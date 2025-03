Así reaccionó Dani Duke a la revelación de Melissa Gate de que le gusta más La Liendra que Sebastián Arias: “No te culpo”

Dani Duke reaccionó a los gustos de Melissa Gate por su novio La Liendra - crédito @daniduke @team_meligate y @la_liendraa/IG

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, la creadora de contenido y maquilladora Dani Duke compartió sus comentarios y reacciones frente a las palabras que en La casa de los famosos Colombia 2 sobre su novio, La Liendra.

Desde que Sebastián Arias ingresó al programa, varios de los participantes lo han relacionado con la influencer paisa, asegurando que hay atracción de él hacia ella, y que habría posibilidad de que entre ellos se creara algo más que una amistad en medio de la competencia.

En medio de la insistencia, los dos le han puesto atención a los rumores y han defendido que solo son compañeros, por lo que no hay ninguna intención amorosa en su cercanía.

Sin embargo, Melissa Gate se tomó un espacio junto a Yana Karpova para hablar con las cámaras de la habitación y profundizar en el tema, aclarando cuál es su pensamiento sobre Sebastián y si le gusta o no.

Melissa Gate explicó por qué no ha confesado que le gusta un integrante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', todos piensan que es Sebastián Arias - crédito cortesía Canal RCN

Según Gate, no tiene sentimientos hacia el nuevo compañero, aunque reconoce que físicamente es atractivo, pero no es de su gusto, por lo que no lo ve con ojos para entablar otro tipo de relación aparte de la profesional y de alianza en la competencia.

“Les voy a contar algo, me están involucrando con el nuevo. Y a mí ese tipo de confiancitas no me gusta. Listo, a mí ese señor ni siquiera me gusta, o sea, equis, es lo que me importa”, comentó Melissa mientras se tomaba un té sobre su cama y conversaba con la audiencia a través de las cámaras.

Pero lo que más llamó la atención del público fue que después hizo una revelación con la que dejó en evidencia que hay una persona del programa que sí le parece llamativo físicamente y por su estilo, incluso, lo comparó con Sebastián Arias y recalcó que lo prefiere.

“Dani, si me ponen a elegir entre cuáles de los dos me parece más lindo (Sebastián Arias o La Liendra), me parece más lindo La Liendra. Nosotras (Yana y ella) respetamos mucho, pero si me ponen a escoger con quién metería la pata más fácil la meto con La Liendra que con el nuevo”, aseguró Melissa Gate, mientras conversaba con Yana Karpova que se sumó a la conversación de la paisa con las cámaras para aclarar la situación y los rumores de ella con Sebastián.

Melissa asegura que de 'La casa de los famosos Colombia' le gusta La Liendra y así reaccionó Dani Duke - crédito @daniduke/TikTok

Luego de la comparación y el resultado, Yana Karpova aprobó la confesión de Melissa e indicó que a ella también le gustaba La Liendra, que lo prefería por encima de Sebastián Arias, pero su elección es principalmente porque no le llaman la atención los hombres de ojos claros ni con el físico de Arias.

“A ella (Yana) no le gustan de ojos azules, yo sí no tengo discriminación por nadie, yo no soy ni racista, ni clasista, ni nada de eso. A mí lo que se me atraviese me lo llevo por delante”, confirmó Melissa, sin embargo, le expresó a la pareja de La Liendra que no iba a entrometerse.

Como era de esperarse, Dani Duke, que siempre está muy conectada con lo que ocurre y se dice en La casa de los famosos Colombia y con su novio, reaccionó a las palabras de Melissa Gate.

“Obvio (cuando dice que le parece más lindo La Liendra). Es obvio, entre el nuevo y La Liendra a mí también. Yo no te culpo, mi novio es irresistible, es la cosa más hermosa y papacito rico que hay en el planeta tierra, en esa casa, en Colombia y en el universo. Tenemos gustos similares, querida”, dijo Dani Duke entre sonrisas.

En cuanto a las palabras de que respetaba y no se iba a meter a “dañar un matrimonio”, la maquilladora solo tuvo caras de comprensión y risas.