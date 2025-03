Michel Brown contó las consecuencias de las revelaciones de Margarita Muñoz de su crisis matrimonial y qué es lo que lo enamora de su esposa

Michel Brown recordó el paso de su esposa por 'Desnúdate con Eva', y aseguró que vivió en carne propia "el poder de las entrevistas" de la española - crédito @michel123brown/Instagram

Aunque la carrera del actor argentino Michel Brown ya supera los 30 años, los colombianos lo identifican principalmente por su papel de Franco Reyes en Pasión de gavilanes, telenovela de Caracol Televisión emitida originalmente en 2003, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del intérprete.

El actor, radicado en México durante más de 25 años, se casó con la actriz colombiana Margarita Muñoz en 2013, llevando desde entonces una relación estable, alejada de las polémicas. Pero, unos comentarios de su también compañera de elenco en Pálpito en 2024 trajeron más repercusiones de las que hubiese esperado.

La huilense pasó por Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey, y allí habló de la crisis matrimonial que atravesó con Brown. Tras el final de la pandemia de covid-19, Brown recibió una oferta laboral, motivo por el que debió ausentarse casi un año de su hogar, provocando problemas en el matrimonio.

Los relatos de la actriz sobre ese período muestran la fragilidad de la relación. Qué significaron las tensiones para su historia de amor y el esfuerzo por mantenerla viva - crédito des_coneva / Instagram

Durante la entrevista, la actriz confesó que la distancia le provocó ansiedad e inseguridad, lo que afectó la dinámica de la pareja. “Yo tuve ahí de pronto mucha ansiedad, y a lo mejor yo estaba desgastando la relación porque me sentía superinsegura porque no quería estar sin él”, expresó la actriz.

A pesar de las dificultades, Brown intentó calmarla, asegurándole que todo estaría bien, aunque la comunicación a distancia no fue fácil para ellos. “Él iba y venía, pero fue muchísimo tiempo separados y yo soy mala para hablar por teléfono, para comunicarme, para expresar lo que siento si no estoy en una conversación seria”, narró Muñoz.

Margarita explicó que en un momento ella pensó que cuando Brown terminara sus compromisos laborales se iban a separar. Al final, tuvieron que recurrir a terapia de pareja para resolverlo. “Tuvimos mil conversaciones, fuimos a terapia para ver lo que estaba pasando... Y nos costó entenderlo, pero lo trabajamos muchísimo”, confesó la actriz.

Este viernes 14 de marzo, Eva Rey confirmó que su próximo invitado sería el propio Michel Brown, y compartió algunos de los adelantos de la entrevista completa que le realizó al actor. Uno de los más reveladores fue cuando hizo referencia a las repercusiones que dejó la entrevista de Margarita, revelando su momento de crisis marital.

Michel Brown no ocultó su sorpresa por la repercusión de las revelaciones de su esposa sobre la crisis de pareja que afrontaron - crédito @Desnudateconeva/Instagram

“De hecho, cuanto tú se lo preguntaste, mi familia me llamó preocupada. Te quiero agradecer, me enteré del poder de tus entrevistas”, confesó Brown, medio en broma, medio en serio.

El actor contó al respecto: “Salieron titulares por todos lados. Como no damos muchas entrevistas tampoco, todos se agarraron de ‘Margarita y Michel en crisis’. Mi mamá me llamó preocupada y me dijo ‘cuéntamelo’ y le dije ‘no, eso pasó hace dos años’”.

Sobre la crisis matrimonial, Michel reconoció que fue “un momento rudo”, pero a la vez consideró que era algo lógico, tomando en cuenta todo el tiempo que llevan juntos.

“Hubo un momento cuando salió la entrevista que dijimos ‘uf, esto a donde va a ir’. Empezó a llamar todo el mundo”, comentó. Pese a todo, Michel elogió el paso de Margarita por el programa de Eva Rey. “Estuvo bueno que ella lo haya dicho. Se lo dije a Marga, creo que fue la entrevista más sincera que yo le vi en toda su carrera”, dijo.

Michel Brown habló de lo que le gusta y no le gusta de Margarita Muñoz

El argentino contestó una serie de preguntas rápidas y reveló aspectos de su intimidad con la actriz huilense - crédito @Desnudateconeva/TikTok

El actor también participó de la dinámica de preguntas rápidas de la presentadora, en este caso hablando de la vida en pareja. Por ejemplo, reveló que lo que más le enfada de Margarita son “los 15 cambios antes de salir”, haciendo referencia a cuando olvida su celular u objetos por el estilo cuando necesitan salir de su casa, mientras que aseguró que le enamora “su sentido del humor”.

Contó el detalle que Margarita tuvo con él, que es un amante de viajar en moto. “Mi terapia es montarme en una moto, irme a un continente y estar 7 días al palo en una moto. Solo viajando, sin hablar ni nada”.

El actor explicó que inicialmente Margarita lo acompañaba de pasajera, pero luego se percató de algo. “Un día entendí que empezó a andar en moto y tomó un curso para acompañarme en eso que a mí me hace muy feliz. Es tremendo detalle porque se montó en una moto de 700 cm³, tomó un curso en un parqueadero y de repente dijo ‘listo, nos vamos a la India’”, contó.