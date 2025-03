Él es Sebastián Arias, ‘el nuevo’ eliminado ‘La casa de los famosos′: el modelo estuvo a un punto de sacar a la Liendra

Sebastián Arias salió de 'La casa de los famosos Colombia 2025' sin conquistar a Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN y @ariasebas_____/Instagram

Sebastián Arias, último habitante en ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025 llegó al reality a desestabilizar la competencia, ya que, aunque ingresó con pareja, aseguró que su pareja le dio ciertas licencias para jugar libremente y aseguró que, en caso de poder conquistar a alguna de las participantes, en su radar estaban Norma Nivia y Melissa Gate.

No obstante, al “nuevo” el juego le ayudó, puesto que, si bien tuvo en su poder la decisión de enviar a dos de sus compañeros a placa, al público no le gustó que no usara a su favor el hecho de que entró al programa teniendo información.

Con menos de dos semana en ‘la casa’, Sebastián debutó en la placa de nominados por cuenta de los concursantes que lo pusieron en riesgo argumentando que no llegó con una estrategia definida, sino que intentó jugar en varios bandos. Quedan junto a grandes contrincantes como la misma Melissa Gate que pidió apoyo a su fandom para él, así cómo también estuvo con La Liendra, fue uno de los factores que provocaron su pronta salida.

Tras más de un mes de estar al aire el formato que perdió varios concursantes por sanciones y temas de salud como fue el caso de Jery Sandoval y Mauricio Figueroa, el 6 de marzo, ‘La Casa de los famosos’ recibió un nuevo participante. Aunque se rumoró bastante que la nueva celebridad en competencia sería Mateo Carvajal, resultó siendo el modelo bumangués Sebastián Arias Esparza.

Tal y como se hizo en oportunidades anteriores, “el nuevo” arribó al reality de convivencia, en medio de la dinámica de congelados. A su aparición que se dio luego de finalizada una prueba de salvación en ‘la casa’ fue calurosa y algo intensa, puesto que varios quedaron sin aliento al verlo, entre ellos, Emiro Navarro.

Lo primero que comentó Sebastián a sus nuevos compañeros fue el hecho de que tiene novia, sin embargo, ella le dio algunas licencias al entrar a la competencia. Obviamente esta declaración causó expectativa entre televidentes y famosos, no obstante también mencionó que tiene límites. Al parecer, tiene permitido coquetear, pero nada más que eso.

El modelo y actor santandereano se convirtió en el participante número 19 de La casa de los famosos Colombia 2 y, según la decisión de Camilo, Sebastián irá a la habitación de fuego. Pues bien, el nuevo galán de la casa es un reconocido actor y modelo. Nació en Bucaramanga y tiene 34 años.

En la noche de eliminación, Sebastián estuvo muy cerca de quedarse en el reality –con un porcentaje de 5,64%–, pues tan solo tuvo un punto de diferencia con la Liendra –5,65%–.

Sebastián Arias es padre y tiene pareja

Uno de los mayores atributos y por los quiso aspirar a una posibilitad de conocer a la también modelo Norma Nivia fue su estatura, pues, “el nuevo” como le llamaron en el reality mide 1,82 de estatura, cuerpo atlético y ojos claros seguramente llamará la atención de más de un participante del reality, comentaron los cibernautas. Arias tiene 34 años, tiene novia y nació en Bucaramanga.

Horas antes de entrar en competencia, Karen Sevillano había hablado con su compañera Vicky Berrío, sobre el posible participante y aunque no revelaron de quién se trataba si dio pistas. Es padre de un hijo de 12 años que lleva su mismo nombre.

“Tiene novia. Pero la novia le dijo que podía hacer lo que quisiera. Y lo mejor: italiano”, dijo Sevillano. De inmediato, una voz en off aclaró que el nuevo concursante no es italiano, pero si tiene ascendencia del país europeo.

A lo largo de su carrera ha sido la imagen de importantes marcas y ha realizado múltiples campañas publicitaria. Además, según sus redes sociales, es padre de un niño llamado Simón que, al parecer, tiene 12 años. La entrada de este galán promete revolucionar toda ‘La Casa de los Famosos’ puesto que, desde su ingreso, ya ha generado múltiples reacciones.