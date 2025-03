Escándalo en las calles de Bogotá: caravana del comandante del Ejército usó carril exclusivo de TransMilenio para saltarse un trancón

Los miembros del esquema de seguridad del general Emilio Cardozo, comandante del Ejército, invadieron el carril exclusivo de TransMilenio - crédito Ejército Nacional/@JD_Quinteror/X

El Ejército Nacional de Colombia se enfrenta a una nueva polémica tras la difusión de un video por redes sociales en el que se ve cómo dos camionetas y un escolta militar en moto utilizaron el carril exclusivo de TransMilenio para evitar el tráfico de la capital del país.

Según la versión de la grabación, que se viralizó en las diferentes plataformas digitales, los señalados de violar las normas de tránsito por la carrera 30, en sentido norte-sur fueron miembros del esquema de seguridad del general Emilio Cardozo, comandante del Ejército.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Caravana de comandante del Ejército en el carril de Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/C

Los hechos generaron indignación en redes sociales, puesto que miles de internautas pidieron a la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaria Distrital de Movilidad o la alcaldía liderada por Carlos Fernando Galán tomar acciones en contra de la caravana del Ejército que invadió el carril dispuesto para el sistema de transporte masivo de Bogotá.

“Ojalá la cámara de foto multas que está sobre la zona, y que por andar a 52km en vía comparendos, haga lo mismo con esa camioneta...,; “Pareciera una caravana privada! Además, las lucecitas navideñas rojas y azul, se supone, que no las pueden llevar sino policía o ambulancia; “Por qué la alcaldía lo permite”; “La misma policía se presta para cometer estos delitos. ¿Qué se puede esperar de cultura de legalidad en este país?”, fueron algunos de los comentarios.

De igual manera, miles de usuarios denunciaron que esta no es la primera vez que el esquema de seguridad de Cardozo utiliza la camioneta gris Mercedes-Benz de placa OLD 172 y una Toyota TXL con placa NON 671 para transitar por el carril exclusivo de TransMilenio.

La camioneta gris Mercedes-Benz de placa OLD 172 y una Toyota TXL con placa NON 671 invadieron el carril exclusivo de Transmilenio - crédito /@JD_Quinteror/X

El 18 de febrero del presente año un hecho parecido fue registrado en video, en esa ocasión ocurrió en el norte de la ciudad, cerca a la calle 170. En la grabación se observa cómo la misma camioneta escolta para el tráfico para que el vehículo de la marca Mercedes Benz pueda pasar con más facilidad por la vía hasta llegar a la paralela de la carrera 30.

General Emilio Cardozo, comandante del Ejército - crédito Ejército Nacional

La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, utilizó la misma red social para pronunciarse al respecto, enviando un fuerte mensaje al general Emilio Cardozo y a las Fuerzas Militares. La funcionaria recordó a los soldados que el carril exclusivo de TransMilenio es para uso de los buses del sistema, la caravana presidencial y vehículos de emergencia.

Incluso, dijo que pese a que entiende que tiene compromisos de carácter prioritario, no justifica su accionar que va en contra de la ley y los millones de bogotanos que utilizan el servicio todos los días.

La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, envió un fuerte mensaje al general Emilio Cardozo y a las Fuerzas Militares - crédito @ClaudiaDiazAco1/X

“Señores del Ejército Nacional de Colombia. Su tiempo y sus prioridades no están por encima de la seguridad y el bienestar de 4 millones de ciudadanos que a diario usan el sistema de transporte”.

Díaz también recordó que como Fuerzas Militares tienen la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía, no ponerla en riesgo, además de reiterar su rechazo al incumplimiento de las normas establecidas.

“Ustedes, como parte de las Fuerzas Militares, tienen el compromiso de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y no existe ninguna excusa válida para que de manera reiterada incumplan las normas de tránsito”.

Así las cosas, señaló que desde la entidad que preside informó a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la situación para de manera conjunta se imponga el comparendo. A propósito, sostuvo que deben de comportarse de manera ejemplar en las vías, ya que son el reflejo del Gobierno nacional y su autoridad.“Las respectivas órdenes de comparendo ya se han notificado, pero más allá de la sanción necesitamos de su apoyo y ejemplo”, resaltó.