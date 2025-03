Hermana de Pablo Escobar comparó al capo con Simón Bolívar y reveló qué hicieron los del Bloque de Búsqueda con su cuerpo

La hermana del capo indicó que Pablo Escobar no podía vivir sin guerra - crédito Colprensa/iStock

Es sabido que después de la muerte de Pablo Escobar, su esposa y dos hijos se radicaron en el exterior, primero en África y luego en Argentina, cambiaron sus identidades y buscaron alejarse por completo de las huellas del narcotráfico de su vida.

Sin embargo, se ha conocido poco sobre lo que se registró con el resto de sus familiares, puesto que a excepción de su madre, que falleció en 2006, y su hermano, alias el Osito, los demás seres queridos del capo se han mantenido al margen de la opinión pública.

Por eso ha sido sorpresivo que Alba Marina Gaviria, hermana menor del narcotraficante, decidiera romper su silencio y participar de una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, en el que reveló algunos secretos del líder del cartel de Medellín.

La hermana del capo habló de la guerra contra el Estado que sostuvo el cartel de Medellín - crédito Más allá del silencio

En primer lugar, la hermana del capo habló de Pablo Escobar como hermano, recordando que le enseñó a nadar y montar en bicicleta, pero también le inculcó el hábito de leer, lo que ella le sigue agradeciendo.

“Era una persona tranquila, era callado, difícilmente lo vi reír a carcajadas, tenía era una media sonrisa. Era muy solidario, pero era alguien que difícilmente olvidaba o perdonaba las ofensas. Pablo era muy inteligente, una persona con un séptimo sentido, iba adelante de todos los demás. Lo que pasa es que Pablo compraba los problemas”.

Marina Gaviria afirmó que su hermano era ambicioso desde niño, lo que lo llevó a dejar la universidad, convertirse en protector de cargamentos de contrabando, ladrón de carros y finalmente, narcotraficante.

“Tenía esa idea de ambición, él, a los siete u ocho añitos, decía que quería tener carro, pero Pablo ingresó a la universidad y solo duro tres días, volvió y dijo: «mamá, es que lo que yo necesito es conseguir plata ligero, y allá no voy a conseguir plata»”.

Al hablar de la cocaína, Gaviria indicó que ella no tenía una percepción negativa sobre la droga, principalmente por la falta de conocimiento que se tenía en ese momento, ya que se afirmaba que era la sustancia que utilizaban las celebridades en las fiestas.

“Una vez llego a mi casa para que le guardara un paquete, me di cuenta de que era coca. En esa época la coca no era la fuga demoniaca, era una droga que utilizaban los artistas, el alcalde de Nueva York, uno no veía mal en eso. Cuando menos pensamos, resultó que Pablo tenía mucho dinero, que tenía carros lujosos y la revista Forbes dijo que era uno de los más ricos del mundo. Nosotros no la creíamos”

Marina Gaviria es la hermana menor de Pablo Escobar - crédito Más allá del silencio

“Mucha gente quería ser como Pablo”, indicó Marina al recordar las fiestas en la hacienda Nápoles, en la que observó a celebridades y políticos, pero esto cambió después de la muerte del ministro Rodrigo Lara, lo que terminó con la paz del narco y su familia.

“No sé si fue Pablo, pero detrás de Pablo había mucha gente. Él me mandó a llamar para decirme que se iba a meter a la política, yo le dije que no me gustaba, le dije que le iban a esculcar los pecados. Pablo me habló duro, pero yo le advertí, fue uno de los grandes errores, despertó resentimientos y envidia. Se acabó la paz de Pablo Escobar y de la familia, a nosotros nos persiguieron, a los niños, eso enfureció a Pablo. Si a nosotros nos dejaban quietos, pero Pablo con ese poder, por eso él hizo lo que hizo”

Sobre la guerra entre Pablo Escobar y el Estado, la hermana del capo afirmó que un policía secuestró a su padre, encontrando la debilidad del capo, su familia, ya que no ordenó que liberaran a su progenitor, sino que pagó la fianza y después mató a los responsables.

“A mi papá lo secuestro un policía y un tipo de Cali. Pablo montó un operativo muy grande, todos pagaron lo que hicieron. Al final Pablo se los llevó encadenados y no sé más, yo sé que uno, el jefe, compró un carro, ellos esperaron que se subiera al carro y en la glorieta lo chocaron por todos lados”.

La hermana del capo era la encargada de contar el dinero de los primeros cargamentos - crédito Editorial Planeta

Además, comparó a Pablo Escobar con Simón Bolívar para asegurar que el capo se había convertido en un hombre de guerra, que debía morir en el conflicto.

“Pablo nació para la guerra, como Simón Bolívar, hay gente que son guerreros, fue mejor que Pablo muriera en la lucha, pero si pensamos en las guerras, podemos pensar. Yo no estoy justificando, pero si uno permite que hicieran lo que nos hicieran, que más nos hubieran hecho. En La Catedral empezaron a mandar aviones, cuando se dio cuenta de la traición de los Moncada y Galeano, paso lo que paso allá. Yo estaba hablando y me dijo: «Esconda a todo mundo porque los van a torturar para encontrarme»”.

Por último, recordó que hizo tras la muerte de Pablo Escobar, revelando que los agentes del Bloque de Búsqueda le quitaron el bigote a su hermano y mintieron sobre la ubicación de los disparos que recibió el capo, lo que la lleva a concluir que el antioqueño se suicidó.

“Yo no sabía dónde estaba, yo en el taxi lo dejaba en cierto punto. Cuando llegamos allá estaba “Limón” tirado en la acera, yo no veía a Pablo, me toco preguntarle a los policías y Pablo estaba arriba en el techo, ellos tenían una fiesta, le quitaron el bigote, hicieron las del diablo. Yo iba a subir y no me dejaron subir. Pablo no tenía nada (sangre en el cuerpo), Pablo se suicidó para protegernos a nosotros.

