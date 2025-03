Defensoría del Pueblo alertó presunto caso de violencia vicaria que salpica al embajador de Colombia en Ghana: estaría instrumentalizando la justicia contra su expareja

El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí - crédito @DanielGarcesC1/X

El jueves 6 de marzo de 2025 se conoció que la Defensoría del Pueblo emitió una solicitud urgente para que diversas entidades estatales intervengan en el caso de Beatriz Josefina Niño Endara, que denunció ser víctima de violencia vicaria y de una posible instrumentalización de la justicia en su contra.

Las acusaciones señalan como responsable a su expareja, Daniel Garcés Carabalí, actual embajador de Colombia en Ghana. Debido a esto, el ente ha dirigido oficios a instituciones como la Personería de Bogotá, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Integración Social, instándolas a abordar el caso con un enfoque de género.

De acuerdo con los documentos enviados por la Defensoría, Niño Endara ha manifestado que desconoce el paradero de sus hijos, Juan Daniel y Martín Garcés Niño, que se encuentran bajo el cuidado de su padre, y que desde diciembre de 2024 no ha hecho ni una sola publicación a través de su cuenta en X (@DanielGarcesC1), donde aparece como “Embajador Plenipotenciario de Colombia en Ghana”.

En el oficio dirigido a la Personería de Bogotá, la entidad advirtió sobre un contexto de violencia con múltiples manifestaciones y antecedentes, que habría culminado en la separación forzosa de la madre y los menores, destacó un informe de W Radio.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de garantizar los derechos de la mujer y de los niños, y solicitó que las instituciones involucradas actúen de manera diligente para esclarecer la situación.

Daniel Garcés Carabalí, embajador de Colombia en Ghana, está siendo investigado por la Procuraduría y la Fiscalía tras denuncias de violencia intrafamiliar por parte de su exesposa, Beatriz Josefina Niño Endara - crédito red social X

Violencia vicaria y uso de la justicia como herramienta de intimidación

En los documentos presentados, la Defensoría del Pueblo identificó lo que calificó como un presunto caso de violencia vicaria, un tipo de violencia que se ejerce a través de los hijos con el objetivo de causar daño a la madre.

Además, el órgano estatal señaló que el proceso judicial en contra de Niño Endara podría estar siendo utilizado como una estrategia de intimidación. Dentro de los detalles que dio a conocer la emisora, se precisó la preocupación por el uso de la justicia como un medio para perpetuar dinámicas de violencia y control, lo que podría agravar la situación de vulnerabilidad de la denunciante.

La Defensoría también instó a la Comisaría 11 de Familia en Suba, que lleva los procesos relacionados con este caso, a garantizar un tratamiento que contemple las particularidades de género y que priorice el bienestar de los menores involucrados. La entidad enfatizó la importancia de que las decisiones judiciales se tomen con base en criterios objetivos y en el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes.

El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, se encuentra en el centro de una polémica tras la denuncia de su expareja, Beatriz Josefina Niño, quien lo acusó de presunta violencia intrafamiliar, fraude procesal y de retener a sus dos hijos en Ghana - crédito @DanielGarcesC1 / X

La respuesta del embajador Daniel Garcés Carabalí

Por su parte, Daniel Garcés Carabalí, actual embajador de Colombia en Ghana, negó de forma categórica dichas acusaciones en su contra. En declaraciones ofrecidas a W Radio, el diplomático rechazó las afirmaciones de Niño Endara y aseguró que las denuncias carecen de fundamento. Además destacó que los dos menores permanecen junto a él por motivos de seguridad.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su versión de los hechos ni sobre las acciones legales que podría emprender en respuesta a las acusaciones.

“Aquí no se trata de quién tenga más influencia para mover los medios, sino de la realidad y la protección de los derechos de los niños”, aseguró Garcés Carabalí en el diálogo que sostuvo con el medio radial.

“Ella no habla con los hijos porque no le da la gana. Aquí habla con ellos mañana, tarde y noche. Aquí no tiene ninguna restricción. Sabe dónde están, en el colegio en el que estudian y cómo están”, agregó el diplomático, que