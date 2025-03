Uribe insistió en su inocencia, tras testimonios de Vicky Jaramillo y Ricardo Williamson: “Quedó demostrado que yo no mandé a buscar testigos ”

Álvaro Uribe y su abogado Jaime Granados, que será el encargado de presentar la teoría del caso por parte de la defensa - crédito Colprensa

Como se ha vuelto costumbre, una vez concluidas las jornadas en las que se empezaron a conocer los testimonios del juicio que afronta por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, utilizó sus redes sociales el miércoles 5 de marzo de 2025 para referirse a lo dicho por Vicky Jaramillo y Ricardo Williamson Puyana: sexto y séptimo testigo de la Fiscalía, en el juicio que se adelanta en su contra.

Según Uribe, en una transmisión en su canal de YouTube, estas comparecencias ratifican su versión de los hechos y desvirtúan la hipótesis de que haya intentado manipular testigos; como lo denunció el senador Iván Cepeda, con base en los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que alegó un intento por parte del abogado del ex jefe de Estado Diego Cadena para buscar una retractación, en el sentido de que el exgobernante había participado en la creación del Bloque Metro de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El expresidente Álvaro Uribe es el primer exmandatario llevo a juicio ante la justicia ordinaria - crédito Biel Aliño/EFE

En su declaración, Uribe enfatizó que su actuar siempre ha estado guiado bajo el principio de la verdad y negó haber buscado testigos para sobornarlos, como lo planteó, además, la fiscal Marlene Orjuela, que presentó su escrito de acusación. “Nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos. Simplemente, pedí hacer verificaciones”, afirmó el expresidente, Según lo declarado por los dos mencionados testigos, Uribe reiteró que su solicitud siempre fue la de que se esclarecieran estas situaciones.

La declaración del expresidente de la República también hizo énfasis en las acusaciones presentadas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Reyes, que en septiembre de 2020 impuso detención domiciliaria contra el exmandatario; y ante esta situación señaló que tales decisiones se basan en un supuesto falso. “El magistrado Reyes afirmó que pedía que se dijera la verdad, como consta en las interceptaciones ilegales, para simular, porque sabía que me estaban escuchando. Poco me conoce el magistrado Reyes”, puntualizó el ex primer mandatario.

Así fue el interrogatorio de Álvaro Uribe a Vicky Jaramillo - crédito Fiscalía

En relación con las versiones conocidas el miércoles 5 de marzo por Jaramillo y Williamson Puyana, Uribe aseguró que la mujer corroboró uno de sus principales argumentos al confirmar que él le habría solicitado únicamente “que se dijera la verdad” respecto al testimonio del testigo Juan Guillermo Monsalve. Williamson, por su parte, afirmó que jamás tuvo contacto directo con Uribe, lo que el expresidente destacó: “Ricardo Williamson también dijo que cuando vi que Jaramillo manifestó que había hablado conmigo, le informó también que le pedí dos cosas: hablar con el doctor Cadena y que se dijera la verdad”, indicó.

En su defensa, el expresidente reveló su recuento de hechos con los que, según él, desmiente cualquier intención de soborno o manipulación previa a las decisiones judiciales. Dijo que en enero de 2018, Jaramillo informó al abogado Diego Cadena sobre la intención de Monsalve de cambiar su testimonio, pidiéndole proceder con verificaciones de dicha información. “Cuando ella me dice lo que le ha dicho el doctor Williamson, yo le digo: ‘dile a Cadena y que se pida la verdad’”, declaró Uribe. Y agregó que entre estas comunicaciones, y antes de que la Corte Suprema emitiera su decisión en febrero de ese mismo año (2018), ya se había solicitado verificar dichos alegatos.

Álvaro Uribe sigue siendo un personaje político de especial relevancia en el espectro político nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

Además, Uribe fue enfático en señalar que este conjunto de versiones refutan las acusaciones relacionadas con los movimientos realizados por su defensa, e insistió en diferenciar entre las acciones atribuidas a él y las del senador Cepeda, declarado como víctima en este caso. “Hay dos peregrinajes por las cárceles: el del senador Cepeda, como un cruzado ficticio de derechos humanos, buscando rabiosamente testigos que me acusaran con la oferta de beneficios, y un peregrinaje mío pidiendo que se fuera a verificar la información”, reiteró.

Es oportuno recordar que en el juicio se generó una discusión sobre la fecha en que Jaramillo y Williamson habrían intercambiado información relacionada con las acusaciones contra Uribe. De acuerdo con el expresidente, mientras que la Fiscalía intentó señalar errores en sus declaraciones temporales, Williamson recordó con claridad que conoció a Jaramillo el 31 de diciembre de 2018: un día que describió como “inolvidable” debido a la relación emocional con la muerte de su madre en ese año. Por su parte, Jaramillo también insistió en la relevancia de esa fecha en su vida, dado que coincide con el aniversario de la muerte de su padre.

En su declaración en las redes, Uribe puntualizó que nunca ha mentido al país, y señaló que las acusaciones de soborno son infundadas. “Hoy ha quedado demostrado que yo no mandé a buscar testigos y a sobornarlos, sino a verificar informaciones que me llegaban y que siempre pedía la verdad”, finalizó.