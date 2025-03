Hermano de Darío Gómez afirmó que ‘el rey del despecho’ se le apareció y le pidió un favor para su viuda: “No la desampares”

Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez contó experiencia paranormal con 'el rey del despecho' - crédito @hernangomezoficial/Instagram

Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, sorprendió al sacar a la luz una historia en la que asegura que el fallecido artista se le apareció luego de muerto para pedirle un especial favor que tenía que ver con su última esposa.

Según contó el también cantante paisa, “el rey del despecho” le encargó estar pendiente y ayudar a Johana Vargas, la mujer con la que compartió los últimos días de su vida. “Me dijo: ‘Hernán, ayúdale mucho a Johana. No me la desampares, por favor”, afirmó.

Uno de los hermanos más cercanos al intérprete de Corazón resentido y que más compartió con Darío Gómez era Hernán, que también se dedica a la industria de la música en el genero popular y de cantina. El artista ha sido noticia nacional, durante los últimos meses, por las fuertes declaraciones que ha dado sobre Darío Gómez, el Rey del Despecho, la serie biográfica que actualmente está siendo transmitida en el Canal RCN que ha generado polémica por las denuncias que este ha realizado en torno a la historia.

No obstante, en esta ocasión, Hernán se hace nuevamente viral, pero no por arremeter en contra de la producción televisiva, si no por contar en la revista Vea que, en más de una oportunidad, su hermano Darío se le ha aparecido y le ha hablado de diferentes temas.

Uno de los mensajes que más recuerda fue uno en el que, según él cuenta, el cantante fallecido le pidió algo especial sobre su esposa.

“Recién falleció Darío, yo me fui para la vereda de donde nosotros somos y estaba en la casa de mi hermano William, cuando de un momento a otro se me apareció Darío con un vestido de color beige. Se me hizo al ladito, me saludó y me dejó un mensaje. Me dijo: ‘Hernán, ayúdale mucho a Johana. No me la desampares, por favor’. Cuando yo volteo a ver ya Darío no estaba”, relató Hernán Gómez a Vea.

La hecho paranormal y que recuerda como anécdota del cantante ha conmovido a muchos seguidores de Darío Gómez, quienes han comentado todo tipo de cosas sobre el relato.

En una entrevista que concedió a Impresentables, el hermano menor de Darío Gómez, habló sobre sus inicios en la música, la muerte de su padre y la relación con uno de los cantantes más importantes de la música de despecho en Colombia.

Según comentó Gómez, él tenía seis años de edad cuando Darío disparó a Hernán Gómez Agudelo; no obstante, la telenovela basada en la vida del “Rey del despecho” escenificó aquel suceso de forma diferente.

“Nosotros decimos que Olga le hizo cambiar la historia a Darío de cómo mató a papá. Él mató a papá, pero él lo hizo en defensa propia, pero Darío la contó en manera diferente”, confesó Hernán al programa de la emisora citado.

Posteriormente, el cantante aseguró que sus “hermanos me cuentan que fue muy diferente”. Recordó que aquella noche, tanto Hernán Agudelo como María Teresa Jaramillo se encontraban discutiendo, “papá le pegó un puño a mi mamá y la tumbó”. Ante aquella escena, Darío sacó un arma que había en el hogar y disparó sin saber a qué apuntaba, con el infortunio de herir de muerte a su padre.

Hernán, hermano del fallecido cantante ha expresado su molestia por la historia que ha sido representada en la producción. Asimismo, le ha enviado mensajes contundentes a Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez y quien estuvo cerca de la creación de la serie.

“Por acá viendo yo un comentario de la señora Olga Lucía Arcila, la bruja mayor. Que nosotros le teníamos envidia a Darío. Que nosotros le hicimos mucho mal a Darío como hermanos. ¡Respete! ¡Que el daño que le ha hecho a familia Gómez ha sido usted! Con su cizaña, que le metía a Darío pa’ que Darío nos cogiera bronca a nosotros (…) Supuestamente, ahora sale la novela más falsa del mundo entero… una mano de mentiras. Que tú eras hasta empresaria. Ave maría, cuando te conociste con Darío vos no eras nada. ¡Nadie! Y prácticamente uno ve ese capítulo y es la más rica del mundo, la más estudiada.

