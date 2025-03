El ‘Bukele colombiano’ confrontó a Petro: “Denigrar, insultar y amenazar a los alcaldes es un golpe a la democracia”

Jaime Andrés Beltrán calificó de antidemocrático el discurso de Petro sobre los alcaldes que rechazaron el día cívico - crédito AlcaldíadeBucaramanga/Presidencia

El martes 18 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al referirse de manera despectiva a varios mandatarios locales durante un discurso en la plaza de Bolívar, en Bogotá. En el desarrollo de una manifestación convocada para respaldar las reformas laborales impulsadas por su gobierno, Petro calificó como “alcalduchos” a los mandatarios locales que no apoyaron el día cívico decretado por su administración. Entre los señalados se encuentra Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, que no tardó en responder a las declaraciones del mandatario, calificándolas como un ataque a la democracia.

Petro justificó su postura argumentando que los alcaldes que no respaldaron la jornada cívica estaban “pisoteando la Constitución”. En su intervención, el mandatario afirmó que la Carta Magna de 1991 garantiza el derecho fundamental a la protesta y que ningún gobernante puede oponerse a ello. “La Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91″, expresó Petro ante una multitud congregada en la capital del país.

El decreto que estableció el 18 de marzo como día cívico, 0302, fue emitido por el Gobierno nacional con el objetivo de promover la participación ciudadana en las manifestaciones a favor de las reformas laborales. Sin embargo, varios alcaldes, entre ellos Beltrán, decidieron no implementar la medida en sus respectivas ciudades. En el caso de Bucaramanga, el alcalde instó a los funcionarios públicos a cumplir con sus horarios y funciones habituales, desmarcándose de la convocatoria presidencial.

El ‘Bukele colombiano’, responde con firmeza

Tras las declaraciones de Petro, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respondió de manera contundente. En un comunicado, Beltrán acusó al presidente de contradecirse y de actuar de manera autoritaria al descalificar a los mandatarios locales que no compartieron su iniciativa. “El presidente se contradice cada vez más. Denigrar, insultar y amenazar a los alcaldes que no compartimos sus deseos o caprichos es un golpe a la democracia, a la Constitución y a los ciudadanos que nos eligieron. El país debe conocer quién es el que se comporta como monarca”, afirmó el alcalde.

Beltrán, que fue apodado por algunos sectores como el “Bukele colombiano” debido a su estilo de gobierno, defendió su decisión de no respaldar el día cívico decretado por el Gobierno nacional. El alcalde consideró que su postura no solo es legítima, sino que también está en línea con los principios democráticos y constitucionales que rigen el país.

Cabe mencionar que, el rechazo al día cívico no fue exclusivo de Bucaramanga. Otros mandatarios locales, como Federico Gutiérrez (Medellín), Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Alejandro Éder (Cali), también decidieron no implementar la medida en sus ciudades. Estos alcaldes argumentaron que su prioridad era garantizar el funcionamiento normal de las actividades administrativas y no interferir en las decisiones políticas de sus ciudadanos. Previo a las movilizaciones, Petro insistió en que “los decretos del Gobierno nacional se respetan o se respetan porque son la voz del pueblo”, afirmó el mandatario en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Las declaraciones de Petro y la respuesta de Beltrán han generado un amplio debate en la opinión pública. Por un lado, algunos sectores respaldan la postura del presidente, argumentando que el derecho a la protesta es esencial para garantizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Por otro lado, hay quienes consideran que las palabras de Petro fueron desproporcionadas y que descalificar a los alcaldes que no apoyaron su iniciativa constituye un acto de intolerancia política.