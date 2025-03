Expareja de Shakira contó cuál era su reacción cuando la artista le dedicaba canciones: “Se sentía lindo”

El actor aseguró que la artista componía en servilletas sus grandes éxitos - crédito @despiertaamerica/IG

A finales de los noventa, Shakira y Osvaldo Ríos sostuvieron una relación cuando la colombiana apenas comenzaba a dar pasos de gigante en la industria musical.

Por esos años, la hija de Barranquilla entregó uno de sus trabajos discográficos más recordados, como fue ¿Dónde están los ladrones?, en el que estuvieron éxitos que la llevaron a las primeras posiciones en los listados.

Tú, Ciega sordomuda, Ojos así, Moscas en la casa, entre otras, tienen en sus líricas momentos y frases de amor que inspiró Osvaldo Ríos. Y es que para sorpresa de muchos, la pareja estuvo a punto de casarse en 1998, año en el que salió el trabajo discográfico que la llevó a ser una de las artistas más grandes de Latinoamérica alcanzando cuatro Grammy anglo.

Osvaldo Ríos y Shakira sostuvieron un romance en los noventa, cuando la colombiana despegaba en su carrera - crédito redes sociales

En una reciente entrevista con el programa Despierta América, el actor y galán de novelas se refirió nuevamente a la relación con la artista, contando detalles inéditos sobre estas composiciones que él inspiró para complementar el álbum de la barranquillera.

Los presentadores del programa fueron más allá, indagando sobre la manera en la que la artista le entregó una de las canciones que le dedicó, pues la anécdota decía que “había sido en un papel muy curioso”.

Ríos fue invitado al podcast Cara a cara con Rodner Figueroa, donde recordó su relación con Shakira, de la cual confesó que fue profundamente distinta a las demás - crédito Captura CM&

“En una servilleta de avión, ella componía antes en servilletas de avión ... Sentí cosas lindas”, señaló Ríos. A lo que agregó que este tipo de detalles lo conmueven mucho, sintiéndose halagado “es lindo cuando una persona te dedica, verdad, unas letras tan lindas. Yo por mi parte, le dediqué un poemario completo”, agregando que incluso ella le pidió permiso para usar uno de los versos que aparece en el escrito, recordando que fue “solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón”.

Por último, a la pregunta si todavía mantiene contacto con la artista colombiana, aseguró que no, pero que tiene una buena relación con Tonino, a quien dedicó un corto saludo dada la cercanía que sostienen con el tiempo. Los comentarios sobre sus palabras no tardaron en aparecer, con mensajes como “se expresa muy bien de ella, todo un caballero” o “que lindo, a pesar de lo que pudo suceder, tiene intacto el recuerdo de los detalles que le dio Shaki”, son algunos de los que destacan.

Algunos detalles de estas dedicatorias

Dónde están los ladrones fue el álbum que contenía las canciones dedicadas a Osvaldo Ríos - crédito redes sociales

Shakira confesó en varias entrevistas que el proceso creativo de algunas de estas canciones fue motivado por su expareja, como el caso de Ciega, sordomuda, pues dijo que fue un homenaje a la cultura mexicana queriendo jugar con trompetas como lo hizo en su desconectado para MTV.

Además, agregó que la idea llegó debido a que su mamá siempre le recordaba que “hazte la ciega, la sorda y la muda” cuando estaba en la relación con Ríos, frase que le quedó grabada en su cabeza produciendo uno de sus temas más recordados.

Para Inevitable, el proceso creativo de la canción estrenada para 1998 se dio en parque natural El Tayrona, y en menos de 15 minutos la barranquillera escribió la canción. “Estábamos acostados en hamacas, era la noche más estrellada, en minutos sacamos la letra y la música”, dijo.

Shakira posa en 1997 frente al restaurante-cafetería La Candelaria, en una de las icónicas fotos de la era ‘Pies Descalzos’ - crédito @HistoriaFotBog/X

“Fue como si me la hubiera dictado, no tuve duda de nada, yo creo que tenía como 21 años cuando la hice, estaba intentando conocerme a mí misma en ese momento, y eso lo puse en la letra... No sé preparar café y no entiendo de futbol, pero también se refiere a lo inevitable del amor… Mi novio de esa época me ayudó”, agregó la artista al recuerdo de cómo llegó la letra a su cabeza.