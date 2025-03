Cuestionan cifras sobre homicidios: Petro responde a críticas, pero desmienten sus afirmaciones sobre seguridad

El presidente Petro afirmó que los homicidios en Colombia se redujeron significativamente durante su mandato, pero la comparación que hizo con los gobiernos anteriores fue desacreditada -crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La seguridad sigue siendo uno de los temas más candentes del debate público en Colombia. A pesar de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro de que su Gobierno logró avances significativos en la reducción de los homicidios, un reciente informe del medio El Colombiano pone en tela de juicio esas declaraciones, al sugerir que el mandatario ha manipulado ciertos datos para dar una imagen más favorable sobre la situación de violencia en el país.

En una publicación en X, Petro destacó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia había disminuido durante los dos primeros años de su mandato, al comparar con los últimos años del gobierno de Iván Duque. Según el presidente, la reducción en los homicidios demuestra que la política de su Gobierno en materia de seguridad está dando frutos.

“Si la violencia se mide por tasa de homicidios, entonces, los dos últimos años se ha reducido en Colombia respecto a la que dejó (Iván) Duque el último año (…) La paz de Colombia necesita datos objetivos y seriedad”, afirmó Petro, al responder a una carta emitida por el Consejo Gremial Nacional (CGN) en la que se solicitaban respuestas por el aumento de la violencia en diversas regiones del país.

No obstante, lo que inicialmente parecía ser una revelación positiva sobre los avances en seguridad, pronto se convirtió en un tema de controversia, luego de que el presidente compartiera una gráfica elaborada por Rtvc - Sistema de Medios Públicos en la que comparaba las tasas de homicidio de su mandato con las de los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.

Esta imagen fue rápidamente difundida por seguidores del presidente a través de las redes sociales; sin embargo, organizaciones civiles, expertos en seguridad y chequeadores de información comenzaron a señalar que las cifras presentadas eran engañosas.

El análisis de las cifras: ¿un error o manipulación deliberada?

El análisis realizado por El Colombiano muestra que la comparación hecha por el presidente Petro es cuestionable por varias razones. En primer lugar, la gráfica presentada por Rtvc no compara las tasas promedio de homicidios de cada gobierno ni el mismo periodo de tiempo.

Por ejemplo, el presidente Petro comparó la tasa de homicidios de 1991 (81 homicidios por cada 100.000 habitantes) en el mandato de César Gaviria con la del tercer año de gobierno de Álvaro Uribe (40 homicidios) y el segundo año de su propio gobierno (25,3 homicidios), de acuerdo con la fuente mencionada.

Una de las principales críticas es que Petro no presentó una comparación equitativa. Los mandatos de Uribe y Santos, por ejemplo, fueron de ocho años, lo que hace que comparar solo un año de gobierno de Uribe con dos años de Petro no sea válido desde una perspectiva estadística. Además, los datos muestran que, en lugar de una reducción significativa del 36% en los homicidios, como sugirió el presidente, la disminución real fue de solo un 3,4%, un descenso que no tiene el mismo impacto que el gobierno intentó mostrar.

Sin embargo, las discrepancias no terminan ahí. En 2023, el Ministerio de Defensa modificó la metodología de medición de homicidios, excluyendo del conteo las muertes causadas por la Policía en “uso legítimo de la fuerza” o por legítima defensa, además de no contabilizar los homicidios no intencionales. En contraste, los datos de Medicina Legal, la otra entidad encargada de registrar los homicidios, mantienen un enfoque más amplio que incluye todas las muertes violentas.

Este cambio en la metodología de medición hace que los datos comparados entre las fuentes no sean congruentes, lo que agrega una capa de confusión a las cifras presentadas por el gobierno. En respuesta a estas críticas, Petro se defendió al asegurar que lo dicho en su post sobre las tasas de homicidio era un reflejo de la realidad y que la oposición solo estaba difundiendo desinformación.

Expertos coinciden en la falta de objetividad de las cifras

A pesar de los intentos del presidente por defender sus cifras, expertos en seguridad coinciden en que su presentación de los datos carece de la objetividad necesaria para evaluar adecuadamente la situación de violencia en el país. Andrés Nieto, experto en seguridad, explicó que una tasa de homicidios es solo un indicador dentro de un panorama mucho más amplio de inseguridad.

“El error del presidente Petro es pensar que el homicidio está ligado únicamente al conflicto armado y es la única variable. La tasa de homicidios es la tasa internacional para medir la incidencia del crimen en un territorio, pero no refleja todo el espectro de la violencia”, señaló Nieto en entrevista con El Colombiano.

Nieto hizo énfasis en que la violencia en Colombia no solo tiene que ver con los homicidios, sino también con fenómenos como el reclutamiento forzado de menores, los desplazamientos forzados y los actos de terrorismo, muchos de los cuales no se reflejan adecuadamente en las estadísticas de homicidios. Según el experto, “es importante unificar los criterios” de medición y no reducir la violencia a una simple tasa de homicidios, ya que esto no captura la complejidad de la situación en el país.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) también señaló que, aunque la tasa de homicidios en 2023 y 2024 muestra una ligera disminución en comparación con 2022, esta reducción es mínima y no debe ser considerada como un gran éxito. En su informe, la organización indicó que “ese cambio es mínimo si se compara con las reducciones históricas entre 2003-2008 y 2012-2017″, y agregó que la proyección para 2025 sugiere que la violencia podría estancarse o incluso repuntar ligeramente.