Esposa de Armando Benedetti insistió en que nunca ha sido maltratada: “Le debería dar vergüenza a usted como mujer seguir revictimizándome”

Adelina Guerrero volvió a salir en defensa de su esposo y discutió con una periodista en la red social X - crédito @adeguerrerocovo - @armandobenedetti/Instagram

Armando Benedetti, actual ministro del Interior, ha sido una figura polémica desde su ingreso al gabinete de Gustavo Petro, que generó rechazo entre diversas figuras políticas del país.

Sus recientes nombramientos han sido cuestionado por los señalamientos por presuntos maltratos hacia su esposa, Adelina Guerrero Covo.

Sin embargo, Guerrero ha desmentido públicamente estas acusaciones, aclarando en varias ocasiones que no fue víctima de abuso por parte de su esposo. Esta aclaración se da en medio de la controversia que sigue generando su presencia en el Gobierno, tanto en el seno del oficialismo como de la oposición.

Recientemente, la esposa del ministro del Interior tuvo un choque con la periodista Laura Ardila porque cuestionó a Adelina Covo, Madre de Adelina Guerrero. “Le debería dar vergüenza a usted como mujer seguir revictimizándome”, aseveró Guerrero en su publicación.

Y es que, en varias oportunidades Covo ha hablado bien de su yerno por medio de su cuenta de X e incluso lo ha felicitado por sus recientes nombramientos en el Gobierno Petro. Recientemente, en una entrevista con la revista Semana, la mujer abordó el incidente en el que el exembajador de Colombia en Venezuela envió audios a la actual canciller Laura Sarabia. En estos mensajes no solo se evidenciaron los malos tratos por parte del funcionario, sino que también salió a la luz que el diplomático tenía conocimiento sobre la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico en 2022.

“Armando (Benedetti) estaba borracho el día en que envió esos audios. Tenía unos tragos adentro. De pronto estaba fanfarroneando”, comentó en dicha entrevista Adelina Covo.

Debido a lo anterior, la periodista Laura Ardila Arrieta hizo una publicación en su cuenta de X en la que cuestionaba a Adelina Covo. En dicho mensaje comentó lo siguiente: “¿Qué clase de valor moral puede tener una política que, como madre, encubre y niega el maltrato que su propia hija ha sufrido a manos del esposo, solo para seguir con acceso al poder?”.

La periodista Laura Ardila cuestionó a la suegra de Armando Benedetti - crédito @Laura_Ardila_A

Sin embargo, las palabras de la comunicadora no pasaron desapercibidas por Adelina Guerrero, esposa del actual ministro del Interior, salió en defensa de su mamá y su esposo y le contestó a Ardila por medio de una publicación en su perfil de la red social X.

Guerrero respondió a la periodista señalando que su madre sabe que ella no ha sido víctima de maltrato. Aseguró que le debería dar vergüenza a la periodista, como mujer, continuar “revictimizándola y comentando” sobre una situación que, según ella, no conoce. “El valor moral de una madre que sabe que nadie me maltrató. Le debería dar vergüenza a usted como mujer seguir revictimizandome y hablando de una situación que ni conoce”, dijo.

Adelina Guerrero defendió a su mamá y a su esposo - crédito @Adeguerreroco

En ese sentido, Guerrero hizo otra publicación en la misma red social en la que le dijo a la periodista que “ojalá pueda sostener todo lo que ha escrito frente a la justicia”. “Y por último, los trinos que me reposteas no me estaba refiriendo a ningún tema personal ni relacionado con mi esposo. Cuando he querido decir algo siempre lo he hecho a nombre propio y siendo directa. Ojalá todo lo que has escrito lo puedas sostener ante la justicia. Feliz noche”, contestó la esposa de Armando Benedetti por medio de una publicación de X.

Adelina Guerrero le contestó a la periodista que ojalá pueda mantener las cosas que ha escrito frente a la justicia - crédito @Adeguerreroco

Por su parte la periodista Laura Ardila ha hecho varias publicaciones en su cuenta de X hablando del tema, en una de estas, citó una columna de opinión de Ana Bejarano quien, en el texto, cuestiona la falta de atención a la denuncia contra Armando Benedetti por presuntamente agredir a su esposa y suegra en Madrid, frente a sus hijos. Bejarano aseguró que este caso no es una interpretación subjetiva, sino una denuncia formal respaldada por fuerzas policiales, que detalla un episodio de violencia de género. Según ella la denuncia describe gráficamente cómo Benedetti, armado con un cuchillo, amenazó a su suegra con palabras ofensivas y violentas.

De acuerdo con Bejarano en la denuncia se lee lo siguiente: “Que el yerno de la denunciante abrió la puerta, blandiendo contra ella un cuchillo de cocina de entre 20 y 25 centímetros de hoja, manifestando: ‘Aquí no vas a entrar, loca de mierda, hija de puta’.”