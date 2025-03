Levy Rincón, ‘influencer’ petrista, confirmó que fue contratado por Rtvc para trabajar en Radio Nacional: “Estoy en capacidad de desmentir”

Levy Rincón trabajará en Radio Nacional con Wally, creador de contenido - crédito @LevyRincon/X

Levy Rincón, influencer y creador de contenido, confirmó a través de su cuenta de X su contratación en Radio Nacional de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), dirigida por Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos en Colombia.

Según el creador de contenido, él sera el encargado de conducir un programa en vivo de lunes a viernes, de 4:30 p.m. a 5:30 p.m., junto a su colega Wally, también creador de contenido.

En su publicación, Levy Rincón aclaró que subirá el contrato al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) para asegurar que su vinculación es completamente legal y transparente.

El influencer aprovechó la ocasión para destacar su éxito en redes sociales, mencionando que cuenta con más de dos millones de seguidores en sus diferentes plataformas, entre ellas Facebook, Youtube y X.

“Hola, queridos amigos, para contarles que he sido contratado en Radio Nacional de RTVC para hacer un programa de lunes a viernes de 430 a 530 pm con mi gran amigo @MeDicenWally ¡No se preocupen por buscar el contrato en el SECOP porque yo mismo lo voy a subir ya que no estoy robando ni haciendo nada ilegal! ¡Los amo! ¡Voy a celebrar porque me lo merezco! 825 mil seguidores en Facebook, 677.000 en YouTube y 710.000 en X.”, escribió el influencer.

Además, lanzó un fuerte mensaje contra los periodistas que, según él, responden a intereses políticos y económicos. La publicación generó una variedad de reacciones, con seguidores que celebraron su nuevo proyecto y otros que criticaron sus comentarios.

“A mis Notiparacos, mis entrevistas y a La Cloaca les va muy bien. Y además estoy en la capacidad de desmentir a cualquier periodista prepago con agenda política de banqueros en este país. ¡Así que si se van a ofender y a hacer show pueden llorar, partida de fachos hijueputas!”

