Rumores de embarazo de Karol G vuelven a tomar fuerza por particular petición de su hermana

Karol G nuevamente encabeza los titulares debido a un posible embarazo junto a su pareja Feid - crédito @ryancastrro/Instagram

La última aparición de Karol G se produjo a mediados de febrero, cuando asistió a la gala benéfica que organizó su fundación Con Cora, en la que realizó algunas subastas para recaudar fondos y respaldar algunas iniciativas sociales.

Esta aparición en público llamó la atención de sus seguidores, quienes después de meses de ausencia vieron a la Bichota caminar por una alfombra roja en Miami, Estados Unidos; sin embargo, algunos notaron un aumento de peso de la cantante, lo que generó de inmediato, especulaciones sobre el posible embarazo de la intérprete de Mañana será bonito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Karol G y Feid aparecieron juntos en una imagen que generó especulaciones de un posible embarazo - crédito @karolgficial/Instagram

Aunque la artista se ha mantenido en silencio desde esa aparición en público, su nombre sigue siendo tendencia y una información revelada recientemente en el matutino Mañana Express, del Canal RCN, habría confirmado que la paisa estaría en la espera de su primogénito.

De acuerdo con el periodista Santiago Vargas, una fuente cercana a la artista habría conocido de la petición especial que hizo su hermana Jessica para lo que queda del 2025. “En un evento musical que habrá este año muy importante en Medellín, la Bichota no va a ir, su hermana pidió estrictamente que no fuera a ningún evento público este año”, puntualizó el comunicador en el programa antes citado.

Fans de la artista especulan que podría estar embarazada debido a su prolongada ausencia de redes - crédito @karolgsite/IG

Así las cosas, la paisa estaría entre las celebridades que anuncian la llegada de sus hijos en 2025, sumándose a Paulina Vega, la ex Miss Universo colombiana que sorprendió al mundo al anunciar el nacimiento de su hija y Lele Pons, que confirmó junto a su pareja Guaina que estaban en la espera de su primogénito.

Las reacciones de los fans de la cantante antioqueña no tardaron en aparecer, por lo que algunos no dudaron en expresar la emoción que produce enterarse de la llegada de un bebé a la vida de la artista con mensajes como: “Sería algo demasiado hermoso 😍🥺y un sueño realizado para ella también 💖”; “Media Colombia estaría feliz de la llegada de ese bebé, porque estaría cargado de amor y unos cuantos milloncitos”, entre otros.

Los cantantes disfrutaron de su viaje a la isla de Tahití - crédito @karolg/Instagram

Este mismo rumor corrió cuando la artista reapareció en sus redes sociales en una fotografía el 19 de febrero junto a Feid, en una piscina y disfrutando de la compañía de su sobrina, por lo que sus fanáticos hablaron del posible embarazo.

Cómo empezó la historia de amor Feid y Karol G

En 2021, el Ferxxo y la Bichota realizaron una colaboración juntos en el tema Friki, lo que encendió los rumores de una relación, sumado al hecho de que mientras la paisa estaba en su gira de conciertos, era él quien servía de telonero, llevándolos a que sus carreras vivieran el ascenso en conjunto.

El colombiano sorprendió con sus declaraciones y dejó a más de uno emocionado con su madurez - crédito @chenteydrach/IG

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente que estaban saliendo, varios videos en redes sociales dejaron en evidencia que el romance surgió formalmente al verlos tomados de la mano en diferentes entregas de premios.

El 23 de octubre de 2024, Feid concedió una entrevista al puertorriqueño Chente Ydrach donde le preguntó lo que muchos querían saber, ¿cómo maneja su relación debido a la exposición mediática?

Karol G y Feid encendieron la temperatura en el Mañana será bonito fest - crédito @karolgfan.news/Instagram

El paisa no dudó en responder que todo es producto de la profesión que eligió, por lo que si no quisiera que se pronunciaran sobre su música o su vida privada, no se hubiera inclinado por el lado artístico.

Y agregó: “Yo siento que es parte dé. Si yo cojo lucha con eso, perro, voy a ser infeliz. Toca como aceptar eso, si quiero ser lo que soy, el trabajo que escogí y tengo que aceptarlo perro con la exposición, con lo que hay que hacer, con que opinen, porque si yo no quiero que opinen de mi música o de mi relación, pues no hubiese escogido hacer esto”.