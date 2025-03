‘La Abuela’ solo alcanzó el 0,88% de las votaciones y dejó ‘La casa de los famosos’

'La Abuela' es la mayor de las mujeres en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Con la llegada de la nueva temporada de la Casa de los Famosos 2025 a las pantallas de los hogares colombianos, millones de espectadores en todos los rincones de Colombia están a la expectativa de los retos, alianzas y desafíos a los que se tendrán que enfrentar los 24 participantes para conseguir llegar a las etapas finales de la competencia y ganar el multimillonario premio de $400.000.000.

Los colombianos también esperan con el pasar de los días conocer a fondo a las figuras del entretenimiento más importantes de todo el territorio nacional, que conviven en la Casa Estudio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una de las participantes que más expectativa creó en redes sociales con su inclusión en el reality fue Aleyda Gaviria, más conocida en el mundo de las plataformas digitales como ‘La Abuela’. Desde sus inicios en la creación de contenido, la mujer oriunda de Chinchiná, Caldas destacó por su capacidad de conectar con las personas por medio del humor. Sin embargo, su ascenso no fue fácil.

Antes de subir videos en las plataformas digitales se ganaba la vida vendiendo empanadas y comidas en un puesto ambulante por las calles. Gaviria explicó que con su negocio vivía del día a día, por lo que decidió incursionar en internet para cambiar su destino.

Ella es La abuela, la participante que ha dado de que hablr en La Casa de los Famosos -crédito laa.abuela/Instagram

“Yo vendí empanadas 20 años. Arreglaba ropa, hacía rifitas… Me rebuscaba la vida como un berraco (…) Yo ya soy otra. Antes uno no tenía pa’ comprarse un huevito o que yo quiero una blusita. No, que hay que esperar, que hay que ir recogiendo. Ahora no, gracias a Dios, porque como ya hacemos publicidad”, apuntó en una entrevista que dio en 2020 en Lo Sé Todo.

Es así que en 2018 se arriesgó a subir videos en redes cuando su hijo Daniel Badillo la invitó a hacer un video para que saliera del aburrimiento y ella accedió.”Me senté en la cama y dije: un día llegaron tres negros y me tocaron la puerta y me propusieron un trío”, explicó a La Patria.

La abuela destaca por su humor en redes sociales -crédito laa.abuela/Instagram

Su carismática respuesta y espontaneidad que siempre incluye en sus videos hicieron que rápidamente acumulara miles de seguidores que vieron en ella un ejemplo a seguir y a una persona que a pesar de la edad entiende los problemas y situaciones del diario vivir.

Su trabajo en redes sociales la ayudaron a sobrepasar barreras como la de la tecnología, porque al principio de su carrera no sabía utilizar un teléfono. La constancia la llevó a colaborar con grandes figuras del entretenimiento colombiano como Yefferson Cossio, con el que grabó un video que la terminó de catapultar a la fama y convertirla en una referente del entretenimiento en internet.

Los secretos mejor guardados de ‘La Abuela’

La creadora de contenido aseguró que jugará sin hacer estrategias, porque desea quedarse en la competencia siendo lo más transparente posible - crédito laa.abuela/Instagram

La influenciadora confesó que hay varios creadores de contenido con los que preferirá no colaborar, pero la que peor le cae es Epa Colombia. La razón, su actitud prepotente, que va en contra de lo que considera bueno en una persona.

Gaviria de casi 60 años, también dio detalles de cómo es su hombre ideal y lo que mira en ellos al momento de conocerlos. Entre sus gustos están los hombres maduros; además, sostuvo que ella no mira sentimientos, sino los centímetros de su corazón.

“Les voy a coger el paquete para verles los sentimientos. Me saca de quicio la gente hipócrita, desordenada y que hable mal de los demás. Si llego a pillar que alguien habla mal de mí, lo mechoneo”, contó al medio citado.

‘La Abuela’ también dijo vive en el barrio San Cayetano de Chinchiná, pero por cuestiones de trabajo pasa más tiempo en Medellín.