguna venta, descendió poco después.

Al parecer el descenso de Parra fue simultáneo, de manera que, cuando Alejandra había caminado unos metros tras bajar del bus, sintió un golpe fuerte en la espalda, de acuerdo con su relato, publicado por el portal informativo.

En un principio creyó que se trataba de un intento de robo, pero personas que se encontraban cerca le alertaron que estaba sangrando. La atacante había aprovechado la oscuridad de la noche para huir.

“Nadie le compra lo que ella venía vendiendo, que eran unas sopas de letras. Yo llego a donde me tenía que bajar, yo no me percaté que ella continuaba en el bus y cuando atravieso la calle siento que me meten un puño por la espalda”, narró Alejandra Parra en sus declaraciones.

La herida por poco le afecta la columna vertebral - crédito Freepik

Los servicios médicos determinaron que la herida estuvo a pocos centímetros de afectar su columna vertebral, lo que podría haber tenido consecuencias más graves. Alejandra recibió una incapacidad de tres días y ahora pide a las autoridades que la agresora sea identificada y capturada.

“Hoy me tocó a mí, pero mañana puede ser alguien más joven, un niño saliendo de su colegio”, advirtió la víctima.

Un caso reincidente

De acuerdo con versiones preliminares, la misma mujer podría estar involucrada en otro ataque reciente contra un adulto mayor en el barrio Garcés Navas, también en Bogotá, en donde denuncias que, posiblemente, la misma mujer se encargue de atacar a personas que se niegan a brindarle dinero. Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad para establecer su identidad y proceder con su captura.

A la mujer la han visto violentando a otras personas en el barrio Garcés Navas, en el occidente de Bogotá

La vendedora ha sido descrita como una mujer de contextura gruesa y alta. La Policía Metropolitana de Bogotá ha hecho un llamado a la comunidad para que, en caso de reconocerla, brinde información que ayude a su localización y detención.

Protestas de vendedores ambulantes en Bogotá por decreto 315 de 2024

El temor de perder su único sustento económico llevó a un grupo de vendedores informales de Bogotá a manifestarse este jueves en el centro de la ciudad. El 6 de marzo de 2025, los manifestantes bloquearon por varias horas la Avenida Caracas con calle 19, frente a la sede del Instituto para la Economía Social (Ipes), en rechazo al Decreto 315 de 2024. Este decreto establece un nuevo protocolo para el uso y aprovechamiento económico del espacio público, reemplazando la Resolución 267 de 2020.

El decreto incluye regulaciones para 34 actividades relacionadas con el espacio público, entre las que se encuentran las Plazas Distritales de Mercado, actividades artísticas, agricultura urbana, estacionamiento en vía pública y la venta ambulante. Sin embargo, los vendedores informales expresaron su preocupación por las implicaciones que estas nuevas normas podrían tener en su trabajo diario.

Vendedores ambulantes participan en una protesta en Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Uno de los principales temores de los vendedores informales es la posibilidad de ser retirados de las calles, donde muchos han trabajado durante décadas. Según una entrevista que publicó Citytv, María Consuelo Bernal, una vendedora informal de 60 años con discapacidad, pidió al alcalde que considere la situación de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir. Bernal expresó: “Señor alcalde, póngase la mano en el corazón y piense en las personas que trabajamos en la calle. Yo ya tengo 60 años y soy discapacitada. Nos va a mandar a aguantar más hambre”.

Por otro lado, algunos vendedores temen que las nuevas regulaciones incluyan cobros que no puedan asumir, lo que podría llevar a que otros comerciantes con mayores recursos económicos ocupen sus espacios.

Henry, otro vendedor informal, explicó a Noticias Caracol que, si bien podría pagar una tarifa mensual baja, no podría competir con empresas o comerciantes que ofrezcan montos más altos. “Si yo podría pagar 20 mil pesos mensuales, por ejemplo, y llega otro de alguna empresa a pagar $100 mil, me estarían sacando a mí injustamente”, afirmó.