Gustavo Bolívar detalla el nuevo plan de subsidios que tiene el Gobierno: “No pueden ser una limosna, deben empoderar a las personas”

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, detalló los cambios que el gobierno de Gustavo Petro implementará en la entrega de subsidios, apostando por un modelo que busca romper con la dependencia y fomentar la autonomía económica de los ciudadanos.

En una reciente entrevista con Blu Radio, Gustavo Bolívar arremetió contra el modelo de subsidios en Colombia, asegurando que, lejos de sacar a las personas de la pobreza, las mantiene atrapadas en un ciclo de dependencia estatal.

“El subsidio condenó a la gente a estar en pobreza. Hay casos donde las familias no quieren mejorar sus viviendas porque temen perder la ayuda estatal. Nos encontramos con personas que viven en condiciones precarias, pero prefieren no cambiar nada para seguir recibiendo el beneficio”, señaló Bolívar.

El exsenador explicó que este fenómeno también se refleja en la seguridad social: “A muchos trabajadores informales no les interesa cotizar porque perderían el Sisbén. Luego llegan a la vejez sin pensión, atrapados en el asistencialismo”.

Bolívar criticó la política de focalización de subsidios, señalando que, lejos de ayudar a las personas a salir de la pobreza, las mantenía atrapadas en ella: “El subsidio condenó a la gente a estar en pobreza. Hay una teoría ahí, obviamente, si eso es socialista o no. Mucha gente cree que los subsidios son socialistas y es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer nosotros es reagrupemos la gente y pongámonos a trabajar, a producir el capital”.

El funcionario explicó cómo la dependencia del subsidio ha llevado a situaciones donde las personas rechazan mejoras en su calidad de vida por miedo a perder el beneficio estatal: “Algunas casas que son terriblemente pobres, que viven en la tierra, no tienen ni un baldosín ni un pavimento, las paredes de cartón. Vamos a mejorar esa vivienda y la persona sale y dice: ‘A mí no me toque la casa porque pierdo el subsidio’. Entonces, los condenó a una cadena de pobreza”.

Bolívar también mencionó casos donde las personas rechazan trabajos formales para no perder beneficios del Sisbén: “Nosotros en nuestro cruce del sistema nos damos cuenta que ya tiene un empleo y le quitamos el subsidio. Entonces esto es perverso. De verdad, esto es perverso”.

Bolívar advirtió que desmontar este sistema tendría un costo político alto, pero insistió en la necesidad de reformarlo para promover la producción y el trabajo: “Esto es perverso. Apenas alguien consigue empleo, se cruza la información y le quitan el subsidio. Así nadie quiere salir adelante”.

Frente a esta problemática, Bolívar aseguró que el gobierno busca transformar los subsidios en herramientas de empoderamiento: “Lo que queremos es que los subsidios no sean una limosna, sino un medio para que las personas generen su propia riqueza”.

Esto incluirá la creación de cooperativas, capital semilla y créditos blandos para que las comunidades puedan organizarse y producir ingresos propios.

Aunque reconoció que desmontar el sistema actual tendrá un alto costo político, Bolívar fue enfático en la necesidad del cambio: “Es tarde para empezar, pero nunca es demasiado tarde si queremos un país donde el trabajo y la organización comunitaria sean el camino hacia la prosperidad”.

Por otro lado, Bolívar se refirió a su futuro político, reconociendo que hay una posibilidad de candidatura para el próximo año, “Tengo un dilema: si salgo a comunicar lo que hago como funcionario, dicen que estoy haciendo política”.

También afirmó que, tras anunciar que permanecería en el Departamento de Prosperidad Social por solicitud de Petro, el caso no volvió a ser mencionado. “La última vez que hablé con el presidente, solo me pidió que me quedara un tiempo más, pero no abordamos el tema. Sigue pendiente. Hay una posibilidad de que salga, pero, por ahora, no tengo una fecha”, concluyó.

El cambio en la entrega de subsidios será gradual, pero marca un punto de quiebre en la política social del país, apostando por una transformación estructural que busca eliminar la dependencia y promover la inclusión económica real.