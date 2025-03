Desaparición de María Camila Díaz Grajales: Interpol emitió notificación amarilla para contribuir con la búsqueda de la colombiana en México

Colombiana desaparecida en México, María Camila Díaz Grajales- crédito redes sociales

La desaparición de la joven colombiana de 24 años, María Camila Díaz Grajales, en México, desde hace un par de semanas, se ha convertido en uno de los casos que más atención ha recibido por parte de entidades nacionales e internacionales, debido a las constantes denuncias y gestiones de sus familiares para visibilizar su situación.

Cristina Grajales, hermana de la joven paisa, ha aparecido en medios de comunicación en los últimos días denunciando la desaparición de María Camila desde el 26 de febrero, última fecha en la que tuvieron contacto con ella. Estas acciones han contribuido a que diferentes organizaciones e instituciones internacionales se sumen a la búsqueda.

Según informó Noticias Caracol, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para contribuir con el proceso de localización de la joven, que lleva 23 días desaparecida en territorio mexicano.

La notificación incluye características físicas de María Camila y datos específicos del último lugar donde se reportó que se encontraba: la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Este tipo de circulares amarillas se utilizan en casos de desapariciones, secuestros o raptos sin explicación, de acuerdo con las autoridades.

La colombiana desaparecida en México viajo en diciembre de 2024 para cumplir con una supuesta oferta laboral - crédito redes sociales

Asimismo, el Gobierno de México emitió una alerta con la información de la ciudadana colombiana, incluyendo detalles específicos de su apariencia física.

Hermana de María Camila relató los hechos previos a la desaparición

El 7 de diciembre de 2024, la joven viajó a México con el propósito de aceptar un supuesto empleo en un restaurante, luego de recibir una oferta por parte de conocidos, quienes le habrían garantizado mejores condiciones económicas y la posibilidad de ahorrar durante sus vacaciones, antes de regresar a Colombia para culminar sus estudios de mercadeo.

Cristina relató a Noticias Caracol que, desde el principio, cuando María Camila le comentó sobre sus planes, ella desconfió y le preguntó si estaba siendo víctima de algún tipo de intimidación o chantaje.

“Le insistí mucho en que no creía en esa oferta laboral y le pregunté si estaba amenazada o si tenía algún compromiso económico. Me insistió en que no, que varias compañeras lo habían hecho, que iban a trabajar durante sus vacaciones, reunían algo de dinero y luego regresaban a terminar sus estudios”, declaró Cristina.

La joven aseguró que no había nada extraño en la propuesta y que otras compañeras de universidad ya lo habían hecho. Por eso, empacó sus pertenencias y viajó a México.

Una de las principales preocupaciones de sus allegados es que ninguna de las compañeras de universidad mencionadas por María Camila ha realizado un viaje similar - crédito Fiscalía

A medida que pasaban las semanas, la comunicación con su familia era escasa –dos veces al día– y distante, sin revelar detalles sobre su trabajo ni el lugar donde residía, lo que aumentó las sospechas de su hermana.

Uno de los factores que reforzó las alertas fue que, en enero, cuando Cristina le informó que iban a tramitar el recibo de matrícula para el siguiente semestre, María Camila respondió que “debía” quedarse un mes más. Cristina le cuestionó el uso de esa palabra, ante lo cual su hermana rectificó y dijo que quería permanecer un par de semanas adicionales y que regresaría a Colombia a mediados de 2025.

El 26 de febrero fue el último día en que su familia logró comunicarse con ella. Desde entonces, no se ha tenido rastro de la joven.

Una de las principales preocupaciones de sus allegados es que ninguna de las compañeras de universidad mencionadas por María Camila ha realizado un viaje similar, pese a que ella afirmó que otras jóvenes ya habían aceptado esa misma oferta.

La desaparición se puso en conocimiento de la Fiscalía de Colombia y México - crédito Fiscalía

En medio de la incertidumbre, las sospechas son las peores, y Cristina asegura que su hermana podría ser víctima de una red de trata de personas, por lo que ya pusieron en conocimiento del caso a la Fiscalía colombiana, la Fiscalía mexicana y la embajada colombiana. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta de las instituciones.

“Está siendo tratado como un tema de trata de personas, es algo muy delicado, pero no nos dan respuesta, nadie nos da respuesta. Uno llama a preguntar como familiar y lo que dicen es: ‘Ahí vamos, no le podemos dar información porque es clasificada’, pero nosotros como familia sabemos que hay mucha herramienta”, aseveró.