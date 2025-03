Shakira caminó con la hija mayor de su ex Antonio de la Rúa en el su segundo concierto de Argentina: fans protestaron

Asistentes al concierto de Shakira en Argentina se quejaron porque les habrían quitado el cupo para acomodar a la hija de Antonio de la Rúa en la salida de "la Loba" al escenario - crédito @shakira y @sofipetracchi/Instagram

El paso de Shakira por Argentina, país en el que tuvo dos fechas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, avivó los rumores de que afirman que entre “la Loba” y su ex argentino hay acercamientos, pues no solo se les vio cenando en Miami, sino que ahora, la hija mayor de Antonio de la Rúa, caminó al lado de la artista en el segundo concierto de Buenos Aires.

La inclusión a última hora de Zulu de la Rúa, primogénita del abogado en el grupo de asistentes que acompañaron a la cantante barranquillera rumbo al escenario desató críticas, ya que, algunos de los asistentes aseguran haberse quedado sin el cupo por este cambio, pues el hermano y la cuñada empresario, también estuvieron como invitados en el icónico momento.

Shakira caminó con hermano y cuñada de Antonio de la Rúa para caminar con ella en su concierto de 'Las mujeres ya no lloran world tour' en Buenos Aires - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

La familia de Antonio de la Rúa disfrutó de inicio a fin el espectáculo de Shakira en la capital argentina en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. Allí estuvieron cantando y bailando los éxitos de “la Loba”. La estrella barranquillera, expareja de Antonio de la Rúa, recibió a su excuñado Aíto de la Rúa y a Calu Rivero con los que compartió en el meet & greet. Sin embargo, la presencia que más llamó la atención fue la de Zulu, la hija que el exmanager tuvo con la exreina y Dj colombiana, Daniela Ramos.

Las imágenes que empezaron a ser compartidas por los diferentes portales de entretenimiento fueron inicialmente publicadas por Agustina, hermana de Antonio. La hija del expresidente argentino presumió la ubicación privilegiada de la que gozó y el momento especial que compartieron las adolescentes de la familia con Shakira, pues hicieron parte del show.

Zulu, al igual que dos de sus primas, hicieron parte de “la manada”, un grupo de fanáticos que en cada país custodia a la “Loba” y hacen su ingreso acompañándola. Los seguidores registraron el momento en el que la cantante entraba al Campo Argentino de Polo al lado de las adolescentes, a quienes tuvo a su costado, en lo que para muchos parecería ser un nuevo indicio del acercamiento que Shakira tendría con Antonio, de quien se desconoce cuál sería su actual estado sentimental.

Shakira invitó a Zulu, hija mayor de Antonio de la Rúa para caminar con ella en su concierto de 'Las mujeres ya no lloran world tour' en Argentina - crédito @cmmusicaok/Instagram

“Nos robaron la oportunidad a 6 fans por este acomodo injusto”, “me muero, ojalá que vuelvan”, “hermosa diosa, lo feliz que se ve la niña, disfrutando de su artista favorita, su papá tras bastidores deleitándose también de tan hipnótico, apoteósico espectáculo”, “pudo haber sido su mamá, pero Shakira prefirió al españolete”, “hasta la hija de la Rúa es fan de la loba”, “un momento muy eocénico”, “criada con el dinero que de la Rúa le saco a Shakira. Esa niña es de ella prácticamente”, “imagínate decirle a tu hija “esa artista que te gusta tanto fue mi novia”, son parte de los comentarios en los que algunos de los asistentes al show se quejaron por el espacio que perdieron para que Zulu pudiera caminar en la manada de Shakira.

Familia de Antonio de la Rúa disfrutó concierto de Shakira en Argentina

Agustina de la Rúa, que tiene un emprendimiento de indumentaria y es mamá de nueve hijos, registró la felicidad de sus hijas antes de irrumpir con la artista y en los instantes previos al show en el meet & greet, espacio en el que Shakira se toma fotos con los asistentes que comprar esta experiencia de compartir con ella luego del show en vivo.

Familia de Antonio de la Rúa en concierto de Shakira en Argentina - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

En las publicaciones subidas a Instagram, aparecen las jóvenes vestidas con atuendos de papel metalizado y anteojos plateados, tal como entran todos los miembros de “la manada” en cada show que la intérprete de Suerte y Te felicito realiza en diferentes partes del mundo. “Momento fama”, escribió, orgullosa Zulu.

También registró el momento del baile de las adolescentes cuando sonaron hits como Waka, waka y Soltera. Postales que muestran la cercanía de la diva colombiana con su exfamilia política, en días en los que las versiones de que la expareja estaría más cerca que nunca tomaron fuerza.

En América TV, el periodista Guido Zaffora afirmó que Shakira y Antonio de la Rúa habrían tenido un encuentro en septiembre de 2024 en un restaurante de Miami, Estados Unidos. Tras más de una década de su separación en 2010, la expareja se habría reunido en una cena que, aparentemente, sirvió como punto de partida para que Antonio y su hermano Aíto se encargaran de la gira latinoamericana de la cantante. Zaffora explicó que, durante esa velada, Shakira hizo una propuesta laboral importante a Antonio. Esta propuesta podría involucrar a Antonio de la Rúa como el nuevo manager internacional de la cantante, una oferta que su hermano Aíto aún estaría evaluando.