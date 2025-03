Señalan a Yina Calderón de tratar de normalizar el bullying en ‘La casa de los famosos’: “Es inevitable en todo lado”

Yina Calderón es atacada por cruda reacción a la historia de Melissa Gate en actividad de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Los habitantes de La casa de los famosos Colombia 2025 participaron en una dinámica en la que cada uno le tuvo que contar a sus compañero cómo fue su infancia inspirándose en una foto de su niñez. En esta actividad, Melissa Gate conmovió a varios integrantes del reality e incluso sacó lágrimas a el Negro Salas.

Al cerrar la ronda de confesiones, Alerta tomó la iniciativa y propuso empezar a llamar a cada persona por su nombre, haciendo referencia al apodo que Yina Calderón le tiene a influencer paisa a la que se refiere como “cabeza de fósforo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo tengo algo en común con Melissa. Y es el hecho del bullying, ¿no? Eh, pero el bullying hay que transformarlo en coraza para volverse cada día más fuerte. Entonces, es inevitable el bullying en todo lado, en el colegio, en la universidad, en nuestro hogar y todo”, con estas palabras inició Yina Calderón su intervención luego de Melissa Gate revelara por qué creó su personaje de ficción con el que se protege.

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron en 'La casa de los famosos Colombia 2025' del bullying que han sufrido desde niñas - crédito @teamyinacalderon_elcuartel/Instagram

Tras estas declaraciones, a la empresaria de fajas le comenzaron a sacar los trapitos al sol en redes sociales donde sus detractores se han encargado de recopilar las ocasiones en las que Calderón se ha burlado de sus excompañeros tanto adentro como fuera de La casa de los famosos Colombia, además de no aprobar la afirmación en que afirmó tener una historia de vida similar a su principal enemiga Melissa Gate.

“Entonces, hay personas que transformamos el bullying y ese bullying es lo que nos hace crear una coraza de fortaleza y dureza para nada lo que nos digan, pues nos afecte. Y en este medio del entretenimiento, los apodos, el bullying, la crítica y todo eso hace parte de él y se tiene que aprender a vivir con él”, agregó Yina, dando a entender que ante casos de acoso se debe crear una barrera de contención para soportar las agresiones.

“No me identifico con Yina”, “detrás de esa coraza que forjamos, mora la inocencia, esa luz”, “según Yina debemos soportar, pero es la primera que llora cuando le dicen Fiona”, “desde antes de entrar ella comenzó a atacar a Meli y la ha llamado drogadicta”, “las Calderón solo saben burlarse de la gente, pero después victimizan”, “Ni Marcelo Cezán a escapado a las garras de Yina”, “como se nota que Yina no tienen vergüenza ni pudor ni respeto por nadie”, son algunas de las reacciones de los internautas.

Alerta propuso llamar a Melissa Gate por su nombre en ‘La casa de los famosos Colombia’

Juan Ricardo Lozano fue uno de los primeros en alzar la mano e intentar hacer caer en cuenta a sus compañeros, que parte de la intención del formato con esas integraciones era incentivar la reflexión y llevar mensajes de cambio al público, razón por la que invitóa dejar de lado ciertas agresiones verbales en el programa.

Yina Calderón y Melissa Gate se robaron la atención en actividad de 'La casa de los famosos Colombia 2025' en la que los participantes revelaron secretos de su infancia - crédito @teamyinacalderon_elcuartel/Instagram

“Quisiera hacer hacer una propuesta de que a Melissa no le siguieran diciendo, ¿Cómo le dicen? “Cabello de fósforo”, ¿Cóo es? ¿Qué te dicen a casa? Pero pero pues por respeto que intentamos cambiar. Para eso son estos ejercicios, personalmente haría esa solicitud si se permite”, dijo el humorista.

Por su lado, Melissa que se mostró empática con la solidaridad del cuenta chistes, explicó por qué ella también ha estado al juego de los rifirrafe con Yina Calderón.

“Pues Igual Alerta, mira, a mí el bullying hay dos maneras de reaccionar ante el bullying y esto también es un mensaje para todos los niños que están en el colegio. Hay dos maneras de reaccionar ante el el bullying. O te sumerges en la miseria o te haces cada vez más fuerte y yo elegí el segundo camino. Por eso a mí lo que me digan o lo que opinen sobre mí o a mí eso ya no me importa porque que yo creo que me he encargado de ser muy fuerte para omitir esos comentarios”, contestó Gate.