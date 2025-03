Manager de Melissa Gate salió a defender su trabajo y explicó quién es la persona encargada del estilo de la influenciadora en ‘La casa de los famosos Colombia’: se le fue encima a RCN

Diseñador y manager de Melissa Gate habló sobre quién viste a la participante - crédito @lucas_casthell/IG y captura de pantalla Canal RCN

Lucas Castaño es un maquillador, fotógrafo y creador de contenido que en los últimos días ha sido tema de conversación por la labor que ha hecho con la imagen y el apoyo a Melissa Gate durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

El joven mejor amigo de Melissa es una de las personas que más colaboración le ha demostrado a la influencer y en varias oportunidades ha salido a hablar a favor de la mujer, tanto en su proceso dentro del programa como para contar detalles de la vida personal de ella mostrando que tiene “un gran corazón”.

En su momento, Lucas Castaño confirmó que es la mano derecha de la Gate dentro y fuera del reality, y por ende sería la persona que se esfuerza por conseguirle patrocinadores, ropa, accesorios y demás situaciones necesarias para suplir lo que requiera Melissa en medio del encierro.

Sin embargo, en las últimas horas publicó un video en su perfil de Tiktok en el que se refirió a los comentarios que se han hecho respecto al diseñador que estaría detrás de la imagen de Gate, especialmente lo que, al parecer, habrían mencionado en el after show, pues lo habrían dejado por fuera y se le habría dado el crédito a otra persona.

Mejor amigo de Melissa Gate salió a hablar sobre su labor con la participante de 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @lucas_casthell/IG

“Quiero pasar por acá para arreglar un asunto que me parece que se salió de contexto y que lo debería de haber hecho hace mucho tiempo, pero apenas lo vengo a hacer, después de un mes de que está Melissa Gate dentro de la casa, o sea, Melissa Puerta. Melissa Puerta es mi mejor amiga, aparte de eso yo soy su mano derecha en este momento. Es decir, su mano derecha, que soy yo, es el manager, el que le consigue marcas, el que consigue los patrocinios, el que consigue muchas cosas para que ella esté bien dentro de la casa”, empezó diciendo Lucas Castaño, más conocido en las redes sociales como Lucas Castell.

De acuerdo con sus declaraciones, el joven tomó la decisión de salir a hablar sobre el trabajo que realiza con Melissa y la imagen de la misma en el programa porque escuchó que en el After se le habría dado protagonismo a la persona equivocada, ya que la persona mencionada no sería el diseñador de la influenciadora como se indicó y para él era justo y necesario aclarar la situación.

“Me parece una falta de respeto hacia mi persona porque soy una persona que en realidad he hecho muchas cosas por Melissa y ustedes los que me conocen saben quién soy yo y lo que he hecho por Melissa; para que venga una persona x y desconocida se haga pasar como el diseñador de Melissa. Me parece una falta de respeto. Aquí no hay ningún diseñador”, explicó Lucas Castell en su video.