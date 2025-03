Yina Calderón y Melissa Gate: el inesperado cruce que encendió ‘La Casa de los Famosos’ y las redes sociales

Melissa Gate se despachó en contra de Yina Calderón, pero los televidentes consideran que ella respondió con altura - crédito @meligate_oficial @yinacalderonoficial/IG

En un episodio cargado de confrontaciones en La Casa de los Famosos, se vivió un nuevo momento tenso entre Yina Calderón y Melissa Gate, que, a pesar de sus diferencias, participaron en una dinámica en la que debían destacar las virtudes y defectos de sus compañeros. El turno de cada una fue el más esperado, pues son consideradas las más “frenteras” del reality show.

De acuerdo con los clips compartidos ampliamente en redes sociales, Yina Calderón cumplió con la actividad siguiendo las instrucciones del Jefe del reality, lo que le valió el reconocimiento de los televidentes, pues en medio de su intervención, la famosa aprovechó su turno para destacar la inteligencia y el talento de su compañera, calificándola como una de las personas más brillantes de la casa, lo que sorprendió a sus compañeros y hasta a la misma Melissa que no dudó en hacer caras de sorpresa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, también tuvo que señalar dos defectos que, según ella, Melissa Gate debería trabajar: el manejo del ego y la tendencia a herir a aquellos que la rodean, incluso a los que la aprecian. Asimismo, dijo que no la sacaría del programa si tuviera que elegir a alguien.

“Soy una mujer muy objetiva que a pesar de que no quiera una persona y no me caiga bien, soy capaz de reconocer sus cualidades. Melissa es demasiado inteligente, para mí, una de las personas más inteligentes de esta casa; es una persona que le da luz; es una persona que a la casa le da contenido. Es una persona que le ha tocado demasiado duro en la vida; es una mujer trabajadora y es una mujer que aprovecha su talento para hacer lo que vino a hacer en este programa y es brillar”, dijo Yina, por lo que dejó sorprendidos a todos los fanáticos del programa.

La forma en cómo Yina abordó la actividad fue felicitada por los televidentes - crédito redes sociales

Por otro lado, la manera en cómo Melissa Gate se refirió a su compañera generó una reacción menos favorable entre los seguidores del programa, pues expresó su incomodidad al participar en la dinámica, calificando como “humillante” pararse frente a ella. En su intervención, dijo lo siguiente: “El primer paso para perdonar es aceptar que el otro es un idiota y no se le va a quitar. Por mi parte yo ya te perdoné. Tú fuiste la que empezó, compraste un problema que no te correspondía porque fuiste tú la que empezaste todo esto”.

Aunque tuvo que reconocer lo positivo de su compañera, lo hizo recordando las veces que la ha juzgado por su físico: “Tu mayor virtud es tu autoestima, te admiro en eso y lo fuerte que eres. Y tu peor defecto es que te metes en cosas que no te importan y a veces te metes en problemas que no te correspondes y coges enemigos que no deberías tener. De mí recibirás lo mismo que tú me des: si me tratas bien, yo te trato mejor, si me tratas mal, yo te trato peor, ya”, declaró la famosa creadora de contenido.

Yina Calderón reflexionó sobre su evolución personal

Tras finalizar la intervención de Melissa, Yina recordó cómo su comportamiento en el pasado la llevó a ser expulsada de Protagonistas de Nuestra Tele, hace 11 años, y cómo esto afectó tanto a su familia como a su vida personal, por lo que considera que, aunque ha logrado ciertos éxitos, podría haber alcanzado más si hubiera tomado decisiones diferentes en su trayectoria.

La participante también destacó su intención de aprender y crecer a partir de esta nueva experiencia en televisión y afirmó que no busca fingir simpatía hacia quienes no le agradan, pero que está comprometida a mantenerse en el programa hasta que el público decida.

Su forma de dirigirse a su compañera ocasionó comentarios negativos - crédito redes sociales

El enfrentamiento entre las dos generó opiniones divididas entre los seguidores del programa, entre las que se destacan comentarios como: “Ese 54,20% le cambió la perspectiva 😳”, asegurando que Yina lo hace por quedar bien ante el público. Entre tanto, otros reaccionaron de la siguiente manera: “Soy team Melissa, pero esta vez Yina fue muy respetuosa, dijo lo que opinaba sin herir”.