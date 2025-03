Melina Ramírez compartió con tristeza difícil decisión que tomó al renunciar a un importante proyecto: “Me despido de dos grandes amores”

La presentadora confesó que está pasando por un momento complejo al despedirse de uno de sus proyectos - crédito @melinaramirez90/ Instagram

La presentadora y modelo Melina Ramírez se ha destacado en los últimos años después de convertirse en la conductora del famoso programa de imitación Yo me llamo de Caracol Televisión, donde ha ganado reconocimiento y el cariño del público.

La también empresaria ha logrado con su trabajo hacerse de una gran comunidad de seguidores en redes sociales donde sobrepasa los 5 millones de usuarios, cuanta en donde comparte parte de su trabajo y vida profesional.

Recientemente, tuvo que aparecen en redes para dar lo que sería para ella una noticia triste en la que confesó que tuvo que despedirse de uno de los proyectos más significativos de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La presentadora de Yo me llamo confesó que tuvo que despedirse de su proyecto Go up, un emprendimiento de la Melina con el que vendía suplementos y proteínas que viene promocionando desde hace unos años.

La presentadora de Yo me llamo reveló que tuvo que dejar de lado su proyecto por un momento - crédito @melinaramirez90/ Instagram

“Hoy me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, los hago parte del final… les hablo de Go up, mi emprendimiento por más de 5 años a quien la di todo y me quedo con eso“, dijo la presentadora.

La empresaria aseguró que más que un cierre de su marca, se trata de una transformación que está planeando, sin embargo, todavía no tiene detalles del nuevo proyecto, por lo que prefirió despedirse por ahora.

“Agradezco a todas las personas que hicieron parte de este camino, de este sueño, a quienes creyeron en mí, en mi producto”, añadió Melina, confesando que haber estado al frente del emprendimiento le dejó varios aprendizajes.

Melina habló de los retos de emprender

La presentadora de Yo me llamo aprovechó el video en sus redes sociales para asegurar que en los últimos años la idea de emprender se ha romanizado sin tener en cuenta que en realidad es complicado posicionar un producto en el mercado.

“Desde pandemia nos han impulsado a emprender casi como si fuera el único camino, pero pocas personas hablan de lo difícil que es, del dinero que implica, del tiempo, los sacrificios, el poco descanso y aun así nada es garantía de éxito”, dijo la presentadora.

Pese a que Melina reveló que fue un camino duro, aclaró que no significa que este des meritando el emprendimiento, e incluso confesó que después de esta pausa seguirá con otros proyectos.

La presentadora se despidió de su emprendimiento después de 5 años - crédito @melinaramirez90/ Instagram

“Yo como una defensora del emprendimiento, porque lo voy a seguir haciendo, les quiero decir que lo hagan, pero que sean muy conscientes de los riesgos y de todo lo que hay detrás… y rodéense de personas buenas, que eso no es tan fácil… Me costó y me dolió muchísimo soltarlo, pero a veces, soltar un sueño es la única manera de abrirle la puerta a uno más grande", concluyó la empresaria.

Pese a las declaraciones de Melina sobre el fin de su proyecto, la empresaria no dio detalles de las razones por las que decidió soltarlo.

El impacto de Go up en el mercado

La modelo colombiana alcanzó un importante hito fuera de las cámaras con su emprendimiento, Go Up, una línea de productos alimenticios que fue destacada por la revista Forbes como una de las 30 promesas de los negocios en Colombia durante 2023.

Este reconocimiento resaltó su faceta empresarial y la posicionó como una figura influyente en el ámbito del emprendimiento en el país.

Melina Ramírez fue una de las figuras elegidas por Forbes Colombia como parte de las 30 promesas en los negocios - crédito @malinaramirez90/Instagram

Go Up, una línea de proteínas desarrollada con el apoyo de expertos en nutrición y científicos de alimentos, surgió de una necesidad personal de la presentadora. Como madre y mujer activa, enfrentaba dificultades para encontrar productos que complementaran de manera adecuada su alimentación. Este desafío la llevó a crear una solución que, en su momento, se convirtió en un negocio exitoso y en crecimiento.

Durante el desarrollo del proyecto, Ramírez combinó su rol como empresaria con su trabajo en televisión, siendo presentadora del programa de imitación musical Yo me llamo. Su emprendimiento llegó a generar ingresos significativos, incluso superiores a los obtenidos en su carrera televisiva, consolidándola como una figura multifacética en el mundo de los espectáculos y los negocios.