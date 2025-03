Hermana de Yina Calderón lanzó pulla al Negro Salas tras dar versión de supuesta infidelidad: “Ay, bebés, hombre es hombre”

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón echó leña al fuego sobre la supuesta infidelidad que le sacaron al Negro Salas en 'La casa de los famosos Colombia 2025'

A pesar de que Ana María Espinosa, prometida de Luis Fernando Salas, salió en defensa de su relación y dio el voto de confianza al actor caleño, en La casa de los famosos Colombia 2025, las mujeres ‘fuego’ avivan el rumor de querer desenmascarar al “Negro” y su presunta infidelidad.

Luego de que el “chisme” llegara a oídos de Melissa Gate por boca de La Abuela, la influencer paisa decidió enfrentar a su compañero y junto con Norma Nivia lo interrogó en el baño.

Melissa Gate le contó al Negro Salas el "chisme" que ronda en 'La casa de los famosos Colombia 2025' acerca de su infidelidad con una amiga de Yina Calderón - crédito @danielweslet/Instagram

“Tenemos una amiga en común. Es una amiga con la que yo nunca he salido, nunca he tenido nada, entonces no tengo de qué preocuparme, ¿me entendés? Porque yo no me he visto con ella, yo no he salido con ella, mucho menos me he besado o he tenido cuento con ella”, comenzó explicando Luis Fernando a sus compañeras, sobre la versión que ya le había dado a Camilo Trujillo, La Liendra y José Rodríguez.

No obstante, Gate quiso ir más allá y preguntó por qué Yina Calderón advirtió que tenía captura de chats en los que se demuestra que él invitaba a su apartamento a la amiga en común a altas horas de la noche, asimismo Norma le pidió sincerarse si podía existir algún tipo de conversación comprometedora.

“Un par de veces, solo un par de veces le dije a ella que cuando hablábamos, porque ella tiene fama de que es muy buena leyendo las cartas angelicales y no sé qué más vainas. Y a mí eso, la verdad, honestamente me produce curiosidad”, destapó el Negro Salas.

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón no creyó la versión que dio el Negro Salas acerca de la supuesta infidelidad que le destaparon en 'La 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @julianacalderon12/Instagram

Por su parte, Melissa lo advirtió y le reveló lo que la Toxi Costeña y La Abuela empezaron a difundir luego de que Yina tirara indirectas. “Ellas dicen que la amiga le envió a Yina conversaciones entre ustedes a las 3 de la mañana para que se vieran a esa hora”, apuntó la influencer paisa.

“Bueno, solamente una vez, que yo tenía una obra de teatro, porque ya obviamente eso estaba como desde septiembre hasta diciembre y tal. Simplemente una vez eh salimos de la obra y se fueron de rumba. Porque ella estaba con mi jefe de prensa y estaba con otra gente y me dijeron, “Llega acá.” Y le dije, “Yo estoy acostado en mi cama.” Y ya. Te lo digo a mí esas cosas no me preocupan”, agregó el actor caleño.

¿Qué dijo Juliana Calderón del Negro Salas?

En tono de burla, la hermana de Yina Calderón salió en redes sociales a lanzar nueva indirecta contra Luis Fernando Salas, tratando de dejar en duda las palabras que el actor caleño le compartió a Melisa Gate y norma Nivia que lo quisieron poner en pre aviso frente a la situación que está ocurriendo en torno a un “guardado” que la creadora de contenido huilense dijo tenerle.

Ana María Espinosa, prometida del Negro Salas, desmintió los comentarios de la Toxi Costeña y Yina Calderón - crédito @lacasadelosfamosocolombia1/Instagram

“¿Cómo así que uno pide que le lean las cartas a las 3 de la mañana? jajaja. ¿Cuándo me van a leer las cartas a mí a las cartas a las 10 de la noche, a las 11 de la noche? Vamos a salir a que me lean las cartas. Ay, no. Es que yo creo que a las 3 de la mañana y a las 11 de la noche los espíritus como que entran mejor, jajaja. Ay bebés, hombre es hombre”, dijo la empresaria de keratinas en el pronunciamiento que emitió desde su cuenta de Instagram.

El origen del rumor se dio en medio de una de las pruebas, la DJ amenazó al actor (que le dijo que jamás se involucraría con un hombre como él), afirmando que sabía un secreto suyo que involucraba a una amiga en común con la que, de acuerdo con sus palabras, estuvo coqueteando el actor caleño, mientras tenía novia.

Esto al parecer tomó por sorpresa al actor y, en una conversación posterior, la Abuela le hizo saber a la Toxi Costeña que desde entonces el “Negro” no volvió a ponerse en contra de Yina. Fue entonces cuando la cantante de champeta le contó cuál era el secreto.

El Negro Salas y Ana María Espinosa esperan casarse en cuanto el actor caleño salga de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @anaespinosara/Instagram

“Lo que pasa es que él invita a una amiga de Yina a tomar en su apartamento como a las 3 de la mañana, le dice que le gusta y todo eso, estando comprometido, y la amiga de Yina tiene los pantallazos. El hombre no es gente, Abuela”, le dijo.

El momento fue compartido en la cuenta oficial de La casa de los famosos en Instagram, lo que motivó reacciones de todo tipo. Pero, de lejos, la que más impacto tuvo fue la de Ana María Espinosa, la actual pareja y prometida de Salas, que salió en defensa de su relación y negó lo dicho por la Toxi.

“Cómo se caen las mentiras, él no toma, ni tiene apartamento en Bogotá. Qué triste uno tener que caer tan bajo para poder ganarse un reality”, publicó.