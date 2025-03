Madre de Emily Villalba pide a la justicia todo el peso de la ley para el asesino de su hija: “Que se le condene a cadena perpetua”

Un médico habría abusado de una menor de edad dentro de su consultorio - crédito iStock

El crimen de la menor de 15 años, Emily Villalba, en Chocontá, Cundinamarca, ha conmocionado no solo al municipio y el departamento, sino a todo el país. La joven fue víctima de un asesinato a manos de un conocido de la familia, lo que generó un profundo rechazo y preocupación en la sociedad colombiana.

La desaparición de Emily ocurrió en la noche del miércoles 12 de marzo de 2025, y las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la mañana del 13 de marzo. Según el alcalde del municipio, Javier Garzón, el presunto responsable del crimen es Marco Antonio Parra Rodríguez, un hombre de 44 años que había logrado establecer una relación de confianza con la familia de la víctima. Parra había trabajado en las mismas empresas de flores que la madre de Emily, lo que habría generado un falso sentimiento de seguridad.

“Todo indica que este hombre se aprovechó de la confianza de Emily y su familia”, afirmó Garzón en una entrevista con Blu Radio.

Gobernador de Cundinamarca ofreció recompensa para esclarecer el caso de Emily

En un esfuerzo por resolver el caso que ha conmocionado a la comunidad, el gobernador de Cundinamarca anunció la implementación de una recompensa de $20 millones para quienes aportarán información que conduzca al paradero de Marco Antonio Parra Rodríguez, señalado como presunto implicado en la muerte de Emily. Este anuncio se realizó en medio de una estrategia para garantizar que el crimen no quede impune y para reforzar el compromiso de las autoridades con la seguridad en la región.

El Gobernador de Cundinamarca ofreció recompensa millonaria por información que permitiera la detención de este hombre

De acuerdo con lo informado por las autoridades departamentales, el gobernador presentó un cartel con la imagen del sospechoso, como parte de una campaña para involucrar a la ciudadanía en la búsqueda de justicia. En un video difundido públicamente, el mandatario expresó: “No hay espacio para los delincuentes en Cundinamarca. Seguimos trabajando con toda la capacidad institucional para que este crimen no quede impune”. Estas declaraciones subrayan la determinación del Gobierno local de esclarecer los hechos y brindar respuestas a la comunidad.

La detención de Parra se llevó a cabo el viernes 14 de marzo, gracias a la colaboración ciudadana y a la ardua labor de la Sijín Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó la captura y expresó que la información proporcionada por una fuente humana fue clave para localizar al presunto homicida en la zona rural de Facatativá. “En medio de la triste noticia por el asesinato de Emily Villalba, hoy debo entregarles una buena noticia. Hemos dado captura a su homicida”, indicó el gobernador.

Presunto asesino de la joven de 15 años fue capturado casi 48 horas después del crimen en Facatativa

La madre de Emily, visiblemente afectada por la tragedia, se pronunció públicamente en City TV y exigió justicia para su hija. Pidió que se le aplique todo el peso de la ley al asesino, solicitando una condena de cadena perpetua. “Lo que yo pido a las autoridades es que a ese tipo le caiga todo el peso de la ley, que se le condene a cadena perpetua porque ese tipo es un peligro para la sociedad, para las mujeres, para las niñas”, aseguró.

La madre de Emily también reveló las últimas palabras que compartió con su hija antes de su desaparición. “Habíamos quedado que ella me llamaba cuando saliera de clases para que la recogiera en la carretera, pero la niña no me llamó porque el tipo la abordó saliendo del pueblo. No sé cómo hizo para ganarse su confianza”, relató con dolor.

El hallazgo del cuerpo de Emily Villalba conmociona a Chocontá, Cundinamarca

El cuerpo sin vida de Emily Villalba, una joven de Chocontá, Cundinamarca, fue localizado en una zona boscosa la noche del 12 de marzo, tras un operativo de búsqueda que inició poco después de que se reportara su desaparición. Según informó la Policía, el hallazgo se produjo gracias al sonido del teléfono móvil de la víctima, que permitió a los agentes ubicarla en un área cercana a su vivienda. La joven presentaba signos de violencia en el cuello y, aunque inicialmente se creyó que tenía signos vitales, llegó sin vida al Hospital San Martín de Porres de Chocontá.

Emily Villalba fue captada por última vez por una cámara de seguridad mientras caminaba junto a su presunto asesino, Marco Antonio Parra Rodríguez, en la noche del 12 de marzo, en Chocontá, Cundinamarca

De acuerdo con las autoridades, Emily Villalba fue vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m. de ese mismo día, cuando una cámara de seguridad la captó caminando junto a un hombre en dirección a su casa, ubicada en la vereda Pueblo Viejo Alto. La desaparición de la joven fue reportada a las 7:15 p. m., lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que culminó con el trágico descubrimiento.

Una cita odontológica cambió su rutina habitual

El día de su desaparición, Emily Villalba no tomó la ruta escolar que solía utilizar para regresar a casa, ya que tenía programada una cita odontológica. Este cambio en su rutina habitual la llevó a regresar sola a su vivienda, lo que, según las autoridades, pudo haber facilitado el encuentro con el hombre que la acompañaba en las imágenes de la cámara de seguridad. La grabación, que se convirtió en una pieza clave para reconstruir los últimos momentos en que fue vista con vida, muestra a la joven caminando junto a Marco Antonio Parra Rodríguez.

