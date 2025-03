Amparo Grisales se fue en contra del imitador de Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ por llorar en pleno escenario: “Cállate un poquito”

El imitador de Luis Alfonso rompió en llanto tras las críticas de Amparo Grisales en el ‘reality’ - crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

El más reciente capítulo del reality musical Yo me llamo, transmitido por Caracol Televisión, ocasionó un intenso debate en redes sociales. Durante la emisión del 18 de marzo de 2025, el imitador de Luis Alfonso, uno de los participantes en competencia, vivió un triste momento tras recibir duras críticas por parte de la jurado Amparo Grisales, lo que lo llevó a romper en llanto en pleno escenario.

El concursante interpretó la canción Chismofilia, un tema emblemático del cantante de música popular al que busca imitar. La presentación incluyó una coreografía elaborada con el apoyo de dos bailarines, lo que generó aplausos del público presente.

Sin embargo, la reacción de los jurados fue dividida. Mientras que César Escola y Rey Ruiz destacaron su esfuerzo y entrega, Grisales fue contundente al señalar que el imitador no logró capturar la esencia del artista original, especialmente en aspectos como el acento paisa característico y la técnica vocal.

Amparo Grisales fue contundente con su crítica, señalando que el participante priorizó la coreografía sobre la interpretación vocal - crédito @Musiclatincolumbia1/TikTok

La jurado expresó que, aunque el espectáculo visual fue atractivo, el participante se enfocó más en la coreografía que en la interpretación vocal.

“Cállate un poquito y verás que no vas a parecer un pollo ‘cacareando’. El baile estuvo divino, con esos dos maravillosos bailarines que tenías, y tú también estabas perfecto en la coreografía, pero como en esto tiene que ver la voz, casi todo, el 95%, tengo que decir que te dejaste llevar más por la coreografía que por la interpretación. (...) Por otro lado, cuando tienes baile, se te olvida el engolado y se te olvida la S, ¿qué pasó? ¿Luis Alfonso ya no tiene acento?”, afirmó Grisales.

El imitador intentó defender su actuación, argumentando que había trabajado en el acento paisa y que este disminuía conforme avanzaba la canción. Sin embargo, esta respuesta no fue bien recibida por la jurado, que insistió en que no logró transmitir la autenticidad del personaje.

La actuación del imitador de Luis Alfonso recibió elogios de César Escola y Rey Ruiz, pero no convenció a Amparo Grisales - crédito captura de video de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

“Concurrir nada, quítate el sombrero, a mí no me vengas con cuentos, no la engolaste, ni al comienzo, ni al final, no le votaste ese paisa montañero que es característico. Cantaste bonito, fue un lindo espectáculo en el escenario, pero yo no vi a Luis Alfonso, ¿por qué me traes esto? No te estoy regañando, tengo rabia yo”, añadió Grisales.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando el participante, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas. En medio de su frustración, confesó que había dedicado toda la noche anterior a ensayar la canción, pero que sentía que su esfuerzo no había sido suficiente.

“Yo también me decepciono porque esta canción es muy importante para mí (...) Me decepciona porque yo me pasé toda la noche ensayando la canción, me falla la respiración, quiero que por eso me enfoqué más que todo y me fui, pero yo me siento decepcionado de mí mismo porque no logré lo que quería”, expresó el concursante.

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando el imitador de Luis Alfonso no pudo contener las lágrimas tras la crítica de Amparo Grisales - crédito de captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

El incidente no solo generó una fuerte reacción en el escenario, también desató un intenso debate en redes sociales. Plataformas como X y TikTok se llenaron de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios defendieron la postura de Amparo Grisales, argumentando que su papel como jurado es ser exigente y honesta, otros la criticaron por su tono severo y la acusaron de insensible.

“Amparo siempre con sus comentarios fuera de lugar”; “No era necesario hacer llorar a Luis Alfonso”; “creen que dando lastima van a ganar”; “Ya no da más que hacemos”; “pobrecito Luis Alfonso 😂”; “y dale con el engolado. Lo quiere saber todo”; “No olviden que en la vida existen personas felices e infelices, esta señora es lo segundo, definitivamente”; “Si se llama Luis Alfonso, ese jurado no sabe nada”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Los otros jurados también se pronunciaron sobre el incidente. Rey Ruiz reconoció que el participante había capturado algunos rasgos del artista original, pero coincidió en que el enfoque en la coreografía afectó la calidad de la interpretación vocal. Mientras tanto, César Escola destacó el esfuerzo del concursante y señaló que el público había disfrutado del espectáculo, aunque también destacó la importancia de trabajar en los detalles técnicos.

Amparo Grisales se mostró molesta por las críticas que recibió después de su severa evaluación del imitador de Luis Alfonso - crédito captura de pantalla de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

En el camerino, el imitador expresó su frustración ante sus compañeros, asegurando que sentía que su esfuerzo no había sido valorado. El participante comentó: “Yo siento que lo hice bien, no siento que haya pelado las SH... Amparo dice que me faltó el hablado paisa, no me valoraron el esfuerzo del aire... es que no es tan fácil”.

Estas declaraciones del imitador generaron una nueva reacción de Amparo Grisales, que expresó su molestia por la forma en que algunos concursantes interpretan las críticas como regaños. “Estamos errados entonces... Y no le echamos flores. Están todos mimados”, afirmó la jurado.