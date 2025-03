Quién es el nuevo integrante de ‘La casa de los famosos Colombia’: así reaccionaron los participantes a su llegada

El actor entró al programa mientras los concursantes permanecían inmóviles en la dinámica "Congelados" - crédito @camiloopedraza/X

El modelo y actor Sebastián Arias Esparza se convirtió en el nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia, ingresando al reality el jueves 6 de marzo bajo la dinámica de “congelados”.

Su llegada, que había sido anticipada por los presentadores del programa y ampliamente comentada en redes sociales, generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera de la casa. Con 34 años, una destacada trayectoria en el modelaje y una personalidad que promete influir en la convivencia, Arias se suma como el participante número 19 de esta segunda temporada.

La entrada del modelo bumangués generó expectativas sobre posibles rivalidades y colaboraciones con otros habitantes - crédito @canalrcn/Instagram

El ingreso de Sebastián se produjo tras la prueba de salvación, en la que la actriz Norma Nivia resultó ganadora frente al líder de la semana, Camilo Trujillo. Durante la dinámica de “congelados”, los participantes debieron permanecer inmóviles mientras el nuevo integrante hacía su entrada. “Buenas noches, para mí es un placer conocerlos a todos ustedes”, expresó Arias al ingresar al programa.

El bumangués, con un saludo breve, pero entusiasmado, se presentó ante sus compañeros, quienes posteriormente lo recibieron con entusiasmo. El “jefe” del programa confirmó su incorporación, y Trujillo decidió asignarle la habitación “Fuego”, donde se encuentran los integrantes del grupo conocido como Los Lavaplatos.

Sebastián Arias es modelo colombiano, con una carrera en desfiles internacionales y ascendencia italiana - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Sebastián Arias Esparza es un modelo y actor oriundo de Bucaramanga, con ascendencia italiana. A lo largo de su carrera, ha sido imagen de reconocidas marcas de ropa, joyería y estilo de vida y ha participado en desfiles de moda tanto en Colombia como en otros países. Con una estatura de 1,82 metros y ojos azules, su presencia en las pasarelas ha sido destacada. Además, ha vivido en países como México y Ecuador, y actualmente reside en Bogotá.

El modelo tiene un hijo de 12 años llamado Simón, que vive en Barranquilla, y mantiene una relación sentimental con una empresaria llamada Claudia. Según reveló en el reality, su pareja le dio “permiso” para desenvolverse con libertad dentro del programa, aunque aclaró que ciertos límites se irán conociendo con el tiempo.

El nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ tiene un hijo de 12 años llamado Simón, que vive en Barranquilla - crédito @ariasebas_____/Instagram

En sus redes sociales, donde su número de seguidores ha crecido exponencialmente desde su ingreso al programa, Sebastián se describió como un hombre respetuoso, caballeroso y apasionado por la cocina y el orden.

El ingreso del actor ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, que especulan sobre las alianzas y estrategias que podría desarrollar. El modelo expresó su intención de conquistar corazones dentro de la casa, aunque duda que alguien logre conquistar el suyo. Su llegada también ha despertado comentarios en redes sociales, donde los fanáticos del reality han sugerido posibles alianzas con participantes como Melissa Gate o Emiro Navarro, integrantes del equipo “Agua”.

Los seguidores del programa no tardaron en comentar su ingreso destacando su apariencia - crédito @MarleidysValdes/X

La dinámica del programa podría cambiar con la incorporación de Sebastián, que podría generar nuevas rivalidades o fortalecer alianzas existentes. Algunos participantes, como los integrantes de “Los Lavaplatos”, mostraron un interés particular en el nuevo habitante, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles estrategias para sumar aliados y avanzar en la competencia.

Desde días antes de su ingreso, los presentadores del programa habían adelantado pistas sobre la llegada de un nuevo participante. Karen Sevillano y Vicky Berrío, presentadoras de el After Show, revelaron detalles como la profesión, la edad y la ascendencia italiana del nuevo integrante, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales. Aunque se mencionaron nombres como Manuela Gómez Franco, Mateo Carvajal y Cintia Cossio, finalmente fue Sebastián Arias que cruzó la puerta de la casa.

El modelo y actor tiene un hijo de 12 años llamado Simón - crédito @Iamjosepere/TikTok

El impacto de la llegada de Sebastián no se limitó a los participantes del reality. Los internautas reaccionaron de inmediato, destacando la belleza del modelo y especulando sobre posibles romances y rivalidades. Mientras algunos lo ven como un fuerte concursante, otros consideran que no representa una amenaza para los favoritos del público.

“Sebastián Arias de Bucaramanga nuevo integrante en la casa ahora si que tiemblen los lavaperros”; “Ahora si no me lo pierdo, por la trama. La trama: Sebastián Arias”; “bueno espero que Sebastián haya leído bien el juego antes de entrar y que sepa que juntarse con los lavaperros no es la mejor idea”; “Dios mío que belleza jajaja Emiro te entiendo y sé que esa toalla que le prestaste al Sebastián Arias no la vas a lavar nunca más”; “Muy guapo Sebastián y todo pero dizque yo soy fuego y le gustan los lavaplatos. Entro mal el muchacho”; “Sebastián Arias es oficialmente el más lindo de esa casa”; “ese Sebastián si está como lindo”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Con una destacada trayectoria en el modelaje y presencia internacional, Sebastián Arias promete ser una figura clave en el ‘reality’ - crédito @ariasebas_____/Instagram

Dentro de la casa, las primeras horas de convivencia han estado marcadas por la curiosidad y la expectativa. Algunos participantes, como Emiro Navarro y La Abuela, se mostraron particularmente receptivos con Sebastián, mientras que otros optaron por mantener cierta distancia. El modelo, por su parte, ha expresado su deseo de que el respeto sea una constante en su interacción con los demás habitantes.

Además, el ingreso de Sebastián se suma al de Yana Karpova, cantante rusa que también llegó al programa semanas después de su inicio y que ha logrado establecer fuertes conexiones con algunos de sus compañeros. La dinámica de incorporar nuevos participantes busca mantener el interés del público y generar sorpresas dentro del juego.

Antes de la llegada de Sebastián Arias había entrado al programa la cantante rusa Yana Karpova - crédito @vida70hpta/X