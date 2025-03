La impactante confesión de Jhonny Rivera: “Me puse frente a un camión”

Estas presiones lo llevaron a un estado de vulnerabilidad emocional que, en sus propias palabras, lo empujó a tomar decisiones extremas - crédito redes sociales

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, oriundo de Pereira, compartió recientemente uno de los episodios más oscuros de su vida, un momento en el que la desesperación lo llevó a intentar quitarse la vida.

Según detalló en una entrevista con el programa Impresentables de Los 40, el artista enfrentó una profunda depresión marcada por fracasos personales y profesionales, una etapa que contrasta con el éxito que hoy lo posiciona como uno de los grandes exponentes del género en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En 2025, Rivera se presentará en dos fechas en el emblemático Movistar Arena de Bogotá, con un primer concierto ya agotado para el 3 de mayo y una segunda fecha programada para el 13 de septiembre.

El intérprete de éxitos como El Intenso relató al medio citado cómo las dificultades económicas, sentimentales y familiares lo llevaron a un punto crítico. “Ya tenía yo muchos fracasos encima, el sentimental, el económico y sobre todo una frustración, a lo que se le suma que mi hijo estaba lejos. Sentía que mi familia no se sentía orgullosa de mí, mi papá se encontraba con alguien y decía que todos sus hijos habían triunfado menos yo. Me intenté quitar la vida manejando mi moto con los ojos cerrados y me puse frente a un camión. Gracias a Dios no pasó nada”, confesó Rivera en la entrevista.

Un camino marcado por la superación personal

El testimonio de Jhonny Rivera refleja los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el reconocimiento que hoy disfruta. El cantante no solo tuvo que lidiar con problemas económicos, también con la sensación de no cumplir las expectativas de su entorno familiar. Estas presiones lo llevaron a un estado de vulnerabilidad emocional que, en sus propias palabras, lo empujó a tomar decisiones extremas. Sin embargo, el artista logró superar esta etapa y construir una carrera sólida que lo ha llevado a ser una figura destacada en la música popular.

En la misma entrevista, Rivera también habló sobre cómo maneja actualmente las críticas que recibe, especialmente en redes sociales. “Hoy día critican todo. Yo trato de fortalecer mi pensamiento. Yo nunca entro a los comentarios que no son los de mis redes, y el que no me quiere lo bloqueo. (...) No le doy importancia y sigo”, explicó el cantante, por lo que dejó claro que ha aprendido a proteger su salud mental frente a las opiniones negativas.

El éxito en el Movistar Arena: un hito en su carrera

El cantante celebrará 20 años de carrera musical el 3 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Tu Boleta

2025 será clave para Jhonny Rivera, que se presentará en dos ocasiones en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes de Colombia. De acuerdo con Los 40, la primera fecha, programada para el 3 de mayo, ya cuenta con todas las entradas vendidas, lo que demuestra el impacto y la conexión que el artista tiene con su público. La segunda presentación, prevista para el 13 de septiembre, busca repetir este éxito, que consolida a Rivera como uno de los grandes referentes del género popular en el país.

Estos conciertos no solo representan un logro profesional, también son un testimonio de la resiliencia del cantante, que ha sabido transformar los momentos difíciles en motivación para seguir adelante.

Recursos de salud mental en Colombia

Rivera también habló sobre cómo maneja actualmente las críticas que recibe, especialmente en redes sociales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El relato de Jhonny Rivera pone en evidencia la importancia de abordar la salud mental y buscar apoyo en momentos de crisis. En Colombia, existen diversas líneas de atención que ofrecen ayuda a quienes enfrentan situaciones similares. Según el directorio del Ministerio de Salud, la línea 123 está disponible en todo el territorio nacional para brindar asistencia en temas de salud mental. Además, hay servicios locales como

La Línea 106 en Bogotá, que también cuenta con atención vía WhatsApp al número 3007548933

La Línea de la Vida en Barranquilla, al 3399999;

La Línea Amiga en Medellín, al 4444448

La Línea 106 en Cali.

En el departamento del Meta, la Línea Amiga Salud Mental está disponible en el 3125751135

Estos recursos son fundamentales para quienes necesitan apoyo emocional o psicológico, y su disponibilidad en diferentes regiones del país busca garantizar que más personas puedan acceder a la ayuda que necesitan.