Cara y Beele: así fue la historia de amor en medio de la música que terminó en divorcio, infidelidad y acusaciones de maltrato

En una reciente entrevista para el pódcast Un tal Fredo, Camila Rodríguez, más conocida en redes sociales como ‘Cara’, compartió impactantes detalles sobre su matrimonio con el cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle.

Durante la conversación, la creadora de contenido habló sobre cómo descubrió la infidelidad de su entonces esposo con la modelo Isabella Ladera, quien actualmente es su pareja.

Estas revelaciones han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los seguidores han expresado opiniones divididas sobre el tema.

Sin embargo, años antes, Camila Rodríguez, originaria de Barranquilla, estudió comunicación social y conoció a Beéle durante su etapa universitaria.

Su relación con el cantante comenzó en ese periodo, y con el tiempo, se convirtió en su esposa y representante. Sin embargo, la relación terminó en medio de acusaciones de infidelidad y malos tratos, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Rodríguez.

Durante su intervención en el pódcast, Cara reveló que no solo fue manager del cantante, sino que también hizo los coros de algunas canciones, asegurado que ambos construyeron el camino que llevó a Beele a ser una de las nuevas estrellas urbanas del momento.

“En un momento empecé a hacer los coros de las canciones, y estaba feliz, aun cuando no era la artista principal… todo el mundo me decía que por qué yo no cantaba (como solista), y en ese momento yo decía que no, porque es el momento de él", dijo la creadora de contenido.

Aunque Cara se mostró agradecida por el proceso junto a su expareja, considera que muchas veces las mujeres estas acostumbradas a apoyar a otros dejando de lado sus sueños, por lo que recomendó no hacerlo.

“Los dos trabajamos, los dos manteníamos la casa, no como dicen por ahí que ellos trabajaban y yo paseaba, no era así… yo me hacía cargo de la mayoría de cosas, yo sabía de gira con él a todo lado porque yo estaba trabajando", dijo Cara.

Después de su segundo parto, el equipo de Beele la reemplazó

Cuando tuvo a su hijo menor Paolo, Cara tuvo varias complicaciones de salud, por lo que tuvo que dejar de ser la manager del Beele y dejarlo de apoyar en la parte creativa mientras se recuperaba, sin embargo, después de sentirse mejor, el equipo del cantante le negó la posibilidad de regresar.

“Ya no tenía el papel de manager, pero podía seguir haciendo los coros y me dijeron que no… y cuando sentí que estaba lista el nuevo manager me dijo que no... me dijeron que no estaba lista y que tenía que estudiar más, pero no entendía por qué me lo decía después de tantos años que estaba detrás de esto", recordó.

En ese momento dejó de ser parte del equipo del barranquillero, por lo que asegura haberse quedado sin nada, pues estaba acostumbrada a trabajar para él.

“Todo lo que trabajé todos estos años, qué pasó con todo lo que hice… no me indemnizaron, no me pagaron sueldo, o sea, yo lo hago por amor, pero todo eso para que terminaran diciendo que yo paseaba“, recordó Cara.

Además, de relatar que durante las últimas semanas de embarazo y el parto de su hijo menor tuvo graves complicaciones, de salud, que casi acaban con su vida, momento en el que Cara confesó, no tuvo el apoyo de su expareja, pues incluso relató que trató de cambiarla de centro médico por uno menos costoso.

Rodríguez reveló que tuvo que ponerse en contacto varias veces con el manager del cantante para que le giraran algo de dinero y no quedar desamparada durante su estadía en una UCI.

Cuando salió del hospital después del parto, su médico le pidió guardar reposo, pues su estado era delicado, cuando regresó a su casa Cara confesó encontrar una fiesta en el estudio de grabación, por lo que el cantante, supuestamente, no la ayudó con los cuidados del bebé mientras ella se recuperaba.

“Yo acababa de tener un bebé, casi me muero, las especificaciones eran claras… Una fiesta en el estudio y le escribí: ‘me sacas a toda esa gente, o subo y los saco’, me cogió un dolor en todo el cuerpo, yo necesitaba a mi pareja ahí con su hijo”, dijo la creadora de contenido.

En un momento Cara se arrepintió de haberlo llamado, pues sabía que Beéle había estado con mucha gente y podría ser peor para su salud y la del bebé recién nacido. “No sé si esa gente se fue o no se fue, y yo me tuve que tomar una pastilla para poder dormir y por el dolor… mi hermano y mi cuñada se pusieron guantes, tapabocas para poder ayudarme. Él ya bajó en la madrugada a acostarse al lado de nosotros", recordó Camila.